特約報道｜醫療技術日新月異，過往被視為不治之症在今天都有解救良方，例如癌症也能緩解成類似慢性病。不少報告指出新療法不單止副作用較少，成效也良好，令病人有更多適切的治療選擇[1]。

免疫治療副作用低

提到癌症治療，大多會想到開刀切除、放射治療、化學治療、標靶藥等。醫療技術日新月異，不少先進的治療技術已逐漸普及，如2018年獲諾貝爾醫學獎的免疫治療，它是生物療法的一種，透過自身的免疫系統殺死癌細胞。病人一開始會患上癌症，是因為癌細胞由正常細胞所突變，免疫系統未能及時偵測變異所致。免疫治療可以令免疫系統重新辨識癌細胞作出攻擊[2]，其治療方式有很多種，例如 T細胞療法，會篩選病人抗癌反應最強的細胞作大量培養，再注入回病人體內[3]。又例如單株抗體治療方式，注入人工培育的免疫系統蛋白，令其與癌細胞結構結合，使免疫系統得以辨識出癌細胞進行攻擊[4]。免疫治療的優點是只對癌細胞攻擊，並不會影響其他正常細胞，副作用較輕，可應用於治療皮膚癌、腎細胞癌、肺癌和頭頸癌等。

質子治療精準打擊腫瘤

癌症病人聽到放射治療（電療）都聯想到副作用，因為電療釋放穿透力強的X-光，用以消滅體內的腫瘤。但在X-光穿透至腫瘤過程中，腫瘤前的組織劑量高於腫瘤，而且穿過腫瘤後仍持續釋放劑量，導致腫瘤前後的組織都會受到不必要的傷害。較先進的質子治療，它的射線為布拉格峰(Bragg peak)，最初只會釋放小量劑量，對腫瘤前的身體組織影響輕微，於腫瘤後的組織更是完全不受影響，可以集中消滅癌細胞，達到更佳治療效果。[5]

激素治療可降低復發

通常乳癌患者在進行手術切除後，輔以藥物治療，其中激素治療就有方便、低副作用及高療效這些特點。臨床上統計約 70% 的乳癌病人的癌細胞荷爾蒙接受體為陽性，其癌細胞呈現荷爾蒙受體狀態，會因雌激素而導致癌細胞分裂，令癌症擴大。激素治療的目的是讓癌症細胞接觸不到荷爾蒙訊號，癌細胞就不會因而分裂，藉此抑制癌細胞的生長。乳癌，卵巢癌和前列腺癌等，都可以透過激素治療來治療。[6]

不過嶄新的藥物和醫療技術，往往伴隨高昂的治療費用。對於患者來說增加不少經濟負擔，影響日後的退休計劃甚至生活品質。「永明滿心醫療保」*的賠償額高達每年2,000萬港元，今年四月起更新增了激素治療、免疫治療及質子治療這三種癌症治療方法全數賠償保障。而且計劃不設住院時數限制，全數賠償住院及手術費，受保人可以更有彈性地接受治療。

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[1] ESMO. Adverse event profile for immunotherapy agents compared with chemotherapy in solid organ tumors: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.

[2] Cancer Research Institute. What Is Cancer Immunotherapy?

[3] American Cancer Society. CAR T-cell Therapy and Its Side Effects.

[4] National Cancer Institute. Monoclonal Antibodies.

[5] OncoLink. An Introduction to Proton Therapy.

[6] Hong Kong Breast Cancer Foundation. Hormonal Therapy.

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