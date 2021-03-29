你的優惠︱3月優惠精選 （2021年3月29日至4月4日）

今期3月優惠包括：Jurlique皇牌保濕滋養保濕花卉水3支裝、白藤酒造純米酒輪島物語、日本製 GOKUMIN 全方位多功能枕頭、BIALCOL®百茵敵抗菌除臭噴霧、Viru Premium 5%（藍蓋）和Viru White IPA 4.8%嘩佬啤（銀蓋）。

Jurlique︱皇牌保濕滋養保濕花卉水3支套裝（每支15ml）

包括玫瑰︱薰衣草︱紫羅蘭西柚香味

原價$270，優惠價$135。「一按即買」

方便易用，可直接噴於臉部及身體各部份，即時補濕118%！主要功效包括令肌膚恢復活力，水凝保濕平衡肌膚，強化飽水度。肌膚更見清新、而它具有的舒緩鎮靜、抗氧化功效，可預防及改善黑色素。從此肌膚均勻淨透，健康細緻。

白藤酒造︱純米酒輪島物語2支（720ml）

原價$638，優惠價$538。「一按即買」

作為一款醇厚有層次的純米酒。微微的甜味和柔順的酸味之餘，也能感受到濃厚的餘韻。 濃醇味美的純米酒，適合搭配味道較濃的茶式，粵菜也是一個不錯的配搭。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

日本製 GOKUMIN 全方位多功能枕頭

原價$799，優惠價$688。「一按即買」

專利技術釋放頭肩頸壓力，由日本著名睡眠專家結合亞洲人體工學理念，花了多年時間從多角度研究良好的睡眠。採用記憶海綿材質及進口凝膠，符合3D人體工學設計，舒適度極好。保證睡眠時獲得最佳姿勢，讓頭部保持在呼吸最順暢的高度，有效減輕打鼾問題，更重要的是肩部也得到了恰到好處的支撐，最大限度的緩解頸椎疲勞和疼痛。

BIALCOL®百茵敵抗菌除臭噴霧 （3支裝）

原價$285，優惠價$171。「一按即買」

BIALCOL®百茵敵是意大利消毒及清潔品牌。當中的德國除臭技術TEGO SORB®，有效去除空氣中及物件的異味，適用於織物除臭及家居清潔。實驗報告認證有效殺菌99.99%，而且不含酒精，並具有清新玫瑰香味。

Viru Premium 5%（藍蓋）& Viru White IPA 4.8% 嘩佬啤（銀蓋）各10支

原價$400，優惠價$340。「一按即買」

Viru Premium 5%（藍蓋）在愛沙尼亞使用純淨的深井水和波羅的海地區精選的大麥釀造。淡金黃色的啤酒帶有穀物和柑橘香氣，麥味香濃。更在布魯塞爾 （Monde Selection）評選質量獎中獲得金牌以及在芝加哥世界啤酒大賽（World Beer Awards）上獲得金牌，屢獲殊榮。

Viru White IPA 4.8% 嘩佬啤（銀蓋），是新英格蘭IPA和比利時小麥啤酒的融合。混合了豐富的小麥和比爾森啤酒的麥芽，以及精選的啤酒花釀造而成。帶有輕微苦味配以檸檬和葡萄柚的香氣。光滑的奶油底和清新的熱帶氣息。

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