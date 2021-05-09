香港樂壇已死、香港電視已死，這些咸豐年代的口號，恐怕難再得到認同。皆因這一年，香港人史無前例熱烈地追香港星、聽香港歌、睇香港節目，流行文化再次焫着大眾成為熱話，浩浩蕩蕩迎來另一新世紀。單憑一隊港產天團MIRROR，成功令港女們由追韓星變回追港星，一批有心有力的「迷媽」，更成立媽媽專屬的鏡粉後援會，帶埋仔女齊齊追活動，買周邊，排隊十小時只見偶像一面，香港人，很久未笑得如此開懷，壞時代裏追星，彷彿成了集體的情緒出口。

「臨時收到消息，MIRROR今天下午在旺角有扭蛋活動，我們現在趕去，你在哪？」4月某個早上，收到媽媽鏡粉群組管理員、32歲的Catherine來電，立即更衣拎相機出發，跟這位素未謀面的受訪者追星。打開她們今年年頭新開的粉絲Telegram群組，未讀訊息幾千個，原來昨夜已在熱烈討論今天追MIRROR的策略，如何內應外合，先拔頭籌見到12子。

早上11時，烈日下在旺角某商場外已圍了百多人，外表細細粒、打扮年輕的Catherine特別易認，她說9時排隊頭的成員霸了好幾個位，有剛湊完仔女上學的，有趁lunch time瞞着老闆趕來的，也有剛被老公以電單車送過來的幸福師奶。媽媽們一呼百應，比同場少女更狂熱。這邊廂，年輕時追開星的迷媽忙着給意見，研究MIRROR從哪個出口現身，追蹤着12子的IG猜測到場時間；那邊廂忙着交換剛花了兩天搜刮的MIRROR封面雜誌，順道投訴一下，如果阿仔默書再退步就不帶他看演唱會。

現場又熱又吵鬧，我只覺暈眩，但偶像出場時，即使距離千百丈遠，卻莫名地欣喜若狂。記者在一遍尖叫聲中完成了第一次追星體驗。為何只見到幾分鐘甚至只是背影，都已覺值得？「看見喜歡的事物，就能釋放某種壓力，而且能影相畀阿仔阿女睇。」矮小的Catherine應該很難看到甚麼，卻瞇眼滿意地笑了，媽媽們你一言我一語地分享着剛拍的直播影片。

孩子想追星 「努力考好呈分試」

「她追起上來很瘋狂，是黐線的！有一次在房中看Chill Club頒獎禮，我在房中做功課，她突然尖叫，MIRROR拿組合獎時又叫，見到Jer和教主又叫。」提起媽媽的瘋狂程度，子女不禁捧腹大笑，直指她迷妹指數有10粒星。

港媽Catherine在追看全民造星時已留意MIRROR，正式「落坑」變成忠粉，卻是受8歲的兒子迦諾和11歲的女兒迦稀所感染，「其實是女兒『荼毒』我，本來我對MIRROR一無所知，但前陣子工傷放假，身邊的朋友和仔女都叫我看《男排女將》，又說《全民造星》好正，於是就開始翻看ViuTV的節目。」《無限斜棟有限公司》、《考有feel》、 《晚吹》、《Chill Club》……一家人對ViuTV節目如數家珍，連原本沒興趣的爸爸，跟老婆馬拉松式看過《全民造星1》後都喜歡上MIRROR，雖不至於陪跑追星，但至少不會投訴。

Catherine笑言開始時只陪仔女追星，「我女兒很想入MIRROR fans club，她最喜歡Jeremy，一直想知道他的最新消息，我怕她年紀太細亂入group會說錯話，就陪她一起加入後援會。」 對TG、IG一竅不通的Catherine入齊12子的fans club收集偶像情報，MIRROR演唱會飛一票難求，Catherine除了準備好幾部iPad、電腦和電話搶飛，也特別在fans club為女兒抽飛，「抽到飛那天我們都開心到尖叫。不過我跟仔女約法三章，例如要努力考呈分試才能去，最後除非嚴重失手，否則我都會讓他們去看。」

