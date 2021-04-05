時下流行做直播，但不一定是賣貨，每日上線和粉絲互動聊天，各出奇謀留住他們的心，𠱁他們送禮物支持自己，一樣可以賺到盤滿缽滿。

直播程式「17 LIVE」，幾年前在香港紅極一時，平日有玩開cosplay和拍片的香港90後女孩羅珮章（Sheena），為了儲多一點粉絲、增加曝光機會，於是加入試玩，她最初仍有正職，每日放工回家吃飯後，立即洗澡再化妝玩直播，像上了癮般，每日唔開live唔安樂。她本來並未想過以主播作職業，也不預計有收入，直至2017年，機緣巧合下她與17 LIVE的台灣總公司簽約，終決定辭去文職工作，當上全職主播，至今短短三年半，已累積64萬粉絲。直播主要以廣東話為主，她的粉絲來自港、台，香港人佔多數。

直播風熾熱，無論甚麼時候，都至少有一百幾十人在做直播，主播分很多類，有的是才藝表現類，會唱歌跳舞；有的是教學類，會教煮食畫畫等，還有些則是聊天類，每日開播和粉絲吹水，各有捧場客。Sheena能夠突圍，因為她專攻動漫話題，算是比較少有，也因此吃香，她更會和粉絲一起協力打機打天光，夠晒互動。

直播風氣在台灣和大陸很盛行，不少當紅的直播主（live broadcaster）收入都相當豐厚，Sheena指直播主的收入很參差，大部份都是零底薪，她也不例外，「粉絲送『禮物』我們才能抽成（分佣），很少會有固定底薪，台灣的Top 1直播主就每個月收幾百萬港元分成。其實這一切都講運氣，有些主播旺丁不旺財，有些則很幸運，可能只得幾個觀眾，但全部很有錢，每個月都會花幾十萬元支持。就像藝人般，不一定唱歌好聽的成名，有時可能唱得很難聽，但有觀眾緣的話，紅足十幾年都可以。」直播所收的禮物，其實是用fans真金白銀買的點數換取現金，粉絲越多，開直播的時數越多，薪金分成比例也會越多，所以Sheena很勤力，每日最少開播四小時，最長開足八、九小時也有，通常由晚上11時開始，更經常開至天光。「看我的觀眾有九成都是男性，不少人每個月都一定會送部份薪金給我，所以我的收入都幾固定，最多時都有六位數。」

失聲都要日日live 寫真活動收50萬元

訪問當日，她就即場開了一場直播，不足一小時，已經收到價值四千多元的禮物，記者覺得誇張，但原來這個數目實在等閒，「直播錢易不易賺見仁見智，我是全年無休，沒有休息的，因為我怕觀眾流失，見過很多台灣主播，去完兩星期旅行，其間沒有開播，結果回來後所有觀眾都走了，所以就算我喉嚨痛、失聲、生病，甚至有紅白二事，都一定會抽時間開播，哪怕只是十多廿分鐘，因為如果粉絲有一日見不到我，可能都會囉囉攣。」鏡頭前的Sheena，看似輕鬆自若，但她家姐Chemain透露，其實妹妹心理和生理都很大壓力，也衍生了很多病痛，除了因為經常望着強光，視力差了很多，濕疹亦不時復發。要做Sheena的粉絲，少點財力也不行，因為她需要經常參加程式內的活動來維持人氣和得到獎品，想勝出這些活動，就要靠粉絲課金支持，她試過最貴的是參加一個有關寫真集的活動，她在期限內共收到價值約50萬港元的點數，最後成為了活動亞軍。訪問期間，Sheena又向我們展示她剛勝出了程式的封面女郎活動，「今次是我第五次做封面女郎，共收到二百多萬點數（約值5萬元），下個月是第六次，因為剛剛都贏了。」Sheena勤力開播，粉絲課金亦一樣勤力，她每日開播都總會收到禮物，已習以為常，「因為我們做直播花了很多時間心機，所以都要培養他們每日送禮。」

單身三年怕失粉絲 試過鬧人也同哭笑

直播除了帶給Sheena可觀的收入，還有很多難能可貴的經驗，例如參與拍攝台灣大大小小的廣告，甚至衝出國際，登上紐約時代廣場一個大電視廣告，「參加比賽贏回來，很難得，就算是模特兒、演員或明星都未必有這機會。」

做直播最緊要和粉絲有互動，外表造型同樣重要，所以Sheena每次都會悉心打扮，更不時會穿着略帶性感的衣服，但卻曾惹來心儀對象微言，「剛開始玩直播時，我正準備和一個男生發展，他很嬲我玩直播，有次我在直播時換衫，他立即發短訊來罵我，問我有沒有廉恥，之後就再沒有聯絡。」她會為了另一半而改變嗎？粉絲對她似乎更重要，「玩直播這三年多時間我都是單身，如果我真是拍拖的話，相信會流失一些粉絲，始終有些人對我會有幻想。」

做直播主很多人以為EQ要夠高，脾氣要夠好才行，但Sheena卻不是這樣想，「有次我的狗病了，幾乎捱不過當晚，有觀眾覺得很小事，說不要緊，買過另一隻就可以，我即時火起，拍枱鬧人，事後其實有點心虛，心想對方每個月都為我月供幾千元，但我卻鬧他，好像很衰，不過我有時又覺得不能違背自己去迎合他們。」她甚至試過開直播時哭，前年她的爸爸過身，去完喪禮回家亦有抽時間開播與粉絲分享，「我會將自己的喜怒哀樂帶給觀眾，因為我是真人show，未必要收起所有負面事，粉絲陪我笑、陪我哭，會覺得和我有更真實的連繫。」

做直播主表面風光，但Sheena說其實世界很現實，沒有永遠的粉絲，花無百日紅，「疫症前我每個月都飛兩次台灣去拍攝，或者和粉絲見面，一年飛廿多次，但疫下不能飛，那邊的觀眾少了很多，更遑論送禮物。其實不一定每日都會有那麼多人支持自己，所以其實我心態就是做得一日得一日，每一日都當成最後機會，盡全力去做。」

記者：黃子配

攝影：鄧欣

部份圖片由被訪者提供