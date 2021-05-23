四驅車曾經風靡一時，陪伴着不少80後、90後成長。《四驅兄弟》的阿烈及豪仔更曾是他們小時候愛模仿的角色。40年過去，來到2021年，這股熱潮又是否已退去？

日本田宮模型80年代開始生產四驅車模型。到90年代，香港播放四驅車動畫《四驅小子》、《四驅兄弟》，令香港捲起一陣四驅熱潮。80後阿蒙自1994年開始玩四驅車，他憶述小時候親戚送他一部四驅車，便展開了他的四驅車沉迷之路，「記憶中那時候一部沒有摩打的四驅車約$25，加上其他配件約$50。」他回憶，當時要儲兩三個月錢，才能買一部四驅車。

現時阿蒙已有約300部收藏品，部份珍藏大家可能見都未見過，他拿着一部車說：「這是田宮第一部迷你四驅車，是一部農夫車。」藏品中，有些是阿蒙從二手市場買回來的，有些是兒時錯過了，長大後從不同途徑找回來，他笑說四驅車是猶如「童年債」，長大後才有錢還。

四驅車其中一個賣點是有大量的配件，讓玩家可以根據不同情況，改裝自己的戰車，阿蒙亦因此收藏了不少零件，甚至有一盒90年代玩家十分熟悉的零件，「紅黑摩打HYPER DASH，整個90年代有玩四驅車的朋友也不會陌生。只要有它，勝出的機會就會大增。」不過他指這些配件未必適合現時的四驅車比賽，因為現時的跑道跟過往亦出現了各種變化，例如增加了彎角、斷橋等。

熱潮漲退 高峯期過百車場

邀請阿蒙帶我們去選購一部適合現時跑道的四驅車，我們去到油麻地的偉高模型店。1976年開業，80年代開始售賣四驅車模型，是香港初代售賣可改裝四驅車模型的店舖。這股四驅車熱潮2003年後冷卻下來，直到2007年，香港迷你四驅協會成立，才令一度被遺忘的四驅車重回大家視線。

偉高模型的職員Balz形容，2014年因有媒體報道四驅車車場，令更多人重拾四驅車這玩意，熱潮堪比90年代的盛況，「最厲害時香港有過百間（四驅車）車場。」現時玩四驅車的人數雖然又再度下跌，卻一直有人玩。特別是當80後、90後有自己的孩子時，四驅車就變成親子活動。Balz更指，四驅車是STEM教學其中一個選項，所以現時也有不少學生玩四驅車。

玩四驅車的人數有高有低，田宮也持續推出不同的款式車種。「以前的結構非常簡單，（只有）前端可以安裝導輪。」之後田宮開始考慮增加各種配件，如車頭車尾、卸震裝置等，奠定了現在四驅車的方向。

Balz指四驅車模型的轉變其實非常大，「約2005年後，四驅車模型脫離了平常所看的漫畫款式，推出了很多現代車款。」在車款眾多的情況下，阿蒙建議新手可購買本身已有各種配件的車款，避免要另外選購零件。

在廣華街仁安大廈的車中樂開業30年，原本靠遙控車生意起家，直到約9年前才開始售賣四驅車模型。「那段期間也很瘋狂，每日也有客人問有沒有四驅車賣，於是便考慮售賣四驅車。」車中樂的老闆大昆哥表示，近年確實多了小孩跟父親一起來選購四驅車配件，「疫下學生無法回校，連興趣班也無法參加，只剩下成年人在玩。始終熱潮過後仍繼續玩的人較少。」他指現時跟早幾年相比的話，生意已經下跌七成。

教曉「堂堂正正與人較勁」

玩四驅車的人減少，玩四驅車的地方也不例外。現時四驅車場只剩下約四個。我們去到港島區唯一的四驅車車場。Toyzone開業約3年，老闆黃文彪（Raymond）原本只是打算做懷舊玩具的零售生意，「場地有一萬呎，零售大約7,000多呎。其餘空間想用來舉辦不同活動，讓其他人來到會感到新鮮感。」之後有朋友向他提議，將這些空間用作四驅車車場，甚至願意提供所需物資，Raymond只需提供場地便可。現時除了每個月的首兩個星期六、日，其餘日子只需付$100就可到場玩四驅車，玩足一天。

Raymond曾舉辦四驅車比賽，高峯曾有60多人、約120部車參賽。我們這次來到車場，當然要把之前買的四驅車裝嵌，試跑一次。四驅車模型的體積雖然不如高達模型，可是零件的精細度卻跟高達模型相若，有不少齒輪和螺絲。記者第一次裝嵌時也有不少出錯，幸好有阿蒙從旁指正，才成功裝嵌出人生第一部四驅車。

不少人會自己改裝戰車參賽，曾到日本品川出賽的阿蒙示範如何改裝車輛。他更換了戰車的前後防撞欄和摩打，以及加裝煞車裝置。雖然現時較少參賽，但他也曾通宵數晚改裝戰車。問到阿蒙玩了四驅車那麼多年，到底從中得到甚麼呢？「小時候會學到科學的知識，但長大後到社會工作，四驅車令我明白如何堂堂正正跟其他人較勁。」別小看四驅車只會在固定的跑道奔馳，各位參賽者努力研究如何將自己愛車的表現提升，才是這項玩意的精髓。

偉高模型 油麻地東方街七至八號地舖

車中樂 旺角仁安大廈地下15B號舖

Toyzone 筲箕灣南康街17號天悅筲箕灣廣場2樓2002號舖

記者：麥景朗

攝影：伍慶泉、許有達