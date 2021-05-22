曾幾何時中小學、社區中心、康樂營、度假村等，都會見到康樂棋的蹤影。這張曾經風靡一時，四角有圓洞的正方形木枱，陪伴很多年代的小朋友成長，但它卻好像從大家身邊消失了。到底現在還有甚麼人仍在玩康樂棋？會不會是民間高手？記者今日就帶大家去尋找這項時代遺物。

記者在網上尋找到一位自稱康樂棋小王子的九十後少年李浩翔，「在荔枝角我已經稱霸，或者你們過來挑戰我，來吧來吧！」浩翔憶述最初接觸康樂棋，是初小在社區中心補習後和朋友一起玩，由小學一年級打到六年級。有一年考試，難得地拿到了一次好成績，家人想鼓勵他，問他想要當時得令的PlayStation 1，還是康樂棋？他選擇了後者。

當年家裏只有爺爺會和他玩康樂棋，爺爺過身後就無人問津。直至浩翔半年前在「D2 Place」開了劍球專門店，突然想起這副塵封已久的康樂棋，便在店舖關門後以棋會友。他說：「我打電話給小學同學跟他說要『開枱』打康樂棋，他問我是不是說笑，我說不是。」他們即晚便約了出來，打棋直至凌晨三四時才離開。康樂棋不只尋回以前的朋友，更令他認識了很多新朋友，現在他們棋癮一到，便召集開棋局，參加者由小學生到上班族都有，還有不少民間高手，如中文大學的Thomas。

瘋狂練習計反彈 為比賽備戰

Thomas表示，中大崇基學院宿舍之間的學生運動競技比賽傅元國盃，保留了康樂棋這項目，他會和宿舍同學們瘋狂練某些特別難打的位置，如洞口後的炮台位，會計算反彈和角度，在一年一度的傅元國盃出擊。Thomas說：「康樂棋可說是相對簡單，老少咸宜版的桌球，能勾起很多人的回憶，如果它可以像象棋、乒乓波那樣，到處都有朋友可以切磋會更好。」

因為對康樂棋的熱愛，浩翔跟幾位朋友成立了香港康樂棋協會，想要把這即將失傳的運動重新推廣。他們把打棋的片段放上社交網站，誰知吸引不少愛好者詢問，「有一天兩位西裝筆挺的客人來試玩劍球，玩了一下便問我何時會收舖，他其實是想問甚麼時候會開康樂棋枱，原來是過來踩場，亦有美國的朋友看到，託我們買過去，運費比棋貴，讓我們覺得原來推廣真的有用。」

浩翔形容打的不只是康樂棋，而是回憶。「不太需要教大家如何玩，大家都會識，只是各人玩的規則可能有一點分別。不論小朋友抑或年紀大的，不用太多溝通就可以開始玩，康樂棋便是那道橋樑。」很多小學生未必認識康樂棋，所以他也有研究改變玩法，例如計時、減棋等，希望減低難度。他說：「不要只顧着玩電子遊戲機，因為康樂棋真的很不錯，最好玩的除了遊戲本身，與朋友在過程中能互相取笑談天，增加溝通更好，所以是很值得打入學校。」

隨着電子產品越來越流行，學童的玩意越來越多，康樂棋在學校逐漸式微。不過在聖公會聖三一堂中學，仍然有一位老師用心保留這項運動，成為唯一有派隊參加康樂棋公開比賽的中學，這位桃李滿門的隱世高手就是林衛星老師。回憶兒時到社區中心打康樂棋的日子，林Sir說：「在我的年代，小朋友沒有太多玩具，最多便是到社區中心打乒乓波和康樂棋。在這康樂棋枱上建立了很多情誼，由幾歲打到會考，一起讀書一起玩耍，這刻腦海中也浮現了朋友的影像。」

學校視為生命教育 訓練思考判斷

在林Sir的記憶中，小時候大部份中小學都有康樂棋，但到他進入中學教書，已沒有人會打開來玩。幾年前因為贊助商捐贈了兩副康樂棋給學校，重燃了他對康樂棋的熱愛，「我很開心，因為這是我的童年回憶，又可以把這項運動帶給同學。」康樂棋對他個人發展其實有很大影響，他說：「最大的成就不是勝出比賽而是輸，人要接受自己不是最優秀的那位，要學懂如何面對失敗。學校視康樂棋為一種生命教育，對小朋友來說不只是一局棋，是身處那處境時讓他們認識自己。」

二〇一九年他帶着同學參加由國貨公司舉辦的康樂棋公開比賽，其中一位是現時就讀中二的陳啟俊同學。啟俊中一才首次在學校接觸康樂棋，林Sir看見他有潛質，便邀請他去打師生比賽。有學習過桌球的啟俊表示，桌球能幫助練習到準繩度，但康樂棋比桌球更加難玩，「桌球是你早已知道要擊打那一顆，康樂棋卻有有很多種選擇。」

康樂棋是一項要求手眼協調的運動，如何去思考、部署策略也很重要，其中涉及很多科學原理，對學生來說各方面也有裨益，「跟電子遊戲不同的是，康樂棋有即時和對手互動的關係。每一局的處境和發生的事都有很多不同的變化，如何在短時間內作出思考和判斷，這個訓練其實是很好的。」林Sir補充啟俊平時是一位活躍的同學，但在康樂棋桌上就變得沉默冷靜，能夠慢慢思考，他亦樂見同學的改變和進步。康樂棋增進了他和學生的關係，技癢時也會和同學切磋，他說：「康樂棋對同學來說其實很新鮮，不是落後或是老年人玩意，小息時打開康樂棋枱，同學會問老師可以一起玩嗎？把年齡的隔膜都打破了。」

源自斯洛伐克國民運動

康樂棋起源無從考證，小時候玩的康樂棋上有象棋字樣，曾是中國較為普及的娛樂運動，不少人以為是象棋的進化版並源自中國，亦有人說康樂棋是由印度的彈戲（carrom）傳到中國演變而來。但根據工具規格和遊戲規則，更像斯洛伐克的國民運動Novuss，發棋位置區和棋子大小數目稍有不同，但一樣有大回小回等規則。在香港還有出售康樂棋的國貨公司，2018年開始舉辦「康樂棋擂台爭霸」，英文也命名為Novuss Competition。

記者：鄭汝翹

攝影：蕭志南、周芝瑩、張志孟、潘志恆