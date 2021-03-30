不少貓奴都自稱「鏟屎官」，視清理主子的大小二便為每天的重要職務。但如果貓咪沒有乖乖地在貓砂盤上便便，就成為貓奴們的頭號煩惱。

貓奴David Ho約一年前收養了六個月大的美國短毛貓Mizu，貓咪經常在家中隨意大便，但「犯案時間」相同，「如果我在家陪着牠，牠才會在貓砂盤大便；若我上班不在家，牠就會在玄關大便。」David每次回家都需要跨過貓糞才可入屋，一不留神，更落得踩屎的下場。若大便的位置靠近門口，只要David把門推開，貓糞便會揳在門罅，清理起來非常花工夫。

David嘗試過各式各類的方法，希望解決這個行為問題，如更換貓砂盤、在玄關擺放貓砂盤、在玄關噴灑貓咪不喜歡的味道等，但都沒有任何作用。之前沒有養貓經驗的他於是在網上苦尋良方，「我在網上看過很多資料，牠的行為讓我覺得牠得了分離焦慮症。牠在家中總是待在看到我的位置，甚至我只是去了洗澡，牠也會因為看不到我而在外面大叫。」當發現Mizu四圍屙的行為可能是由心理因素導致，David就更希望解決這問題，讓愛貓可以健康快樂地生活。

出門道別太正式 「主人要離開了」

為了替David解決煩惱，我們找來貓行為治療師（擁有Certified Advanced Feline Training Professional及Certified Cat Behaviorist資格）Briganne Carter上門觀察。她看過閉路電視後說：「Mizu在門前大便的時間正正是在David離開之後，可見有很大的關聯，所以這是非常明顯的分離焦慮症。」分離焦慮症常見於狗隻身上，在我們眼中，貓咪高傲又冷漠，真的有可能會出現分離焦慮症嗎？「貓咪會患上分離焦慮症是近年才提出的論調，專家們仍在做相關的研究。我們知道狗隻會患上這病，這跟貓咪的有點不同。狗隻非常依賴牠們的主人，因此這病症與主人有莫大的關係，但是貓咪的分離焦慮症則與主人的關係較小，反而是因為牠們覺得很無聊，覺得沒有人在旁邊娛樂自己。」

香港人生活忙碌，不少貓奴都早出晚歸，但也不是每隻貓咪都會患上分離焦慮症，David平日與貓咪的相處方式是否出現甚麼問題？

經過多番問症，發現原來David每天早上出門的時候都會摸摸Mizu的頭和下巴，跟Mizu說「乖乖地待在家裏」、「我只是去工作，六七點就會回來」，下班回家後也同樣會抱抱Mizu作安撫。Briganne認為這樣的方式反而會弄巧反拙，她說：「這做法令牠預料到你將會離開，牠會覺得『主人要離開了』、『主人在安撫我』。你可能會不相信，這反而會令牠有點緊張和過度激動。」Brgianne建議可提早預備好所有出門所需物品，如預先把鑰匙放進口袋等，讓貓咪不會聽到主人收拾袋子，同時在外出前和回家後亦應避免給予貓咪過多的關注。

播歌扮正常 尋寶盒分散注意力

此外，主人外出時亦可以留些聲音給貓咪，例如主人平時在家會看、會聽的節目或音樂。這個方法的重點是讓貓咪覺得一切如常，不論主人在家或不在家的時候，周遭環境均沒有任何改變。這些音樂或電視聲音或許很快會失去效力，Briganne解釋，人類會經常轉換電視頻道尋找新鮮感，貓咪亦一樣，因此主人或需多花心思去找出貓咪喜歡看或聽的東西，她舉例：「我的貓咪很喜歡日本動畫，我也不知道為甚麼，但是當我播放其他卡通片，牠們就不喜歡了。所以你需要找出牠喜歡甚麼電視節目，讓你可以經常播放着。」

Briganne亦建議可以自製小玩具分散貓咪的注意力，其中一種稱為貓咪千層麵（Cat Lasagna）的益智玩具便是不錯的選擇。主人可以先預備一個鞋盒，在盒內鋪上如包裝填塞物料般的薄紙，再放入貓咪喜歡的零食及數個乒乓球，如是者重複鋪設五至六層即可。當主人外出前把盒子放出來，貓咪便會把這個盒子當作尋寶箱，讓牠們有事可做之餘，還可以消耗精力。Briganne還提議可加設層架以增加貓咪的高處活動空間，尤其Daivd的客廳與睡房之間有窗戶作連接，如把層架設置於窗戶之下，貓咪便可利用這條「空中跑道」進出房間，恍如得到了一片玩樂新天地。經過兩星期的訓練後，David表示情況已改善不少，尤其首個星期的效果更是顯著，整個星期完全沒有在玄關大便。「在第二個星期開始，問題又再次出現。我需要嘗試不斷轉換方式，每天當我離家的時候都給牠新的刺激。不能說是很大的進步，但其實我已經挺滿意。不會要求（行為問題）一下子消失，需要循序漸進。」

記者：黃藹婷

攝影：伍慶泉、周芝瑩、張志孟