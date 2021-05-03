專收問題學生的正生書院，最近來了兩位醫科生教師。劉施逸（Daily）和譚天裕（Timothy）是港大醫學院三年級學生，他們主動向正生校長陳兆焯請求擔任義務教師，並入住正生簡陋的宿舍，與學生同食同住，一同勞動、一同喜樂。兩位學界精英帶着謙卑的心服侍，Daily說，從正生學生的身上看到生命的美麗。

中學時就讀名女校，二〇一八年考DSE，各科成績不是5*就是5**，現在二十歲的Daily，亮麗耀眼。她說中學時自己並非最叻的一批學生，也不是從小立志行醫，因此DSE連生物也沒選修。直到中六，她父親患上末期癌症，一家人面對巨大難關，幸運地遇到一位關顧病人的好醫生。好醫生醫人又醫心，令Daily萌生當醫生的念頭。

後來，她順利考入港大醫學院。醫學院為六年制，第三年是增潤年（enrichment year），醫科生可以自行設計學習內容。有些人會去做實習，有些會去做研究，Daily和Timothy則選擇去正生做義工，在極度匱乏的環境中生活，幫助學生之餘，對自己也是一次修煉。

Timothy在正生工作十個月，Daily則工作四個月。他們雖然是義務教師，但陳校長要求他們跟隨正規教師的更表工作，每周工作九十小時，每星期在芝麻灣正生書院留宿四至五天。

冬天沖凍水涼 瞓上格床減少轉身

正生書院環境簡陋，Daily入住的女生宿舍，一間房內密密麻麻的放了八張碌架床，睡了十多人。在正生，寒冬下所有人仍要沖凍水涼；夏天暑熱，晚上睡覺別奢望有冷氣。三餐，是簡單食物；洗手間，是極簡陋的流動廁所；洗澡間，只是一個格加一張膠簾和一條水喉；衣服，要自己手洗自己晾曬。

Daily說，以往曾跟隨父親到泰北、緬甸、印尼等窮鄉僻壤作短期服務，因此較容易適應正生刻苦的生活。每當她晚上抬頭看見滿天星星，內心便充滿喜悅，感受造物的奇妙。住在簡陋又擠逼的宿舍內，她學懂體恤別人。睡上格床時，她提醒自己要減少轉身的次數，以免影響下格床的同學休息。

Daily為人隨和，臉上經常掛着笑容，親和力強。正生的學生一般和她年紀相若，有些學生則因經歷複雜，年齡比她更長。面對這位同世代但背景截然不同的老師，學生沒有抗拒，反而十分受落。採訪期間，有女學生私底下告訴記者，Daily很受學生歡迎，又由於她數學成績很好，有幾位應屆DSE考生經常「mark」住Daily求教解決數學難題。

其中，DSE重讀生樂琳說，Daily教書很有耐性，會不厭其煩回答同學問題。樂琳去年DSE成績不理想，今年重考，現全力衝刺希望考好成績，將來有機會入大學。

學懂待人處事 做支援培養同理心

正生學生找Daily求學問，Daily說自己亦從正生學生身上學懂待人處事。樂琳雖然只是學生，Daily卻說她教懂自己處事技巧，「樂琳就好似一個大姐姐，宿舍的女生時有爭執，樂琳善於處理大家的矛盾，並能包容每一個人，真不簡單！」

Daily說，學生來到正生雖然各有因由，但她見到的都是善良的心靈。在學校偶有犯錯、爭吵，但都願意自我更正。從每日刻苦的勞動和艱難的學習，她看到許多學生都有追求更好的心，希望能擺脫過往的羈絆，改變自己，重新出發。

Timothy在正生已大半年，和同學一齊搬搬抬抬、一齊生活。陳校長說，當初是Timothy主動請求去正生幫手，他也很快適應正生的生活，並以其醫學知識為學生提供重要支援，像有一次有學生被熱水燙傷，Timothy馬上協助急救處理。Timothy則在正生面書上表示，正生生活簡陋，但見同工（正生老師）雖然各有家庭，但仍願意每星期留宿四、五天，很有耐性和愛心協助學生重回正軌，對此十分深刻。

陳校長說，兩位醫科生和正生學生，其實是在互相學習。醫科生若能夠多接觸不同階層的人，培養同理心，將來成為醫生後能更理解病人的需要。

招聘附「警告」 校長：少啲使命感都捱唔住

正生書院像正生的學生一樣，捱完一關又一關。早陣子的財政困難暫見紓緩，陳校長感謝各有心市民的一呼百應，並呼籲有心人繼續支持「正生助學計劃」。雖然正生最近多了兩位醫科學生來義教，但仍然面對老師不足的問題。

陳校長近月公開招募老師，招聘中英文科老師、體育科老師、社工、舍監及髮型師。一般機構的招聘廣告多會列明員工福利，唯獨正生的招聘廣告卻含有「警告」字句，「警告：學校工作時間長、學生多有特殊教育需要、校園環境不理想、職責範圍大、前途不佳。」

在正生書院工作的人，不叫職員，叫「同工」。若純粹為找一份工而去正生工作，僱傭雙方都會感到失望。陳校長說，在正生工作的老師，除了教務和校務職責，每周還需五天輪班工作及在正生留宿，每周工作約90小時，「工時長，再加上正生的環境，說好聽一點叫簡樸，直接一點是十分落後。少啲使命感，都捱唔住。」

目前，正生書院聘有10位使命感強的老師，照顧約40位正生學生。1:4的比例看似很低，但老師要全天候照顧學生，當中有SEN，也有特殊需要，工時長、工作量大。幸好，還有四、五名退休專業人士，打從12年前開始，每逢周一到正生書院義教學生英文，這些年來風雨不改。「我們真的很需要老師，畢竟能夠改變學生的，是人，不是環境。」陳校長說。

採訪：譚暉

攝影：鄭明川