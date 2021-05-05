「12歲的陳梓鍵是個成功YouTuber」，他的夢想是別人可以這樣介紹自己，多過形容他患有平均壽命只有18年的罕見絕症「杜興氏肌肉營養不良症」、要與輪椅為伴。梓鍵的YouTube頻道「蝸牛仔梓鍵」現時訂閱數超過1萬，我們請來他的YouTuber偶像Sunny與Creamy，讓他向實現大夢想再進一步。

夢想，大家都有，但有心有力去實現的，卻只有少數。梓鍵2020年曾接受〈果籽〉訪問，他當時說過夢想是做YouTuber。數月後他身體力行，5月開了YouTube頻道，拍片剪片入字幕甚至設計logo，一年間已發佈28段影片，訂閱人數超過1萬，對一個只有12歲，而且行動不便的小朋友來說，是非常了不起的成就。

「起初只是抱玩樂心態，但後來越來越認真，我已當成經營自己的事業，希望做得更好。」小小夢想實現了，但梓鍵的目標更遠大，希望拍攝質素進步之餘，亦希望爭取更多觀眾，做個成功的YouTuber，「大J和Sunny都是我的偶像，很佩服他們能如此頻密出片，又能有那麼多想法和創意，拍不同題材的影片。」他說其中一個最喜歡的YouTuber系列正是Sunny的《巨大化》，所以知道能與Sunny見面後非常緊張，「很難不緊張，他有近50萬人訂閱，我只是只有1萬訂閱的小YouTuber。」

改善logo字幕 多自拍加強現場感

終於到見面一刻，梓鍵興奮又緊張，害羞地向Sunny和Creamy遞上自己設計的卡片，Sunny見到後即笑說：「是自己設計的嗎？很厲害！我也未有自己的卡片。」這輕鬆的開場白打開了話匣子。雖然也有簡單閒談，但三人更多時間是認真的討論梓鍵的影片，確實為梓鍵提供不少意見，例如有些影片嘗試加入logo，Sunny和Creamy便說：「加logo讓人一眼知道是你的影片是好事，但你的logo太大了，遮了不少畫面，可以把它改細一點，或者只保留蝸牛公仔或會更好。」他們亦建議梓鍵把字幕樣式改成更常見的樣式並放於畫面中下方，避免用「新手」樣式，可增添專業感之餘，又不會遮蓋太多畫面。

「我覺得你太少自拍，你看我們的影片其實大部份也是自拍，就是讓觀眾覺得正在和我們交流對話，你可以參考這一點，減少後期配音。」Sunny說。不過梓鍵對自拍似乎信心不大，「我覺得自己臨場發揮不太好，也不如你們情緒高漲。」Sunny和Creamy鼓勵說：「我們當初也覺得很難，但多試幾次便可以。」之後他們更一同創作了梓鍵的開場白，練習更大聲開心說出：「Hello！大家好！又係我蝸牛仔梓鍵！」又創作出新手勢。Creamy說：「影片頭5秒是很重要的，因為那5秒是決定能否留住觀眾。」希望梓鍵真的能應用這新的自我介紹，吸引更多觀眾吧。

懶理惡毒留言 媽媽：變得更勇敢

雖然只是見面短短個多小時，但梓鍵坦言獲益良多，「Sunny哥哥很平易近人，Creamy姐姐也跟影片中一樣可愛。很高興今次跟他們學到各種剪片知識，更重要是如何跟觀眾交流和面對鏡頭的技巧，這次能跟偶像見面，是我的YouTube生涯中最榮幸的一次。」Sunny和Creamy也相當享受今次交流，「我們完全沒有把梓鍵看成病人，對他的要求同樣嚴格，所以也直接給了他不少意見。我們覺得他最厲害的地方，是他從沒有給自己任何藉口讓自己比一般人做得差，反而是對自己極有要求，不停想如何改善自己的影片，老實說甚至比我們對自己的要求還要高。」Sunny說其實梓鍵的影片，無論是鋪排、鏡頭和剪接技巧等，都比同齡的YouTuber做得好。「我們反而希望他不要給自己太大壓力，要自己拍得開心，觀眾才會看得開心。」兩位前輩說。

做YouTuber難免會受到haters攻擊，年紀輕輕更身患絕症的梓鍵也不例外，梓鍵媽媽說：「曾經有人留言說過『你剩下的日子也不多，還做那麼多事有甚麼用，還不是等死？』，我看到之後很心痛，怕傷害到梓鍵。」她說梓鍵起初也因此很不開心，但或者是做YouTuber讓他習慣面對鏡頭面對觀眾說話，變得更勇敢，現時面對這些惡毒留言，也只會一笑置之，甚至比我還看得開。Sunny和Creamy也說：「『堅持』是YouTuber最難做的事，因為總會覺得沒有人看，又或是很多人不喜歡自己，但只要繼續堅持便會有成績，很老土，但我們相信只要堅持下去便會成功。」梓鍵加油！

記者：韓繼聰

攝影：潘志恆