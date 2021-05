特約報道|若果不幸患上癌症,除了積極治療外,維持體重和增加營養亦有助治療效果。但在癌症治療過程中往往會出現大大小小的副作用,例如味覺變化、食慾下降、惡心、嘔吐,甚至做完化療後胃脹得甚麼都吃不下等。因此,如何幫助癌症病人補充足夠營養便成了癌症治療的關鍵之一。

癌症治療副作用多 患者味覺改變吃不下

數到在癌症治療過程中的副作用,病人味覺改變是其中一個最普遍的情況。當中多達70%的癌症病人,在治療期間會經歷口味變化,失去原有的味覺,甚至口腔會出現金屬味,令進食喜歡的食物,都變得像一種折磨。加上治療引起的口腔潰瘍、喉嚨痛、惡心、食慾不振等,都會令病人無法好好進食,當身體未能攝取足夠能量、蛋白質及其他重要營養素,病人肌肉會加快流失、體重下降。對於癌症病人而言,若體重下降超過5%,將大大影響其治療效果。因此,攝取足夠營養及熱量,是癌症病人療程成功的重要一環。

味覺日漸變差 癌症病人如何有效補充營養

有不少病人都會飲用醫學營養品以補充營養,但市面上的營養品林林總總,每款也有不同的營養成份和口味。但若果營養品不適合病人口味,喝不下就只會成為癌症病人的負擔,無法飲完整支營養品,就沒法達到營養目標。所以,揀選適合病人自己口味的營養品尤其緊要。

與癌症病人攜手研發 最啱口味的醫學營養品*

「Fortisip 營保健」了解癌症病人的需要,與病人攜手研發,推出多種口味的營養品。研究結果顯示:有超過9成受訪癌症病人贊同「Fortisip 營保健」最啱口味*。系列共有5款口味,分別是:原味、雲呢拿味、咖啡味、淡薑味和冰涼果味。較受癌症病人喜愛的口味包括:少甜的原味、有助紓緩惡心的淡薑味,和專為口腔潰爛、或喉嚨不適病人而設的冰涼果味。

口味選擇最多的「Fortisip 營保健」,除了方便病人選擇喜歡的口味來促進食慾,也能隨時因應偏好轉換營養品口味,做到真正貼心幫助病人補充關鍵營養。更重要的是,這款醫學營養品只有125毫升,是市場上最小瓶的產品,癌症病人可以更輕鬆飲完無負擔。同時每瓶「Fortisip 營保健」能提供18克蛋白質以及300千卡,是市場上最高蛋白質及能量的營養品,有助病人對抗肌肉流失和維持體重。

對治療中及處於康復期病人而言,提升食慾以達到營養目標和維持體重是非常重要的,而「FORTISIP 營保健」提供5款口味給病人選擇,口味選擇多絕對是細心照顧到病人的需要,特別適合因療程而味覺減退的病人飲用。現在「FORTISIP 營保健」更提供免費試飲登記,有需要的人士不妨按以下連結獲取試飲裝,親身試試這款醫學營養品的味道,選擇最「啱」自己的口味吧。

*Reference: 92%-94% of cancer patients (with taste alteration) rate highly on Fortisip Compact Protein –cool red fruit flavour, Nutricia Research, 2018.)

