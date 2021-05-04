因一副「南亞仔」的面孔，黃智偉（Zain）自小已被定型為異鄉人，「差仔/印度/南亞/三個名你是但隨便揀/反正/就算/點嗌/邊個名你眼中都係犯」他以流利廣東話rap着一字一句，寫成《南亞仔》一曲，盡訴自己在香港成長的經歷。其實他只有一個卑微的願望，「我純粹想正常生活。」

Zain是YouTuber，今年26歲，頻道有逾73,000個訂閱，近年更成立本地街頭服飾品牌NOTFORME，把香港本土特色如霓虹燈、紅van等加入品牌設計中，有港人更因移民而特登找他買返幾件衫留念。不少人都是從《口不對心》系列影片認識他，片中他擺出一副厭世的樣子，大講流行文化以至社會議題，在鏡頭前讚美，字幕卻寫着真心話調侃，觀眾看到無不發笑。不時有人在YT留言指他「中文說得很準」、「比地道香港人更香港人」，事實上，Zain真的在香港土生土長，「我已接受了，因為怎樣說也是這樣，理解就理解，不理解也沒辦法。」

自小已成笑柄 帶飯匿廁所食

Zain的鄉下在巴基斯坦，由祖父一代起，已在香港生活。從幼稚園到大學，Zain都是就讀本地學校，很多時全級只有他一個非華裔學生，「只有自己，很容易成為焦點，很誇張，中一開學第一個星期，中六、中七的大哥哥會來看你，好像動物園有新動物一樣。」讀書年代，長得不一樣彷彿就是原罪，被同學取笑成日常，Zain至今仍歷歷在目，「說起印度，就會全場看着我笑，當知道地理課會講印度，我那天可能就會不上學。因為飲食習慣不一樣，帶飯我覺得拿出來吃會被取笑，我就索性不吃，或者躲在廁所吃。」跟父母說過問題，父母卻只說一聲不用理會他們，Zain覺得對事情沒有幫助，自此沒再跟父母說任何事，即使被欺負也只好吞聲忍氣。「可能會睡在床上，問自己有甚麼錯，為甚麼在這兒生存，會有這些問題？」

在充滿歧視的環境下成長，Zain漸漸學懂委曲求全，學懂睇人眉頭眼額，「比較兇的同學，我可能就會教他英文，讓他不要敵視我，可能小時候常有這些經歷，現在我很懂得跟別人相處。」長大以後，他總會用一些方式自保，「平日去人少的櫃員機，也會拿着提款卡出來在手上晃動，展示我真的有提款卡，以確保誤會減少。」他自覺已接受不公平的對待，甚至覺得麻木，覺得自己好像任人擺佈，「我是見人講人話，見鬼講鬼話，可能被請上節目，要強調多一點是南亞裔，我就南亞裔多一點，這次想說本地，我就本地一點。可能聽下去很荒謬，但是事實就是這樣。」

這些年，Zain慶幸自己找到另一條出路抒發情緒，「我很喜歡聽rap，很多歌曲我也有同感，例如Eminem的歌，很多說自己如何被歧視、被別人排斥……rap真的給我很大力量。」聽着歌，感覺心聲好像都被唱了出來，擊中要害一般，治癒非常。Zain那時開始研究rap的由來，「rap就是讓基層抗爭、發聲的工具，是一個情感宣洩的方法，本身的理念和出發點是這樣，我就覺得整件事在我身上很合理，如果有話要說，好像我有事要呻，rap是個很好的媒介。」

去年10月，他決定要寫一首rap歌，「認識了一些rapper朋友，開始想試試將自己想說的話寫成rap。」初次寫歌無從入手，找來朋友Kiri T做製作人，第一個版本看似有型有款，香港人女朋友Nathalie卻忍不住小聲說：「那首歌就……我可以說嗎？我覺得很『MK』！我覺得創作不誠實，其實作品就沒甚麼價值，你一定要誠實面對你自己的身份是誰，你如何看待自己經歷過的事。」

聽過這一番話，Zain被點醒了一樣，「因為她從來沒有當我是異類，她的性格比較大愛，令我變得大膽。為甚麼我不寫自己最想說的話呢？不用顧忌太多，有自己的情感就可以。」重作以後，Nathalie聽到就立即哭了，一整天都在家播放。她坦言連父母也喜歡Zain，「因為他的歌曲最有意義在於其實是教育，之前半年跟他也有點經歷，知道有人叫他死差仔，我會很憤怒，為甚麼2021年還有人說這些話而覺得沒有問題？他有一句歌詞『其實有冇了解過/所謂嘅阿差係邊個/佢嘅生活又係點過』其實這一句很中，我真的很想拿這句歌詞，問當初這樣罵他的人，你聽完有沒有覺得羞恥？」

宗教與生俱來 跟膚色是組合

說到身份認同，Zain十分矛盾，彷彿兩面不是人，「我說我是香港人，又很老套，我知！你一定是很想融入！但是我根本沒想過要融入，我只是想live a life（過生活）而已。當我說我是南亞裔，嘩！你跟我們很不同，不如介紹一下你自己，介紹你的家是如何的？大佬，根本我就好像你一樣，有一個很華人的靈魂，進入了一個我這樣的軀殼。可能我要換掉軀殼？難道我自high說我是香港人嗎？我又不會這樣。」最終他還是沒有答案，於是寫出了「中文/識睇/識寫/其實都可以算係個combo/可惜/我嘅/自我介紹總係差個嚟自邊度」一句，特別是面對與生俱來的宗教背景，他甚至想逃避去想這個問題，「我真的是Muslim，但是虔誠的程度當然可圈可點，你問我，我一定有這個部份，這些是與生俱來的事，跟我的膚色是一個組合，矛盾每天也有。」

不想消費種族 不要任何標籤

他不認為自己是為南亞裔而發聲，只是想說自己的故事，「我常常問自己，我不想好像消費了種族這件事，我的切入點是，我純粹想跟大家一樣，我想說，我就是香港（人）。我不會帶你認識『我的地方』，因為我也不認識。」他認為社會大眾總會倒過頭來以「不正常」方式理解少數族裔，「舉例我明天去做消防員，就會拿出來做公關，有南亞裔做了消防員，我們一起表揚他！」這些事對他而言是很不正常，卻是日常。有能力應付一份工作本是平常事，作為小眾卻會被消費。

「我想證明自己，這是無可否認的。香港沒有這樣的人做正常的演藝事業的話，我會想嘗試為此而努力。我想做一些可以影響別人的事，可以令大家了解更多這個社會、這個世界發生甚麼事。」Zain希望聽過歌曲的人，反而會多代入自己的角度想一想，「其實土生土長不只是四個字，除了電視媒體渲染的一群人、你心中標籤的人以外，有一些真真實實的人在這裏生活，只是你看不見或者不肯接受。我純粹想正常地生存，而不需要任何標籤，可以做到一個很普通的人，就是這樣。」

記者：黃曉婷

攝影：魏子朗、蕭志南