在忙碌的生活中，夢想變成了一件奢侈的事。原職導遊的Anthony Yeung，因為忙於工作，與家人聚少離多，錯過了兒子們成長的種種珍貴時刻。為了找回生活空間，加上不想兒子們承受學業壓力，2019年9月決定與太太移居日本，透過成功申請「經營管理簽證」，四個月後一家四口到大阪展開新生活。

Anthony自小喜歡玩具，由出第一份糧開始就買玩具收藏，移居大阪時更寄了三十多箱玩具過去。為了抵日後能把玩具展示，他甚至把香港的裝飾櫃寄到日本，是個不折不扣的超級玩具迷。

由於太太Yan在fb經營代購多年，專頁超過一萬個like，於是用這個業務寫計劃書，並另外租了一個辦公室，符合申請經營管理簽證的資格。申請成功後他以約三百五十萬港元購入距離市中心難波約十七分鐘路程、樓高三層的獨立屋下舖上居。當時Anthony並未想過可以完成兒時開玩具店的夢想，最初他打算以導遊及代購為生，但日本玩具在香港，甚至全球的市場不小，加上居日優勢讓他可直接透過網絡或店舖購入限量版，於是他決定用舖位來經營玩具店，實現兒時夢想。

加盟 拉麵店投資千萬但回報好

比起自己喜愛的龍珠或超合金機械人，Anthony選擇了具升值潛力的BE@RBRICK作為主打，以今年新年推出的1000%招財貓和達摩為例，當初以七萬多日圓購入，現時已升值至十二萬日圓，不足三個月已升值六成。疫下他持續入貨，收集了不少限量版，期望疫後正式開店，可與來自全球各國的玩具迷交流。

原職導遊的Anthony在日本建立了不少人脈，除玩具店，他和太太Yan亦有協助港人辦理移居日本簽證。Yan說這一年來收到不少港人查詢，但很多都沒有做生意經驗，想移居又擔心無法為生。有見及此，Yan開始了解日本申請特許經營的加盟店，又透過網絡及親自視察，尋找價錢較便宜的頂手店。

日本加盟店甚多，類型亦廣，包括二手店、拉麵店、補習社、麵包店、咖啡廳、燒物屋等，其中二手店的加盟費相對較低，約五百萬日圓；略有名氣的拉麵店，則約需一千萬日圓起，另外還有食材保證金、研修費、店面費用等額外資出。港人若透過申請成為加盟店的方式辦理經營管理簽證，好處是經營的生意有品牌支撐，對沒有生意經驗的人來說，回報率較有保障，運作模式及方法亦有指南可以依據，惟所需資金不低。

頂手 放蛇考察好店可遇不可求

至於頂手店則只需要付出雙方洽談好的金額，就有完善的配套和營運模式，申請簽證時可省下尋找舖位、裝修、申請牌照、聘請職員等煩惱。但一般而言，頂手店予人一種經營不善，快要結業的印象，但Yan了解過後就覺得並非全部如此。在她接觸過的頂手店中，有些本身生意不俗，但店主因照顧小孩分身不暇，又或者丈夫調職要搬遷而頂讓，作為移居後的小生意其實不俗。她首間為客人辦理的頂手店，是一間位於東住吉的珍珠奶茶店，頂手費連辦理簽證約五十八萬港元。其後她在物色其他頂手店期間，自己亦頂了一間拉麵店來經營。

Yan笑言好的頂手店「可遇不可求」，又笑指：「我住喺大阪，有問題可以嚟找我晦氣。」每間建議給客人的頂手店，她都會親自扮客人實地視察，覺得不錯才會表露頂手意願，並向店主了解頂手原因，以及取得財務狀況等文件，以提供客人參考。

提到最難忘個案，是早前為三代同堂港人成功申請簽證。個案中的六十歲婆婆十分希望與家人一同移居，但即使子女成功申請，父母亦無法藉此取得家族簽證，因此婆婆只能自行申請經營管理簽證。高齡與無法為生的疑慮，令這項簽證申請甚具挑戰，在等候簽證審查結果期間，婆婆的家人率先收到成功通知，讓婆婆大為緊張，最終透過頂手拉麵店申請經營管理簽證的婆婆，成功令審查部門相信她有能力在日本為生，終於成功取得簽證，待疫後便會與家人一同移居大阪，展開三代同堂的新生活。

加盟店開設費實例：燒物屋

加盟金：150萬日圓

食材保證金：100萬日圓

研修費：50萬日圓/人 （不含交通費．住宿費）

店面費用：400萬至1,000萬日圓

（店面施工、廚房設備費用；不含租售店舖所需的其他雜費及稅項）

總金額：700萬至1,300萬日圓起（即49萬至91萬港元）

每月抽成：未含稅營業額之5%

記者：Rainbow@包星人在日記

攝影：前田海