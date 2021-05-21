特約報道｜近期香港疫情看似趨緩，但觀乎全球各地疫情反覆，防疫還是不能鬆懈。日常生活除了戴好口罩和勤洗手，做適量運動，選擇增強免疫力的食物和補充品都相當重要。老話一句，預防勝於治療，體內抵抗力增強，就不會輕易被病菌擊倒啦！

優質蛋白質：

構成免疫細胞，蛋白質是不可或缺的部份，若蛋白質的攝取得不足夠，或者品質不佳，會增加感染病毒的風險。蛋白質有動物性和植物性兩類，前者以原形食品和低脂為佳，如瘦肉、雞肉、海鮮等；後者則可以從豆類和各種豆製品攝取。

Omega-3：

Omega-3成份有EPA及DHA，可以有助於降低體內的慢性發炎，令免疫細胞不致於過勞，由於Omega-3人體無法製造，要靠食物來攝取。三文魚、鯖魚、黃豆、亞麻籽、核桃等都含有豐富的Omega-3。

多色蔬菜水果：

蔬菜有各種營養素，如紅蘿蔔、番薯有β胡蘿蔔、菇類有多醣體、深綠色蔬菜有各種維他命、礦物質和植化素，都是增加免疫功能相關。要記住每種蔬菜有甚麼營養不容易，只要記得各種顏色的蔬果都攝取，就能保持營養均衡。

全穀類食物：

澱粉質是飲食必需的元素，不過現代食物精製的澱粉質如白米、白麵包、意粉等，都欠缺微量營養素，建議可吃複合性碳水化合物的食物，如糙米、藜麥、蕎麥等全穀物類食物，可以攝取更多維他命、礦物質和食物纖維。不過要留意五穀雜糧較難消化，剛開始食用要加入較多比例的白米來進食。

辛香料：

各種辛香料如蒜頭、生薑、洋蔥、辣椒、韭菜，都有殺菌的功效，如蒜頭中的大蒜烯，可以抑制微生物如細菌、黴菌、病毒等生長的作用。薑中含有的薑烯酚，可以促進血液循環，也有抗氧化功效。

橙樹化痰素Fluimucil增強免疫力

如果平常三餐都是外吃或叫外賣，實在好難攝取均衡營養來達到增強免疫力，另一個辦法就是服用健康補充劑。如果想針對性地強化肺部抵抗力，就要試試天然抗氧化劑橙樹化痰素Fluimucil。專家指出，橙樹化痰素內含一種名為N-Acetylcysteine 乙酰半胱氨酸 (簡稱NAC) 的天然氨基酸，可激發體內的抗氧化合物Glutathione增長，有助保持細胞功能和細胞外形上的完整性，為細胞提供保護，自動修補受損的細胞壁，減低受到病菌侵害的機會。

人體進行新陳代謝後所產生的自由基，平常會清除入侵身體的細菌、病毒或受感染的細胞，但如果因吸煙、空氣污染、輻射、紫外線、壓力等因素導致自由基過多，體內抗氧化物質不足以抵銷的話，體內細胞就會被氧化，逐漸出現器官老化、體力衰退、甚至免疫力減退等情況。NAC可幫助消除過多的自由基，減少對身體的傷害及延緩衰老，更可增強肺部及氣管健康，降低病菌、吸煙或污濁空氣對肺部的損害。

有醫學報告更證實，橙樹化痰素的主要成份NAC有助紓緩由冠狀病毒引致的肺部炎症，縮短患病及住院時間。此外有專家指出，平常每天吸收600毫克NAC有助預防疾病；若患上傷風感冒，只要攝取1200毫克NAC，就能有效紓緩咳嗽有痰等症狀。橙樹化痰素Fluimucil性質溫和，適合每天服用，可有效增強免疫能力，有助紓緩呼吸道疾病徵狀，縮短患病時間。由即日起至27/5，於萬寧(門市及網上商店)、屈臣氏(門市及網上商店)、華潤堂、AEON STYLE購買Fluimucil橙樹成人化痰素200mg(10包裝)，買二送一，送完即止。其他橙樹化痰素配方亦有買2件85折優惠，絕對是強身抗疫之選！

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