特約報道｜一場新冠肺炎疫情，令香港百業蕭條，各行各業不是倒閉便是出現裁員潮，據政府統計處於3月公佈的就業數據，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為7.2%，是自2004年以來最高。從事珠寶公司採購員的Cookie，也因公司不敵疫情，被迫加入這一波的失業大軍。原本她與結婚4年的丈夫Michael，即使要供樓，憑二人的收入還是綽綽有餘，但現時整個家庭重擔卻落在從事銷售員的Michael身上。加上疫情影響Michael的銷售生意也大不如前，佣金大幅下滑，生活壓力大增，單是每個月的供樓費用已佔去Michael一半人工。

意外小生命又喜又憂

此時，Cookie突然發現自己懷孕，這個意外的小生命，雖為夫婦在疫境下添上歡樂氣氛，但也為二人的開支帶來更沉重負擔，無論是購置BB出生的嬰兒用品，或是裝修嬰兒房，都極需要一筆錢應付這些額外開支。二人曾想過暫時將物業抵押以借取較大貸款，以應燃眉之急。但考慮到向銀行貸款均需要固定入息證明，手續麻煩，於現時的收入狀況下有一定困難。Michael更曾想過直接利用信用卡透支，似乎輕易就可取得貸款，但考慮到滾存之下利息極高，最後還是打消念頭。雖然夫婦二人可向親人朋友提出援手，卻又害怕會因財失義。種種原因下，夫婦還是想不到方法可在短時間內解決當下的經濟困境。

0%利息循環備用現金高達10萬#

及後Michael發現UA亞洲聯合財務的「業主特惠貸款」計劃，可以幫他們脫離困局。這項專為業主周轉之貸款服務，最大好處是毋須樓契、毋須抵押物業，成功申請過數最快24小時內完成，正合Michael夫婦當下需要，最後成功獲批高達120萬元，即時取得貸款解決燃眉之急。此外，計劃可靈活選擇分期及循環貸款形式，而新客更可享首年0%利息e-Cash循環備用現金高達10萬#，需要時可隨時提取，靈活彈性，利息以逐日計算，未動用之信貸額免收利息，不會加重負擔。Michael透過UA「業主特惠貸款」，取得一筆大額款項周轉，終於可以和太太Cookie安心計劃將來，迎接愉快生活。

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