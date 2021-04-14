這班熱愛單車的小朋友，踩車場地不僅限於單車公園、單車徑。他們當中有些只有10歲，有的才7歲，年紀小小卻已跟隨教練到處踩車，踩出馬路、甚至上山踩越野單車徑。教練說，他們踩車會帶齊保護裝備，亦有每周訓練。小朋友最愛征服越野單車徑那崎嶇不平的山路，自信滿滿地面對挑戰。

9歲的女生黃心柔，就讀小學三年級，6歲時開始學踩單車，加入兒童單車隊三個多月。目前，由沙田踩去大埔對她來說已算小兒科，「教練已經教咗我哋踩馬路需要留意嘅事項，我哋識得留意路上車輛，我哋會好小心。」黃父說，單車訓練不但令女兒自信心大增，做事也更有目標，為了完成一次長途單車旅程，她學懂不怕辛苦、學會堅持。

10歲的小四學生張心悅，每星期都和7歲的弟弟張日希一同接受單車訓練。小二學生張日希說只踩公園很悶，反而有一次跟大隊由沙田踩去元朗再踩入上水天平山，全程超過22公里，他能順利完成，令他印象深刻。

有13年教單車經驗的資深單車教練陳政烜表示，帶着一群小小單車手出征，有時會遇到路人指指點點，甚至遇過旁人責罵。「很多人會以為小朋友不應該踩馬路、踩山路，以為很危險，但其實這群小朋友久經訓練，上斜落斜踩馬路踩落石級，毫無難度。佢哋雖然年紀細，但技術好過好多大人。我哋經驗多，選踩的路面都是安全而合法的，我哋有信心帶領小朋友踩出馬路和山路。」

陳Sir說，這群小朋友隸屬「形動單車隊」，於沙田、屯門和將軍澳訓練，目前全港有約60名兒童是單車隊成員，年紀最小的只有5歲。兒童單車隊踩過的地方，包括最受小朋友歡迎的上水天平山越野單車徑、大帽山的越野場、港島區龍脊下的越野徑，還有大欖水塘環塘踩、由掃管笏踩去元朗、由沙田踩去上水等等。

能力範圍內 挑戰自己

「小朋友要加入單車隊，必須先通過測試，佢哋唔係白紙一張去踩馬路。」曾經在英國受過正統單車訓練的陳Sir表示，入隊測試包括站着踩、靈活轉彎、懂適當轉波、邊踩邊向後望等等，有了這些基本技術，才會被招攬入單車隊接受更專門的訓練。「我哋會一步一步教佢哋各類技術，例如踩越野山徑，我哋會首先在平地訓練，然後去沙地，再去一些多石頭的路徑踩；學習落石級也一樣，循序漸進。小朋友掌握落石級技巧後會好興奮。」

「踩單車擦傷、跌損，在所難免。對於一些輕微的受傷，我哋教練會放手讓小朋友自己處理，因為呢啲都係學習嘅一部份。」陳Sir說，小朋友不應該有公主病王子病，大人該做的不是過份保護，而是在他們的能力範圍內讓他們挑戰自己，才能訓練出更強大的內心。

學踩車大忌：輔助轆

踩單車看似很易，但總是有小朋友學不會。到底怎樣令小朋友容易學懂踩單車？很多家長喜歡幫年幼子女買一架備有輔助轆的單車，以為單車有輔助轆，既安全，又能讓子女練習平衡，從而慢慢過渡到兩輪單車。這觀念其實大錯特錯。單車教練陳政烜說：「輔助轆是糖衣毒藥，只會令小朋友更難學識踩單車，家長千祈唔好買有輔助轆既單車。」

過度依賴 難除壞習慣

「一位從未接觸過單車的小朋友，比起踩慣輔助轆的小朋友，可以更快學識踩兩輪。」陳Sir說，他教過一位完全未接觸過單車的小朋友，對方只花了一小時，便學會踩兩輪單車。

他解釋，無論是駕駛電單車、踩單車、玩平衡車，左轉時身體自然會向左傾、向右轉時身體向右傾，由此在轉彎時取得平衡。然而，小朋友若踩輔助轆單車，物理動向卻完全相反：向左轉時身體會向右傾、右轉則身體向左傾。他說，小朋友習慣依賴輔助轆後，會很難「搣甩」壞習慣，要重新掌握兩輪單車的平衡感，也將會十分困難。

陳Sir說，平衡車的出現大大將懂得踩單車的年齡降低。過往一般4、5歲開始識踩兩輪單車，現在一些幼兒很早已玩平衡車，他見過有2歲半的幼兒已掌握單車的平衡感，不久便學懂踩單車。

採訪：譚暉

攝影：鄭明川

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