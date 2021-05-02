都市人生活節奏急速，經常出現肌肉關節勞損，行樓梯拗柴的情況。今次記者介紹一間以粉紅色作主調、堪稱全港至潮至浮誇的跌打舖，保證讓大家眼界大開。

位於長沙灣地舖，白底黑字招牌「梁天柱跌打」。門口佈置猶如精品店，門前有四部扭蛋機及六隻半米高的骨頭模型公仔，大門狀似由汽水機改裝而成的骨頭販賣機，配合粉紅色主調的背景玩味十足，彷彿帶你進入一個跌打遊樂場。

「醫館有超過50年歷史，由父母開設，他們退休後我就接手直至現在。」 44歲的梁天柱，15歲已學習中醫針灸跌打，行醫超過20年，雖然曾搬舖兩次，但多年來累積不少舊街坊熟客。記者星期六中午時分拜訪，整個跌打館擠滿睇症的男女老幼。

女兒愛粉紅 裝飾品逾50萬

店舖內的裝飾以浮誇來形容絕不為過，三個詞語即可概括眼前所見：粉紅色、骷髏骨，以及梁天柱。黑白階磚地板有骷髏骨頭圖案，數以百個不同骷髏骨頭卡通公仔，進擊的巨人、骷髏骨版海賊王、招財貓、樂高模型……不同的招牌壁畫及模型玩具都寫上梁天柱的名字，霸氣十足，醫師大名隨處可見，但他卻否認是一個自戀的人。「舊式的醫館，一入門口都有一副白色的骷髏骨，感覺較恐怖，由於女兒喜歡粉紅色，所以我把醫館改裝成為粉紅色主調，再配合各種骷髏模型。」梁醫師笑言這星期剛剛買了數萬元模型玩具，「店舖內的裝飾品價值超過50萬。」

門口牆身掛上梁醫師三十多年來不同的跌打、針灸考試資格證書，「以前讀醫讀跌打要返內地， 每朝6、7時起床到羅湖過關， 趕上9時的課程，捱過痛苦的歲月。這裏有約200張證書，好像一張張閃卡般儲回來，沒有人喜歡考試，只是過去30年進修期間，課程要求考試 。」

記者身體尚算健康，未有嚴重扭傷問題，一場來到跌打舖決定找梁師醫，舒展筋骨啪啪筋骨。在中醫的角度，啪骨即是正骨復位治療，「把關節拉開，類似伸懶腰，關節伸展不開就用啪骨方法。」梁醫師叫記者坐在床上把腳伸直，雙手緊扣放在頭上，腰部位置貼近師醫的大腿，醫師用大腿頂着記者的腰部拗後，「啪」一聲，乾淨利落，當堂舒暢非常。

大夫愛惡搞 二創「敷panda」外賣袋

醫館內有四間看診的病床房，當中神秘的五號房有醫師與女兒的自畫像，打開房門直通上層，原來是梁醫師的住所。「客廳有一半是女兒的玩具廚房、屋仔，房間內甚至有一個迷你波波池。」梁醫師喜歡骨頭的程度由模型帶到日常生活，「家中鞋櫃超過20對波鞋都有骷髏頭元素，平日穿的衣服就連底褲也不例外，骷髏碗筷、餐具、床單，非骷髏頭不可。」女兒今年8歲，問她是否喜歡骷髏骨，她堅決地搖頭，她說只喜歡《鬼滅之刃》，所以爸爸也戴上鬼滅卡通口罩。舖頭內的夾公仔機以及扭蛋機專門為女兒而設，方便她日常可以在醫館內玩。

梁醫師非常健談，會親身了解每一位病人的生活習慣，分析引致拗柴、扭傷的成因，找出治本的方法。好像葉先生，他不小心滑倒弄傷左手，經朋友介紹來看診，「醫館新潮的裝飾，不論老人家或年輕人都被吸引。」平日醫館都有不少人前來打卡影相，梁醫師設計了不少公仔圖案讓客人在敷藥的時候打卡。「跌打藥公仔的概念來自咖啡店的拉花，把跌打粉灑勻在圖案膠片上，拿走膠片就輕鬆出現骷髏骨圖案。」拆藥時間亦寫在自家設計的骷髏骨貼紙上。

梁醫師更發揮二次創作精神，惡搞外賣公司做了一個「敷panda」外賣紙袋，上面有公司facebook專頁的QR code，讓病人柯打外賣敷料。「平時生活見到一些較有趣相關的事情，希望以二次創作的方式，提示大家如何注重健康。」醫館平日開朝九晚九，做足12小時，星期六半天辦公時間又經常加班，但梁醫師說：「我不當平日是上班，為興趣工作，看到病人求診後情況大為改善，就非常滿足。」

梁天柱跌打館

長沙灣青山道283號地下

記者：翁怡富

攝影：張洛晞、許先煜