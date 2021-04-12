古語有云「怕老婆會發達」，恐懼是人之常情，是人與生俱來的一種情緒，有人怕老婆，有人怕上司，但作為香港人，最怕應該是窮。今次找來幾位害怕一些超乎我們想像的東西，更有執業20多年的臨床心理學家首次遇見的恐魚症患者，這次專題帶大家走進受訪者怕魚、怕花、怕水果的心路歷程。

今年27歲的Alice Yuen在幼稚園任職教師四年，三年前結婚，育有一仔一女，分別9個月大和3歲。為了照顧孩子索性辭職成為全職家庭主婦。她由小學開始怕花，但確實的恐懼原因一直不明，我請她嘗試回想，她努力想了想說：「好奇怪，童年時真的沒有對花產生過甚麼壞印象。」花是日常生活中經常遇到的物品，對花的恐懼她一直沒有太在意，例如小學時的常識書，會請家姐幫手用便條紙遮着所有花的圖片；學校母親節派康乃馨，Alice例牌不要；學校要求種植綠豆芽，Alice覺得發芽過程十分惡心，就把花苗丟棄，最後冇功課交。

訪問當日記者特意穿上碎花上衣，Alice一點也不怕，更笑說：「花紋我不怕，因為是假的，但見到真的花就絕對不行。」我詳細看了看她家的裝飾，確實沒有一點花的痕迹，極其量找到了一件屬於BB的碎花衣服和Alice身上的碎花長裙。她身邊的家人、朋友、同事都知道她怕花，出席朋友畢業禮，花束要收起才可以和Alice合照，老公更加不用說，求婚連花也不用準備，這樣聽起來，Alice怕花的最大得益者，豈不是她的老公？「洗菜時見到有菜花也不可以，本身好喜歡吃皇帝菜，試過見到有一大朵菜花，從此不敢吃了。拿蒜頭和乾葱頭，還有洗菜我都要戴手套，還要用長鉗夾起蒜頭，叫老公揀一些沒發芽的我才會用，所以在老公立場，可能覺得仲麻煩過送花。」

母親喪禮獻玫瑰 內疚快手放下

向日葵和百合是她最怕的花，看到會心跳加速，不自覺地抓掌心，她形容向日葵和百合花中的花蕊，即黑色的部份，就像黑洞一樣，像會把她吸入去。「好似我個仔已經爬到梳化邊，就快跌落地那刻的感覺一樣，見到花我個心好似會跳出來。」我問她遇過最深刻的一次經歷，她與我分享媽媽喪禮，「因為我媽媽很喜歡花，她的喪禮也是用花作主題，最後每人獻一朵白玫瑰給她，我當下覺得好害怕，只想快手放下便算，這個心態好糟糕，我都內疚為何會這樣想，但我也不知如何解決。」

怕花對她來說，本來不一定是需要克服的事，反正也已經怕了10多年，但令她萌生嘗試克服的念頭，是因為她3歲的大女。由於大女參加了「一人一花種植計劃」，Alice擔心因為自己怕花，剝削了孩子親近大自然的權利，「我不敢和他們去親子農莊，連花園都好少行。其實我都覺得薰衣草花田好靚，如果我有日不怕，可以行入去和小朋友一起合照，那就好了。」

既然有想克服的心態，我藉着訪問，邀請了催眠治療師盧梓冠（Kenji）與Alice見面，嘗試尋找她恐懼花卉的源頭，看看能否為她解開心結。這是我首次現場接觸催眠治療，過程大約1小時，Kenji先向Alice了解有關她怕花的經歷，慢慢引導出Alice怕花是因為擔心花會靠近自己，甚至觸碰自己，Kenji向記者表示：「在這個位置，我已經假設了一點，有可能是Alice童年時害怕有些東西會碰到她或接近她，所以形成了她抗拒被接近的情況。」Kenji着Alice繼續放鬆，發現她最怕花中間黑色的部份，是因為那部份令她聯想到瞳孔，事實上Alice害怕被人凝視，而不是純粹害怕花的形態。到底是甚麼原因令她怕被觸碰和凝視？Alice吸一口氣說：「可能是細個時，好怕被男親戚摸，坐車時他會抱着我，我不喜歡他碰到我，但我又不知道該如何開口。我本覺得只是一件小事，沒有跟別人說過，不知為何現在會聯想到出來。」Kenji再請Alice合上雙眼，引導她說出當時情況，「一開始我們未必敢向親戚講不喜歡，但你已經長大了，已經有能力告知他。我們長大後，可以表達自己想表達的事，幫助以前的自己，我們已經有足夠能力推開他們。」Kenji說。

Kenji指Alice的情況未必界定為恐懼症，因為怕花，暫時在日常生活中未構成重大影響，「那日被叔叔摸或者攬，可能第二日她要回校種綠豆，所以把這個難受的感覺投射到花上，其實我們好難再去找兩者關聯，我們知道是這個陰影和花有關聯，這樣就足夠了。」最後Alice也神奇地指，講出來之後，發現自己真的有能力，可以推開一些不喜歡的事，「沒之前覺得花是如此有威脅了。」

專家說：刻意逃避 容易忽視危機

驚是一種與生俱來的情緒，警示我們遠離傷害，例如當我們見到蛇、獅子老虎會害怕，見到一輛正高速衝過來的車一樣會害怕，刻意隱藏或逃避這種情緒，反而會令自己忽視危機。根據美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》指，當人突然對某樣物件感到恐懼持續6個月，並且出現心跳加速、手震等生理反應、就有可能患上恐懼症，但要確實患病要臨床斷症，還要由專家判斷，臨床心理學家吳桂生博士指，最大的判斷因素是視乎這種害怕的情緒會否影響日常生活。

記者：劉芷晞

攝影：伍永健、許先煜、張洛晞、蕭志南