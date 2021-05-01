特約報道｜令人期待的沙田新城市廣場年度「折」慶JUST BUY WEEKS再度登場！適逢母親節，今次感謝祭有逾百品牌參與，優惠更覆蓋不同類型的人氣商品。當中部份商品更低至13折、買1送1或者半價優惠，無論是化粧護膚品、時尚服裝、抑或家居食品都應有盡有，馬上來看看如何賺盡「JUST BUY WEEKS」4大着數位，選購心儀產品孝順媽媽！

着數1：逾百品牌推出買1送1或低至13折發售人氣商品

今次JUST BUY WEEKS精選產品眾多，而且均有非常吸引的購物優惠，除了有買1送1或半價優惠外，部份商品更低至13折，還附送各式各樣的贈品，非常適合精明的大家，用最抵的價錢去買母親節禮物給媽媽！「型格媽咪OOTD精選」包括有CHARLES & KEITH每周限量的Ladies bag、Marc Jacobs粉紅色的Round Crossbody、le saunda蝴蝶結厚底拖鞋；「靚媽美容熱選」就有The History of Whoo后的雪透亮淨肌水乳套裝、su:m37°的奇蹟活酵肌密套裝；「好動媽咪裝備」則有Columbia指定女裝OMNI TECH 防水圖案外套適合熱愛運動的媽媽。其他精選優惠還有各種美妝產品、時尚服飾及潮流運動品牌，包括Bobbi Brown、CLARINS、Clinique、ESTÉE LAUDER、 GUERLAIN、IPSA 、LANCOME、Jo Malone、SHISEIDO、shu uemura、FURLA、Polo Ralph Lauren、Adidas、FILA等等，絕對可以讓你找到心水單品。

着數2：購物同時賺取高達$3,000商場現金禮券

Shopping優惠當然不止產品上的折扣，想買得精明，當然要精打細算。由5月1日至6月30日期間消費滿指定金額即可享高達50%消費回贈，消費券組合涵蓋多個時裝、美妝、運動、親子及餐飲等範疇，母親節回贈的購物消費券可以提早把父親節禮物也買好，享受更抵的價格優惠。

着數3：成為「消費王」 有機會獲取Apple Watch一隻

如果買得多的話，隨時夠資格升級變成「消費王」。由5月1日至6月2日期間，在新城市廣場累積消費滿$60,000，即達「消費王」的獎賞標準。累積達最高消費額的3位顧客可獲贈價值 $3,999 Apple Watch Series 6（GPS + 流動網絡）一隻，購物同時賺盡吸引的禮品絕對是一大着數位！

着數4：期間限定 雙倍會員積分獎賞

購物時也要為會員儲積分，由5月1至10日期間凡於食肆、時裝、美妝、童裝、運動或保健產品以電子貨幣消費即可獲贈雙倍會員積分獎賞。獲取方法很簡單，The Point by SHKP的會員只需預先在手機應用程式換領雙倍積分禮券，然後再到上述商戶類別消費即可獲得雙倍會員積分，儲下來的積分讓你在下次行街、食飯或購物便可享更多優惠。

沙田新城市廣場【JUST BUY WEEKS感謝祭】

日期：2021年5月1日至6月2日

優惠詳情：https://bit.ly/3aQuvDY

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