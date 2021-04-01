五年前在毛記電視頒獎禮以「劉小華」之名演唱《補充練習無間做》，參演過電影《空手道》，正在上映的《狂舞派3》有他擔正，一般人稱之為童星，「已經」讀中一的劉皓嵐卻認為只是在做對的事。故事本身就跟《狂舞派》系列一樣，熱血非常。

皓嵐年僅十三歲，演出經驗卻很豐富，舞齡亦有七年半，首次拍電影時才六歲，「我同時喜歡跳舞和演戲，《狂舞派》像開了按鈕，幫我開啟了一條路。相比其他小朋友，我算很幸福，可以做自己喜歡的事！」

皓嵐五歲時跟家人到戲院看《狂舞派》，自此萌生對街舞和演戲的興趣，看了電影十次以上，年紀小小還去簽碟會追星，他說：「那時跟Baby John哥哥和黃修平導演合照，又狂熱得每晚也想着舞步，每次看完戲就跟着跳，但那時我只有幼稚園早操舞的根底，哈哈！」媽媽Kan形容，兒子看完電影雙眼發光，「我常常覺得小朋友甚麼也想學習，但是他一聽到音樂，就會扮戲中演員跳舞，又不斷上網看跳舞影片，他真的好喜歡跳舞，不如讓他學習吧。」

師徒合演續集 媽：非童星是舞者

為了學舞，皓嵐求了媽媽一整年，竟碰巧遇上《狂舞派》演員兼舞者「奶茶」劉敬雯（Lydia）開班，皓嵐回憶：「嘩！我一定要去學！我仲記得上堂前一晚，開心到瞓唔着。」自此Lydia成了皓嵐的老師，「他學習的第一個舞步也是我教的。這七年多以來看着皓嵐長大，我不只叫奶茶，還可以叫奶媽。」兩人學舞拜師過程十分相似，「我跟皓嵐認識的歷程超級神奇，皓嵐看《狂舞派》認識我跟我學舞，我學街舞也是因為一套外國街舞片而迷上了其中一位舞者，又幸運地找到對方拜師學藝。但他再威啲，竟然可以跟老師拍攝同一套電影的續集。」

皓嵐小一時，在Lydia帶領下跟幾位跳舞同學組成舞隊FUNKY HEROES，苦練幾年舞技，二〇一九年參加「舞蹈界奧林匹克」World Of Dance，奪香港賽區少兒組別冠軍，代表香港到美國比賽。現在已是大師兄的皓嵐，不時在Lydia的舞蹈學校幫忙做助教，一星期有三至四個晚上都要練舞，有時更要練習整整三小時，皓嵐說：「當有新一群想學跳舞的人，我會想起很久以前的我去學跳舞時也是以這個心態學習，我應該要培育他們一起進步。時間表已算很輕鬆，不會累得沒有時間休息，享受做這件事就不會嫌棄花時間。」

拜師學跳舞後，Kan又鼓勵兒子自薦演戲，參加電影系學生作品的試鏡，「我是教攝影的，很清楚拍攝的辛苦，也知道一個好的演員是怎樣的。學生作品資源少，拍攝時間又長，很多時都在等，正好考驗皓嵐。」六歲起拍戲的皓嵐，演過的電影有《選老頂》、《老笠》、《空手道》等，有時戲份被刪走，這小演員卻不介意，反而珍惜演出的機會，「拍攝可以暫時離開現實生活的煩惱，拍了電影已很滿足，除了背稿時有一點點緊張。作為演員，拍戲好像正在編織一個故事，讓觀眾看到故事的不同角度，非常有意義，這樣說好像很客套說話，但是真的！」表現得相當早熟的皓嵐說。

皓嵐最滿足的，是能夠參與自己至愛電影的續集，「我也是《狂舞派》的觀眾，因為他們的故事影響了我，我也想將這故事帶給其他人。我也會不停給自己壓力，例如角色會不會不適合我做？會否未夠經驗？但接着又會很開心，有少許隱藏不了自己的興奮！」有了名氣，壓力更大，有人曾在街上偷拍皓嵐，也有人批評他年紀小小就演戲，皓嵐卻很正面，「我控制不了其他人，但是我會盡量回答。有人發表一些東西，令我有反思也不錯，至少有人關心我、欣賞我的作品，起碼不是被無視。」

獲全額獎學金 執導拍片樣樣試

小演員看得開，媽媽有時會感到不忿，Kan說：「他會反過來安慰我，知道自己做好本份就好。那時我就知道兒子性格真的很適合這行業。總會有人誤解，覺得這個媽媽想捧童星，我的兒子不是童星，我們只是讓他發揮專長，做一個舞者、演員。我跟丈夫有共識，如果兒子因為想成名、想紅、想人稱讚、多人賞識而去做這件事，到處炫耀，我會立即叫停他所有演藝活動。」

皓嵐去年升中，因演藝方面的經驗和才能，得到全額獎學金入讀鼓勵多元發展的私立學校大光德萃書院，校長張毅也是皓嵐的觀眾，「我對這個表演者印象很深，後來他申請入學面試，知道他有演藝方面的才能，也看到他很用功。有人會問算不算讓學生過早接觸社會呢？如果那個動力來自當事人，對成長和學習也會帶來正面推動力，我覺得他比其他人提早有清晰的人生目標。」

學校除了一般課程，亦有表演藝術、創意等課堂，環境正好適合皓嵐成長，跟同學互相學習對方專長，更有同學曾說要拜皓嵐為師學跳舞。他亦加入了電影研究學會。兒子長大了，媽媽的管教也變得「佛系」，讓他自己分配時間。皓嵐最近更涉獵短片製作，「我年紀仲好細，想發掘不同範疇，再慢慢試吓都唔遲。五個月前我跟幾個網友拍的短片《抗疫模式》獲得金獎，我是演員加半個副導演。短期內也想多拍短片，但是我不會放棄演戲和跳舞，都是我的初心。」

Kan只求兒子繼續向夢想負責，「曾害怕他會放棄，不過小朋友就是千變萬化，我不會要求他不改變，特別在香港，今日唔知聽日事，只要他有熱情繼續做，就已經很好。」師傅Lydia直言想像過皓嵐有天不再跳舞，不過即使他日後離開舞隊，也希望他會想起跳舞為他帶來的慰藉，「在娛樂圈，你做多少，未必真的獲得多少，但是希望他記住，有甚麼不如意者發展未如預期，跳舞吧，任何時候舞蹈都會陪伴他。」談及未來，皓嵐想成為一個「走對路」的舞者和演員，「學多啲、識多啲、開心啲，希望可以分享喜悅畀好多人，自己覺得啱，身邊人都覺得啱可以繼續做，就係我所謂啱嘅路。興趣就是whatever it takes的事，自己喜歡就好，總之不要沒命，做到下去就可以！」

記者：黃曉婷

攝影：張志孟、潘志恆、鄭明川

場地：FunkyTown Dance Studio