我們小時候總會喜歡一些明星，聽情歌喊濕一個枕頭才叫青春過。Catherine的少女時代卻一片狼藉。母親在她4歲時自殺離世，父親忙工作，自小她得倚賴親戚照顧，寄人籬下，爸爸亦在她15歲時因末期肝癌離開了，她孑然一身，搬離從沒有愛的家，心卻一直空洞，「那時我開始半工讀，識了班朋友，早上返工，夜晚就落disco蒲。」飲酒、吸毒、尋開心，過了一段天花亂墜的日子，「身邊有些朋友因為吸毒後不願返工，甚至因為玩毒品而出事，有一刻覺得不能繼續墮落，惟有自救，就找些事寄託。」那年側田的歌陪她度過了艱難的階段，「側田真的救了我，那時我很喜歡他，但我基層家庭出生，拎綜援，平日生活已拮据，我有畀錢加入側田歌迷會，但沒閒錢追活動。」

曾是蒲妹染毒癮 追星夢未圓

「二百年後在一起，應該不怕旁人不服氣。」側田的《命硬》是Catherine跟前夫的愛情寫照，「我家庭背景比較複雜，前夫是獨子，成長於小康之家，他家人難免覺得我不是好的媳婦。」本想歷劫還是在一起，然而婚姻生活波濤洶湧，二人最終分開，子女跟Catherine一起生活。

「我本身已沒有好的家庭背景，到最後也未能為仔女提供一個跟親生爸爸一起生活的完整家庭，但想讓他們知道我愛他們，小時候我缺乏關顧，不想他們因為缺乏愛而行差踏錯。」一起追星成為親子活動，圓夢之餘也想讓他們明白，追星也是種身教和學習過程，同時在偶像奮鬥故事中彌補自己過去的空白，「跟他們一起追，一起瘋，希望關係親密一點，長大後他們有甚麼都跟你說。」

Catherine學舞十多年，鍾情跳Jazz，更考過CSTD（澳洲聯邦舞蹈教師協會），在舞蹈學校教過跳舞。她天生一把好嗓子，學校、教會合唱團總有她身影，然而只得146cm高的她常被笑像小儀，「中學比賽時很緊張，唱歌時常反白眼，就給人恥笑拿你來做笑話，自此不敢再參加比賽，因為沒人真正欣賞我把聲，由小到大我都自卑，覺得明明有才能，但永遠做不到自己想做的事。」所以Catherine鼓勵子女發展自己興趣，迦稀由小喜歡跳舞，就讓她學舞。

迦稀和迦諾以前愛韓星K-pop，但文化語言成為追星障礙；直至MIRROR出現，除了外表與才華，也迷上全民造星參賽者的追夢歷程，一班素人經歷無數次失敗才成功踏上舞台，「姜濤說自己沒朋友，因為以前是個胖子，可能都觸動到我兒子，因為他也是個小肥仔，但努力總會成功。所以他想學跳舞，之後會去偶像AK（Anson Kong）開的學校試堂。」迦諾擺出AK的招牌手勢，笑嘻嘻話要參加第18屆全民造星。

媽媽組粉絲團 照顧小鏡粉

今年1月，Catherine加入由一班媽媽組成的粉絲群組MIRROR HK Mama Fans Club，每天交流偶像情報甚至親子資訊，因為正職是CS公關姐姐，她擅長跟別人溝通，在群組中活躍度高，很快成為副會長，協助舉辦應援活動，例如到《男排女將》拍攝場地「瑜家廚房」用餐；到Jer《狂人日記》拍MV的雲吞麵店朝聖，近期大家密鑼緊鼓為MIRROR演唱會製作應援物品。除了相約買偶像周邊產品，媽媽們會分工合作走勻各區尋找有MIRROR訪問的報章雜誌，跟一般追星族最大的分別是，很多場合她們也帶同孩子，年紀4歲至十多歲的大小鏡粉，形成了一個特別的親子活動群組，互相照應。

過程中Catherine看見很多小朋友獨個追星，有工人姐姐帶同8、9歲女童出活動，也有些小學生獨個兒街上蹓躂，有時Catherine不忍心就會主動照顧小鏡粉，跟小朋友和少女打成一片，「重要的是識到一班朋友，大家都是有經歷的母親。雖然已不是妹妹仔般年輕，但現在可告訴別人，做媽媽也可以有鍾意的偶像，也可去追星。」問迦稀有個跟自己一起瘋狂的媽媽，會感到幸福嗎？內斂女孩想推搪了一會，才娓娓道出：「我覺得她很厲害，很少媽媽會這樣做，多謝你這樣不尋常地跟我們一起追星，不尋常得非常好。」

記者：王秋婷

攝影：果籽攝影組