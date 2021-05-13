香港有不少荒廢大宅，流傳着不同的鬼古，例如曾有人自殺、被斬首等，這些傳說不但沒有嚇怕，反而吸引了不少探險客。到底是屋太大，令人疑心生暗鬼，還是真的有鬼魂靜候大家到臨？

粉嶺石廬：泳池地牢聚陰 座向東北西南多靈異

粉嶺龍躍頭文物徑一帶，有一座近百年的建築物，由香港華仁書院及九龍華仁書院創辦人徐仁壽所建，八十年代末之前一直是家族的私人居所，及後開始荒廢，現時樹木和野草彷彿把整座建築吞噬，只剩下油漆剝落的外牆，以及二樓露台上「石廬」二字。上世紀三十年代這裏曾外借予天主教教會，舉行彌撒。

ViuTV主持李健宏（KB）一年前跟YouTube頻道節目的製作團隊入內探靈，他憶述甫入內便聞到潮濕腐爛味。當他和女主持走進一房間時，卻突然停下腳步。「有種感覺好像有些東西不想你內進，但攝製隊說『進去吧』。」入房後，女主持表示耳鳴，然後呯一聲，一個燈泡掉下來，那一刻大家都害怕得尖叫。玄學師傅余相朝（KK）解釋，由進入石廬那刻開始嗅到潮濕腐爛的氣味，已經代表這座建築物聚集了不少陰氣。而當KB一行人走到那間房前就感受到靈界的壓迫感，「你說有東西不想讓你內進，其實是氣場的壓力。」

見唐裝伯暈倒 「氣場弱沖撞靈體」

當時探靈並沒有因為那個掉下來的燈泡而停止，相反KB和女主持更走到一間全紅的房間「招靈」。「能否成功招靈也不要緊，怎料到『她』真的回答我『在』。」不過最靈異的是，當時其中一位攝影師聲稱看到一個身穿唐裝衫的伯伯，然後就暈倒了。最後要靠在場的玄學師傅用水潑醒他。KK師傅表示招靈不時發生意外，很大程度要視乎當時在場人士的氣場，「那位師傅已經劃了一個保護罩給KB和女主持，但如果當時他們的氣場都很弱的話，也有機會沖撞到靈體。」

KB覺得整個招靈過程非常實在，「那刻的聲音很實在，就像『她』在我身旁聊天。我再問多一兩句，她又跟我說『講你又驚』。」對於是否因為房間髹上紅色油漆而更易招靈，KK師傅解釋，全紅色的房間已經讓人感覺陰森，有一種先入為主的錯覺，他續指大宅的部份設施較易惹來靈體，「通常我們會說凸出來的是陽，凹下去的是陰；泳池、地牢、廁所是聚陰。」他指屋主亦應留意房間數目，因為單數為陽，雙數為陰，房間數目以單數較佳。KK補充，一間屋最看重的是大門、主人房、灶頭的座向。假如這三個設施都是東北、西南的座向時，就會較容易發生靈異事件。粉嶺的石廬也是東北、西南座向，尤其被山林包圍，陰氣特別重，「加上沒有行山徑，杳無人煙，山精樹妖就會很多。」因此即使石廬並沒有人死於非命，仍屢傳不同靈異事件。

半山龍廬：傳修女被斬頭 家族豪宅鬧鬼冇人住

位於港島半山盧吉道的龍廬，相傳由民國將軍龍雲在二戰前所建，又傳曾被日軍佔領、有修女被斬首。龍廬曾數次轉手，原業主1996年以1.8億元購入，2004年轉手，成交價急跌過億，以不足8,000萬元成交，並丟空17年至今。KB笑指第一次訪龍廬時，一行人並沒有打算進行探靈，原本只是為了拍攝萬聖節的宣傳片，才到盧吉道附近，但其中一位導演指龍廬是香港出名的鬼屋之一，建議入內探靈。KB憶述最恐怖的是三樓一間影視室，「當時只有我、女主持和兩位攝影師，但感覺就像坐地鐵，其他人靠得很近。」建議拍攝探靈的那位導演，也立即決定終止拍攝，離開大宅。KK師傅指出，假如曾有人在該大宅枉死，當中所遇到的靈體力量一定會較大，「他們會覺得自己為甚麼要死，甚至會有坊間流傳的找替身。」

宜引日光入屋 聚人氣養惡狗化解

假如入住這些凶宅怎麼辦？「只要不是老死或病死，一定會存有怨氣。若沒有解決，歷史會重演。」KK師傅建議，如遇上這類情況，可以考慮增加空間，讓日光直射屋內；或者考慮聘請傭人增加人氣。屋主亦可考慮飼養寵物，選擇寵物以較兇惡的如狗為佳，不應養貓，因為貓比狗較易對靈界產生反應。由於越來越多人到不同地方探靈，KK師傅提醒，如果沒有師傅隨行作法保護，探靈後要先到多人的地方，沖淡身上陰氣。回家前也要跨過真火才進家門。KB則認為除了這些方法，最重要的還是探靈時的心態。他以探訪朋友作比喻，到別人家時，當然要尊重別人，假如抱着一種我要挑戰靈體的心態，就會有危險。「最重要是互相尊重；不要說探靈，不懂互相尊重的話，你去街市也會出事。」

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記者：麥景朗