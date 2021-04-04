武肺陰魂不散，限聚令下人人留在家中，網購成為購物新趨勢，「直播帶貨」亦成為了新興行業。所謂「直播帶貨」其實源自內地，即透過直播途徑將產品賣出，有點像在深水埗街頭賣清潔劑的速銷員。

八十後Gingko Chan是化妝師，開過化妝學校，亦做過blogger，又經營網店，間中會拍片與人分享美妝心得，百足咁多爪，近幾年她又多了一個身份，成為了直播KOL「帶貨」，兼開學校教人做KOL。「由實體店轉網店，很多人誤以為我的生意做小了，因為他們覺得實體店是大茶飯，但其實網店可節省很多成本，利潤高得多，反而做得更輕鬆自在。」但網店始終要入貨囤貨，未必可賺到最盡，Gingko現時已轉做直播帶貨，和不同行業的商戶談合作，幫他們主持直播賣衫褲鞋襪，甚至奢侈品及鑽石，上網賣到幾多，再由商戶拆佣，過程中無需入貨。結果疫下社會經濟雖然轉差，但她反而成為逆市奇葩，賺到風生水起，生意增長了六倍。

10萬粉絲先算頭部KOL 女人錢最易賺

聽落很吸引，不過如果想做直播帶貨賺錢，Gingko說先要做一個有人氣的KOL。「KOL其實是『自媒體』，即自己成為自己的宣傳媒體，不用靠報章、電視雜誌做宣傳。」時下人人都自稱KOL，Gingko聲稱其實有一套標準，「粉絲人數一萬以下，只能稱為素人或influencer，一萬人以上的才可叫KOL，但KOL又有分不同級數，10萬以上粉絲可叫頭部KOL。」到底由誰定義？「是大部份商戶的行內協定，他們覺得作為KOL，收得廣告價，一萬粉絲都冇就好難搵食。」Gingko個人社交平台有超過一萬個粉絲，粉絲專頁就接近三萬個，所以按她的標準，她的確是個KOL。

女人天生愛購物，直播帶貨的目標觀眾近九成都是女人，年齡介乎25至45歲，「最大消費群一定是女性客戶，因為女人實在太多需求，第二是親子產品，第三是寵物，第四才做男人生意。所以你會見到有較多女性KOL，因為女人最了解女人，知道如何促成消費。」不過無論台灣還是大陸，當紅的KOL都是男人，點解？「冇計，因為女人鍾意睇男人，男人鍾意睇女人，正常嘅。」

華麗廣告字句唔重要 將粉絲變現金

現時Gingko月入高達六位數，不過這個年代，一機在手，人人都可以做直播，為甚麼老闆還要花錢請KOL幫手賣貨？「因為很多店主不想出鏡，加上想開拓網上新客源，所以就要靠我們KOL，KOL的主要工作是宣傳，銷售以及『引流』，因為我們有自帶流量，可以將目標的銷售客戶帶去指定的消費地點。」 KOL真的有那麼大魔力嗎？Gingko補充，雖然KOL擁有粉絲，但不代表擁有客戶，多人看你的直播，並不代表一定做到成交，中間涉及「變現」技巧，即是將粉絲變成現金。「直播的魅力和吸引之處，和主播很有關係，KOL不一定要懂得寫很華麗的廣告字句，最緊要懂得分享，能否將產品形容到生動，令觀眾像親臨其境，貨品恍如在自己手上。」大陸的網紅全部都勁浮誇，難道要學那一套嗎？「老實講，那些網紅太誇張了，香港人較務實，太誇張不會受落。」

網購風氣在內地極之盛行，但香港卻只算是剛起步，Gingko說一班KOL正在培育香港人的網購文化和習慣，她去年還創立了網紅培訓中心，又殺出一條血路，開班教人直播銷售技巧、剪片、拍片、宣傳等，50小時的課程價錢為$12,000，不算便宜，但仍有近百人報名，豈那收入過百萬？客戶不乏師奶、中年人士。她說開班是因為看到市場需要，會越來越多人入行，「幾年前轉做網店其實救了我一命，可以避過社運和疫症影響，我有朋友開實體店好慘，極需要一班人幫他們做網上宣傳去貨。現今很多商戶執笠，一班銷售員何去何從呢？其實他們可以轉型，靠一部手機已可創業。這個課程可幫助失業打工仔開展另一個事業，實體店老闆正好需要這些人幫忙宣傳，社會經濟亦需要這樣營運，這課程可達到三贏。網絡營銷不是今時今日的事，也不是社運和疫症後才有，是大勢所趨。」

記者：黃子配

攝影：林亦、鄧欣、林正言、周芝瑩

查詢：香港網紅培訓中心