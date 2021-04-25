角落生物，「實物」只有半隻手掌大小，細細粒、顏色多，各有性格故事，毛公仔及周邊產品大賣，精品店有了它，營業額可達40萬，皆因大人細路都鍾意，包括一位七十後失婚爸爸。

角落生物是日本企業San-X創造出來的擬人角色，主要角色有六個，分別是：恐龍、企鵝？、白熊、貓咪、炸豬扒及炸蝦尾，它們還有一大班朋友，喜歡躲在角落，2019年還推出電影，在日本創下14億日圓票房。在香港，近年有不同品牌也跟角落生物推出聯乘產品，由於它們中性得來又可愛，也吸引不少男士，今年44歲的張永全正是角落生物的粉絲，這天我們到阿全家，看看他的角落生物收藏品。

阿全房間不足一百呎，一床一衣櫃，陳設簡單，床上有兩隻巨型角落生物公仔，床尾上牆櫃有數隻中型的，記者心想也不算「很多」吧。此時阿全打開衣櫃，裏面是一箱又一箱角落生物珍藏，衣服僅得十數件，顛覆了我對衣櫃的想像，阿全說：「床下底仲有，一陣畀你睇。」立即開吧，一揭起床板，裏面是個角落生物公仔山，有數不清的角落生物，每隻都安躺在膠袋內，分類清晰，同系列的一個箱，限定版的又一箱……，他逐一拿出來放到床上，令人覺得床下底有如無底洞。

房中藏逾千公仔 阿媽嫌阻碇嘥錢

他向我們介紹，「我哋有行李箱，佢哋都有；你有冇見過同鬆弛熊聯乘嘅角落生物？」說時遲那時快，床已經被公仔海淹沒，這裏的角落生物數量，比店舖看到的還要多。

阿全原來有三個子女，三年前離婚後，孩子都跟了媽媽，當時是因為女兒喜歡角落生物，所以他才留意這個公仔，後來更被女兒感染愛上角落生物，兩人更會經常聊「公仔經」。到底阿全儲了多少隻角落生物？他笑說：「嘩，講唔到幾多隻，每個箱都咁大。」看來他也買到數不清，粗略估計有過千隻，用了多少錢，他也沒有頭緒。

正當我們仍在震撼中之時，全媽現身說：「我覺得佢嘥錢囉！買埋咁多無謂嘢係咪嘥錢呢？我叫咗佢唔好再買，買咁多又冇用，放喺屋企又阻碇。你知啦，佢四十幾歲喇，返工仲可以做到幾多歲先？你係唔係都要儲返個錢呀……將來我哋退休，都要有錢旁身㗎。」果然養兒一百歲長憂九十九，相信每個媽媽看到阿全這樣儲公仔也會說出同一番說話。不過，全媽其實是明白兒子的，看到阿全玩公仔時的開心樣子，她軟化說：「都好過賭錢嘅，嘻嘻……唔好沉迷，適可而止就得，開心係緊要嘅，做人唔開心，好容易病呀。」

裝修同事唔欣賞 開IG與眾共享

「角落生物當然係放喺每一個角落，塞滿晒先似角落生物，總之每一個角落都有，咁就好有趣。」阿全說，他早餐用的大碗、漱口杯、飯盒餐具、耳機、水樽，全都是角落生物，實行角落生物要佔據每一個角落。做裝修的他，同事都是男性，記者問他帶那麼多角落生物在身邊，有沒有感染到其他同事也喜歡呢？阿全說：「冇喎，冇人鍾意，只得我鍾意。唔會同同事講呢樣嘢，只會同識嘅朋友講。」他開了一個instagram賬戶，專門上載其角落生物藏品的相片，與其他人分享，有時他還會帶角落生物外出拍照。阿全走出客廳，拿出一個他平日使用的黑色背包，上面更掛着一隻角落生物，他說：「呢個會陪我出街，係呢一隻，冇其他。因為可以扣喺袋，我去邊，佢就去邊，放假佢就跟住我周圍去，去遊山玩水，陪我去釣魚。」

其後，我們再跟阿全去藍田一間精品店，一進去已知道他是常客，因為看到門外有些貨品，他便知道是新貨。在店內看了不消一會兒，他便很快想到買甚麼了，這次他買了一個新耳機送給女兒，另加一隻限量版公仔及限量版的場景小屋，共花了1,000元。

精品店店主小亭說：「識阿全大約兩年，我記得佢最初入嚟係買嘢畀仔女，後來因為啱傾，佢就成日嚟幫襯……啱啱開始買嗰陣，我都覺得一個中年男人買咁多公仔，應該係買畀小朋友，但後來我問佢，原來買公仔係佢舒壓方法。不過有時佢買到唔記得自己已經買咗！我叫佢返去搵吓，後來佢先喺屋企發現原來已經買咗同款。」

的確較少中年男士是角落生物粉絲，記者問阿全有沒有擔心因為喜歡角落生物而會被其他人取笑呢？估不到一直有點害羞的阿全堅定地說：「有乜好怕，只係一個興趣，有好多年紀大嘅人鍾意美少女戰士或者玩四驅車，每個人嗜好唔同啫。我就因為俾個女感染，鍾意角落生物，反而咁樣令個女覺得我好親切，佢會覺得原來爸爸都有興趣玩角落生物，大家變成好朋友咁，因為角落生物而話題變得多咗。」

分居後無依無靠 「似我收埋自己」

阿全一直不願意透露在角落生物身上花費多少，不過他覺得花多少錢也不要緊，只要買到心頭好，甚麼都是值得的，他說：「鍾意一樣嘢，唔會點睇價錢，當然每一次我都有預算……不過試過有一次我睇中一件貨，睇完後打算等陣先去買，但之後俾人買咗，其後我想買都搵唔返，所以而家我睇中咗一件貨，我就唔睇價錢，第一時間就買。」阿全果然是忠實粉絲。

訪問去到尾聲，阿全才稍稍透露情迷角落生物的原因，原來它們不只是公仔，也是一面鏡子，「角落生物同我好似，可能都係收收埋埋自己，唔太鍾意同陌生人講嘢，只喜歡同熟人傾偈，加上分居後我覺得冇乜依靠，亦冇人陪……有啲公仔陪我瞓係件好事，得閒可以攬攬佢，我點對佢都得。所以，角落生物對我嚟講可以話係生活嘅一分子。」原來，角落生物不單止是一隻隻毛公仔，更是治癒寂寞人心的靈藥。

主要角色

記者：鄭煒霖

攝影：洪輝進、許先煜、蕭志南