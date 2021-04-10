文藝青年，簡稱文青，這個詞彙現時可作形容詞或名詞，文青可以是咖啡店、可以是好去處、可以是穿搭。究竟甚麼是文青？以前與現在的文青又有沒有分別？我們找來一位七十年代的老文青，帶他逛現時文青聚集地大南街，體驗一日現代文青的生活。

「文藝青年，其實（七十年代）多數都是用來嘲笑人，意思是『你唔好咁文藝』，因為當時台灣的文藝電影說的對白很肉麻，即忸怩作態。」今年70歲的Michael Cheung笑道。文藝青年這個字眼早在1928年出現，當時有左派文人批評具資產階級的意識；香港的青年文藝運動則從五十年代初「文藝新潮」談起，六七十年代興起以寫作或文藝交流為主的文社，當中參與的大部份都是中學生。七十年代的文藝青年積極出版各類刊物，重文藝色彩的有《素葉文學》、《大拇指》等，亦有激進政治的《七十年代雙週刊》。

Michael可以說是香港早期的文青之一，當年他是詩人，會寫詩投稿賺稿費，又會去大會堂的第一映室看冷門歐洲電影。他說當時的文青文藝得來帶點叛逆，一般帶有反政府的意識，他自己就曾經在七十年代的保釣示威中被警察毆打，雖然身體只受輕傷，卻令當年17歲的他蒙上心理陰影，之後還寫了首以警察為題的詩，在《七十年代雙週刊》刊登。

做好資料搜集 揀最靚食物

「如果大眾定義的文青是在咖啡店享受咖啡，旁邊放本書然後拍照，發佈上社交媒體，再加一個很文藝的描述就是文青的話，那大眾所說的文青就好像我一樣。」25歲女生阿Sa苦笑道。很多時人們一看到她社交媒體上的相片就會大嘆「好文青」，但她自己對文青的定義則是看很多書的人。阿Sa指自己常逛文青cafe林立的大南街，因為她就住在附近，「新的咖啡店沒去過就會約朋友一起去，排一小時，喝一下咖啡、打卡，之後會周圍看看展覽。」當Michael聞言為了喝咖啡打卡而排一小時隊後情不自禁高呼「黐線」。

今次阿Sa帶Michael體驗現代文青生活的第一站，就是到一間文青味濃厚的cafe共晉午餐，阿Sa點餐前先搜尋餐點的外貌，「因為價錢較貴，要找一個賣相漂亮，值得拍照的，Michael你想點的飯糰是這樣。」當Sa瀏覽店家ig看哪一餐點賣相吸引時，Michael驚訝說：「為何你可以看到這麼多相片，是不是事前要搜集資料。」

阿Sa解釋完何謂打卡，兩位飽吃一頓後，就到今次體驗的第二站──書店。「多數看台灣文藝書，例如李敖、白先勇或是五四時期例如魯迅、巴金那些。」Michael分享當年文青經常閱讀的書籍，阿Sa則透露自己最近常看關於反修例運動的書，或是一些詩集，回想上一本閱讀的文學類書是甚麼時，她笑道：「我終於想起是村上春樹，有點羞恥，別人都說偽文青才會看村上春樹。」Michael大笑道：「那我不就變成了真文青。」

憂國憂民 長頭髮圓框眼鏡

現時文青流行古着vintage，於是帶Michael來到第三站，逛逛舊物風雜貨店，這裏也有古着風格的衣物出售。Michael甫進店門就指着六十年代常見的卡式錄音帶說：「這些很容易壞，會卡帶，不過用來聽walkman就很清楚。」「你應該收藏你部walkman，現時再拿出來用就很潮。」阿Sa笑道。現時素色衣服闊腳褲或大地色系的穿搭是「文青look」，但原來以前的文青沒有特定造型，因為那時的人比較窮，家裏有甚麼就穿甚麼，「外表完全看不出來，不一定有特徵，就是長頭髮，有一點反叛，多數都邋遢一點，是哩啡不是污糟。」Michael隨即又拿起一副幼框的圓形眼鏡，「這一副眼鏡我們七十年代的文青都喜歡，扮成三十年代的文青，像魯迅、徐志摩。」

最後一站逛過大南街的精品店及展覽後，Michael笑道：「除了書店，其他與文青好像都沒有關係，我想我明白現時的文青，是追求品味的生活。」那麼以前的文青追求甚麼？「以前的文青很痛苦，常常都憂國憂民。」說畢Michael掏出電話，向阿Sa展示一張好朋友當年在皇后碼頭絕食示威，對着鏡頭舉中指的舊照片。

究竟甚麼是文青?「文青是一個造型、是一些行為、是一種消費，你到大南街會看到很多類似的衣着，讓你看到何謂文青造型。」口號為「杜絕文青」的好青年荼毒室成員，中文大學哲學系博士生關灝泉這樣解釋，「文青有時就是給一些很表面、很型或是很厲害的事物吸引，分享一些認為很棒地方，與別人與眾不同的東西。」所以他認為往往文青做的行為都很類似，例如去一些咖啡店、書店打卡，聽黑膠碟，透過這些行為建立個人的品味及形象，但其實真文青做的行為都是一樣，分別只在於真文青是真正有品味，偽文青做着表面一樣的行為但不諳其意。「偽文青在做同一種行為時只要多走一步，了解背後含意，他們都是有救的。」阿泉感嘆道。

小房子

大南街196號地舖

小意思A Little Something

大南街180號地下

一拳書館

大南街大南商業大廈3字樓

文化屋雑貨店

大南街171號

記者：梁中勝

攝影：簡加希、周芝瑩