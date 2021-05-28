「我近日聽很多朋友說，他們也開始買股票。」Marco Lam就讀香港浸會大學新聞及傳理系，即將大學畢業，理應是埋首學業、衝刺的時間，他卻每天都在看財經新聞和股市，「我讀大學的這段時間，風氣真的麻麻，先是社會運動，再是疫症，好像停滯不前，經常不需要上學，大家留意的東西變了明星和股票。」

炒股這件事，在大學生之間已變成常態，Marco表示：「朋友即使不懂、沒有買股票的也會談論，一大班人約出來，開口埋口都是講股票，其實我覺得不太正常。」他分析朋友圈子中的股票熱潮，某程度上源於二〇一九年社運和去年的疫症，大家的生活一直處於低谷，買股票賺快錢似乎成為他們這一輩苦中作樂的方法，「看到的都是不開心的事，唯一值得開心的竟是股票升值，因為起碼有錢賺。當社會環境令人麻木，我們也有想逃避的感覺。」

聽下去，買股票在現在的社會環境下似乎很港豬，Marco自問一直關心社會，有留意政治新聞，也會捐書捐款支持同路人，「有點贖罪券的感覺，奈何我可以做的事情不多，即使我很憤怒想有點行動，但我可以做甚麼呢？」多重的無力感令他傾向多想想自身，把社會問題暫時擱置，「要我再為社會做事，冇問題，不過犧牲要有點意義。現在基本上站着也可以被捕，為社會做事性價比不夠高時，對事情沒幫助，就寧願收斂一點。」

其實Marco開始炒股也跟政治有關，去年八月，壹傳媒創辦人黎智英被捕後，壹傳媒股價突然爆升，不少股民成功吃人血饅頭賺了一筆，連登更開始出現「被告概念股」一說，即每當有人被控告就會造成相關公司的股價上升。本來多留意政治新聞的他屈指一算，開始覺得炒股這件事好像不錯，「本來沒有看股票，前兩年社會這樣，不會太留意這些。那時有人說物質生活不太重要，但是當甚麼也不能做的時候，實實在在有東西拿着會開心一點，賺錢就是其中一部份。」

炒美股一朝得志 曾想炒股炒一世

用了一個月時間學炒股，看書、影片，寫筆記，更把所有積蓄都放進股票市場，「我覺得賺快錢好像很容易，美股晚上十時半開市，凌晨五時收市，我直接不睡覺，不停更新。一朝得志覺得很厲害，萌生要炒股炒一世的想法。」他從一月起，用五個月成功從三萬元本金變成十九萬，滾大5.3倍，最成功一次他購入未來金融科技（FTFT），升了80%。「有一天我買得不好，三萬元一天內跌了四千元，那一刻真的很害怕。」但他仍投放整副身家在股票中，目前資金全投放在一種股票，「如果我博完真的賺到錢，生活就會更好，你不投機，有甚麼方法爭取向上行呢？就是這樣驅使自己all in的想法。」

Marco的家庭經濟條件不太好，雖然未到顧慮三餐溫飽，但自中四開始他已做兼職，希望能改善生活。他最大興趣之一是寫作，一直有在高登討論區、fb和IG發佈網絡小說，後來更有出版社跟他簽約出版實體書，2019年出版第一本愛情小說《流星少女》。目前他仍在做兼職，正在找全職工作。

政治環境感絕望 賺到錢可講夢想

曾夢想寫書或出版可以成為全職，實際出版過小說後，他發覺難以實行，「以前覺得做人當然要談夢想！現在變得實際，以前說夢想就衝，現在是如何衝呢？會想更多。很坦白說，我沒有預計過自己會這樣玩股票。」

在政治環境與找理想工作的絕望中，他反而從股票中看到自己上游的希望，未來也從灰濛濛變得清晰，「我跟女朋友會說很多未來，如果要一起租樓、買樓住，會是哪一區，或者想要基本裝修，還是想裝修得美觀一點？我接觸股票前沒有這樣討論過，可能現在賺了點錢，就會有幻想。」女朋友Kelsey也認同，於是跟Marco一起all in，漸漸覺得夢想不再遙不可及，「以前沒有想過夢想，覺得還是算了，我沒有最基本的資金，還是打工吧。現在多了錢，開咖啡店和餐廳的夢想突然再次萌生。」

就算跟中學同學吃飯，話題時不時跟股票有關，中學同學Ken 二〇一七年就開始炒股，看着朋友一個個加入炒股的行列，「起初我有慫恿他們玩，現在他們已經有毛有翼會飛了。我覺得我們這一代很進取、有野心，尤其經過壹傳媒、GME和AMC，這三個曾經大幅增長的股票後，令人覺得投資股票很快有很多利潤，假設想移民、買樓，賺到錢自然有希望。」另一位中學同學Alex雖然暫時沒有買股票，卻認為這是年輕人的出路，「為甚麼年輕人會去玩股票，甚至有些會炒極高風險的東西，因為我們沒有機會平平穩穩地賺錢。」Marco補充：「你覺得香港沒希望，起碼要令自己生活好一點，才有心有力做其他事。有了錢以後就不需擔心物質，有更多時間追求心靈上的事，暫時我的生活重要過我的夢想。」

記者：黃曉婷

攝影：鄧欣