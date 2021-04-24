香港中學文憑試（DSE）日前（4月23日）開考，想當年8、90後見證着現代、英皇及遵理三大補習社鼎立，分校林立港九鬧市，補習天王的「大頭相」廣見於街頭、巴士、地鐵和隧道的廣告牌上，但你們有沒有發現，這些廣告牌近年已經連同上述的大型補習社一樣越來越少。

「以前現代教育的發迹地就是銅鑼灣這間分校，當時是旗艦店，很多名校區的小朋友都來這裏補習，學生排滿後樓梯，可以由三樓排到上六、七樓。」化學博士鄺士山（K Kwong）帶記者走到一個仿雲石的商廈前，指着謝斐道482號的門牌回憶道。以前的現代教育旗艦式分校，今天變成一間時尚的咖啡店酒吧及卡啦OK。K Kwong教書生涯超過40年，原本在中文大學教書的他在九十年代加入現代教育成為補習天王，更豪言「全港有一半醫護都係我學生。」當年這位化學博士常常在這裏授課，如今他安坐在前身是其中一個班房、現時的卡啦OK房與記者回憶補習界的歷史。

大型補習社的前身在1972年出現，位於西環的聖類斯預科夜校，有不少響噹噹的補習名師如生物科名師Simon蔣、地理科天后Linda Lau以及這位化學博士K Kwong都曾在那裏教書，「但在現代教育出現前的補習社，並沒有發揚光大或統一天下的雄心壯志。」到了吳錦倫（Ken Sir）1988年成立現代教育，九十年代想到以198元月費，就能得到皇仁、女拔等名校老師指導作招徠，吸引眾多學生報名，之後更靠大賣廣告，將補習老師包裝成天王明星殺出血路！當時鬧市街頭當眼處均能看到衣着光鮮的名師廣告牌，風潮就是由他帶起。

「呃蝦條」出事 上堂錄音偷筆記

自九十年代開始，補習風氣變得濃厚，根據香港青年協會1996年的調查，當時超過三成中學生都有補習。根據統計處數字，到了2005年，全港中四以上的學生八成都有補習，每個月家長花在子女身上的補習費更高達三億元以上。在這樣的背景下，出現了年薪甚至是月薪過百萬的名師，大型補習社間亦開始明爭暗鬥，爭奪學生的招數層出不窮。

「我從小的座右銘就是我沒有敵人，因為他們未夠水平。」K Kwong自信滿滿地說。他指曾有一名女學生被競爭對手的補習老師追到手，在他的課堂取筆記並偷偷錄音。但令他更為憤怒的是有些「賤人」將他辛苦原創的筆記換字體、將圖左右調轉，抄襲了筆記內容再謀利自肥。之後他想到自己在筆記上動手腳，在筆記上設陷阱或是埋上「K Kwong」大名的藏頭詩保障自己。

比起抄襲筆記或偷錄內容，以「把柄」威脅他或破壞他形象是更直接的方法。「特登找學生激嬲情商低的老師，或是找女生色誘他，男人最容易中招。」K Kwong指自己曾在上課時有一名身穿超低胸的美女坐在第一行，「我說：『不行，你不可以坐那個位置』，她反問我為甚麼，我連聲不行說你影響到我。」因為很多時上課都會同時錄影，很容易從錄影帶中看到老師出洋相，「但有些桃色醜聞是老師自己『呃蝦條』出事，競爭對手知道某人會敗在這點，就設計出來讓他跌入陷阱。」

標榜天王老師 年賣二千萬廣告

說得正興起，Ken Sir依約準時赴會，K Kwong指着Ken Sir笑說：「這傢伙賣廣告很有一手，說得低俗一點就是譁眾取寵。」九十年代前，主角都是學校，但Ken Sir就反其道而行，「他是第一個標榜名師的人， 有錢就可以上名校老師的堂。」Ken附和道：「一個月198元學費，連女校的名師課堂都可以上得到。」Ken Sir賣廣告賣得出神入化，鋪天蓋地的天王大頭照就是由他開始，他笑言現代以前一年的廣告預算不算多，僅佔全年收入5%左右，「當時一年的廣告費大約二千萬。」

討論區熱話 貼題被報道

「Ken Sir是公司的靈魂，老師們不喜歡他，他太天馬行空，但事實上又不能不佩服他，因為他離開後現代教育一落千丈。」這位2005年出道，曾經年薪過百萬的前現代補習名師趙善軒亦與我們大談當年經歷。教中文及中國歷史的他，剛入行Ken Sir建議他走hiphop路線，避免與同公司、形象較成熟的中文老師周勤才路線重叠。

除了形象包裝及老師的路線定位，當然不少得話題炒作宣傳，「那時候很流行Uwants和香港討論區，很多補習帖的打手，全部來自市場部，很多報道都話我貼中題目，但往往都是騙人的，例如有一年我貼題就上了報紙，當時考一條題目類似「律己以嚴，待人以寬」，如此普遍的題目我的作文書中當然會有，結果出了，這樣就當是貼中了。2017年他離港發展，2019年轉攻Patreon和YouTube做時事評論，Patreon上有逾3,000名訂閱，月費計劃由5美元到15美元，他亦透露以每人平均付6美元月費計算，月入也超過13萬港元。

記者：梁中勝

攝影：呂皓怡、伍永健