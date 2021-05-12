這是一個「尋找吹牛爸爸的故事」。下月就是父親節，你對你爸的了解多嗎？「印象中嘅爸爸，講得衰其實有啲冇厘正經。」51歲的趙偉彪（Raymond）眼中的爸爸趙明恭是個吹水唔抹嘴的老竇。說自己以前開靚車，住過邊，是唱片公司的老闆，最癲是幫由台灣來港的鄧麗君出了來港後第一隻唱片，「有冇搞錯呀，嗰陣我仲係小學生，都知道鄧麗君係天皇巨星。即係今日你同周潤發影相，就話自己同佢拍過戲啫！」轉頭就去做功課。

一次次，Raymond錯過了爸爸的風光年代。他只知道，爸爸愛聽優雅的國語歌，他則愛八十年代張國榮梅艷芳的粵語歌。兩個人常在家爭歌聽，二人關係雖好，但對兩代品味互藐。

「佢成日話以前啲歌詞幾靚幾靚，我話：『唓！咪又係黃霑填嘅。』『黃霑以前填得好啲囉！』我就唔理佢。」那時他爸爸開過酒樓做過生意均無甚起色，家境不太好，「講得衰啲，都係一事無成。我唔會估到佢以前係另一個層次嘅人嚟。」

吹牛爸爸在二〇〇二年仙遊，「我哋disconnect喇，佢嘅歷史已完結。」二〇〇八年時做客戶服務管理層的他，轉做freelance顧問，偶然在中學老師開的唱片舖，找到他爸爸以前製作的唱片，老師極喜，「啲碟你老竇出？好嘢嚟喎！」Raymond說：「個個都讚老竇出啲唱片質素好，我就開始一隻隻收藏，好似突然同爸爸神交reconnect。」從此他有空就會上eBay、去深水埗的舊唱碟舖，甚至是六點過後的地攤，逐檔找尋爸爸出過的美亞唱片、新聞及歷史，製作美亞唱片官方網，唱片換成聲音檔上載網上，公諸同好。

趙明恭五十年代來港，創立美亞唱片公司自資出國語唱片。高峯期旗下有二十個歌手。三間分店，一間在銅鑼灣渣甸坊，正正在銅鑼灣港鐵站希慎出口；一間在旺角；一間在皇都戲院二十號舖。皇都戲院分店一九六四年開業，當時戲院流行播日本電影，趙明恭就託信興集團創始人蒙民偉幫他入貨。七十年代粵語歌興起，國語歌市場急速沒落。一九七三年，Raymond先得三歲大，美亞唱片就結業，皇都戲院分店由舅父接手，經營偉倫唱片，成為新時代歐美、日粵國語歌的殿堂。Raymond記得媽媽講過，曾經有個冇錢買碟但勁靚仔的細路常來舖裏同員工聽歌吹水，嗰個係張國榮……美亞出過五十五隻唱片，他只剩下一隻找不到。近十年黑膠熱潮回歸，有些在鴨寮街賣七十元，「有啲賣到千幾蚊，甚至六千幾蚊。」

李曾超群錄黑膠 有聲冇畫教煮餸

到底他還有哪一隻找不到？就是李曾超群的《超群烹飪秘訣》，係，就係賣餅的李曾超群，「佢煮嘢好叻，嗰陣連錄音帶都未普及，佢咪錄低食譜畀大家邊播邊煮。」碟裏由如何揀肉，熟油落鑊，教到你煮埋菜遠牛肉，「印嘅數量應該唔多，所以市面上搵到嘅數量較少。」

他跟有黑膠唱片養父之稱的鴨寮街阿Paul是多年朋友，Paul說：「美亞嘅碟好好，質地好靚，佢爸爸肯定投資咗好多錢落去。」「係啊，所以咪執笠囉！」Raymond嘆道。當年香港最好的錄音室為娛樂唱片，即是幫羅文製作唱片那間。美亞就是租他們的錄音室製唱片。Raymond在整理爸爸遺物時，又找到六十年代英國倫敦IFPI的證書。趙媽媽說，當年爸爸香港錄音，母帶寄去英國製碟，再運回香港賣。在普通唱片賣十蚊的年代他們賣十六、十七元，所以印量也不多。

執起傳說中「鄧麗君來港第一張唱片」《蔓莉蔓莉我愛妳》，是鄧麗君其中一隻最難找的唱片，現在價值三千八百元。有些地方賣六千八百元。「但是我第一次買的時候只是數百元。」惟當年十幾歲的鄧仍用舊唱功唱歌，「有啲似唱山歌。」放上網仲被網友罵，說是翻版，說抹黑鄧麗君。還好經Raymond解說後知道因由，網友反而好感激他。

有陣子，他厚住面皮，跟住歌手名單去聯絡。有些人離開了，有些移民了，成為網友，有些人卻主動找他，如現在退隱的美女歌手夏丹，「她覺得好有趣，託朋友搵我。」二人成為得閒飲茶的好友，聽到爸爸專業的一面，「原來爸爸好識音樂，每次錄音都全程在場，邊個小提琴手、邊隊樂隊演得好，佢一聽就知，會為唔同嘅歌曲換適合嘅人。」關於爸爸的吹牛史，竟一點點地被證實起來。他還去古董店買古董娛樂雜誌。為了裏面一格二三百字的新碟發佈或明星訪問，百幾二百元至五六百元買回舊雜誌，重組缺失的歷史，「我仲喺政府的新聞檔案處搵到爸爸出記者會嘅相，原來咁犀利喎！」

許麗霞臨終拜託 尋回舊碟靈堂播

幾年前有個女士留言要找許麗霞的唱片，許麗霞藉歌唱比賽被趙爸爸發掘，只出了一隻唱片，就嫁人退隱了。他手上只得一隻，就花一年時間搜遍網絡及舊唱片店，終於找多一隻。回覆對方留言已沒回覆。去年，許麗霞兒子也聯絡他找唱片，交收時才知她已仙遊，唱片擺在靈堂播放。回看第一位女士的留言，Irene Hui，原來正是許麗霞本人。找到唱片之時也許她已病了，「有啲可惜，但覺得總算為她了咗一件心願，雖然只係喺靈堂播……」

「我哋後生時，都唔在意父母講嘅往事。甚至乎覺得佢哋作大、吹水大隻講，但每個人都有佢哋嘅故事。人去到某個年紀，會想人聽佢哋分享。覺得欷歔嘅係，總係喺爸爸媽媽離去後先懂得珍惜。」

美亞結業四十八年後，Raymond現時家裏塞了不少唱片，「我太太好支持我。朋友都覺得我儍嘅，覺得我花咁多錢搵舊嘢，有時間不如賺多啲錢，甚至有啲人話我想博出位。即係點呢？博完我可以做歌星咩？」Raymond續說：「爸爸成日話想復業，話要重振美亞。當然到佢走時，我都未入行，但感覺好似做咗啲嘢，等美亞呢個名重新喺網絡出現。有人識就有人談論，我覺得爸爸喺上面睇到，應該幾開心。」

記者：陳慧敏

攝影：林正言、許先煜

部份圖片由受訪者提供