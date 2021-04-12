特約報道｜據政府新聞處公佈，截至3月底冠狀病毒疫苗接種計劃，已累計為46萬名市民接種。不少市民都希望接種疫苗後，生活盡快回復正常，甚至可以出外旅遊，不過據醫學研究報告顯示，即使已注射疫苗，仍會有 8-10% 的接種人士對疫苗沒有反應，體內無法產生應有抗體對抗病毒。

可知疫苗是否生效

事實上，注射疫苗只是對抗疫情的第一步，更重要是時刻監測體內抗體的數量是否足夠。一般而言，於接種第二針後兩至六個星期不等（視乎不同疫苗而定），身體才會產生足夠抗體，想知道體內的抗體是否足夠，可以進行 SARS-CoV-2 IgG II 定量抗體測試，以評估身體產生的抗體效果，如果發現接種疫苗後仍無法產生抗體，就要諮詢醫生意見。

SARS-CoV-2 IgG II 定量抗體測試是目前有效評估新冠肺炎抗體的測試，由於SARS-CoV-2 IgG II 定量抗體測試必須通過抽血檢驗，市民如須進行測試，可向醫生查詢及安排。化驗結果一般於即日至數日內便可得知，報告通常會送返醫務所，由醫生以專業知識及臨床經驗判斷免疫能力水平，給予接種疫苗後的市民進一步建議。

體檢時可同時進行測試

可能有人認為要多做一次抗體測試有點麻煩，但其實通過抽血方式已可完成。加上自去年新冠肺炎疫情後，不少市民因避免出入醫療機構，而取消每年一次的體檢。如今疫情慢慢緩和，其實可以考慮再進行體檢，透過抽取同一血液樣本，進行其他如血糖、血脂、肝炎等測試之餘，順便可以做SARS-CoV-2 IgG II 定量抗體測試，一舉兩得。SARS-CoV-2 IgG II 定量抗體測試的靈敏度及特異度，是受到大部份化驗所及醫院認可，相比坊間其他家用式快速測試，更為針對因疫苗而產生的抗體，所以測試結果更加精準可靠。

提提大家免疫力水平因人而異，產生的抗體也會隨時間而遞減，因此不要誤以為接種疫苗後便可受到百分百保護，更不要掉以輕心隨便於公眾場所將口罩除下，疫苗的作用只是增加身體的免疫力水平，以及減低一旦受感染後發病的嚴重性，所以即使已打疫苗及有抗體，目前仍應該小心出入人多場所，亦須要做足防疫措施，不要掉以輕心。

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