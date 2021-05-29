一間間小屋，用看上去很脆弱的木柱支撐着，日照水光，折射得棚屋光影漣漣。大澳棚屋依水而建，形成一道獨特的風景，至今有近二百年歷史，仍住着三百多戶人。設計經歷過四代轉變，見證歷史，記者探訪仍住在棚屋的居民，看看他們的生活。

十九世紀，漁民開始放棄浮家泛宅式生活，利用舊船艙在岸邊築建簡單居所。當時他們用麻石柱支撐舊漁船，並鋪上葵葉和松皮。但麻石柱看似堅硬，實則不堪撞擊，後來得知印尼出產的坤甸木可入水而百年不朽，就轉用坤甸木為主力支撐。在大澳漁業逐漸式微後，不少蜑家漁民為求三餐，上岸工作，岸邊的棚屋便成為了他們主要的居所。

83歲的馮新榮在大澳土生土長，他在漁業式微前當漁民超過40年，後來為了更安穩的生活，一方面讓老人家休息，另一方面讓子女得到更好的教育，就上了岸，在棚屋一直住到現在。依水而居，最擔心的就是颱風季節，即使大澳環山能稍作保護，減少風浪的衝擊，但水浸入屋卻很難避免，「一刮颱風就不會睡。」2018年強烈颱風山竹引致大澳嚴重水浸，當時榮叔在棚屋內浸到及腰，浸壞了不少電器。但對他而言，人可以逃生、棚屋不能，所以颱風季節他們情願留在屋內，靠經驗判斷水位，反而更安心。經過幾代改善，棚屋區現在有水電，為避免水浸時危險，棚屋內的電器大多都會架高，插座亦安裝於近屋頂位置。

出入靠艇仔 肚餓有水上小賣部

現在的大澳，有大澳涌行人橋取代昔日的橫水渡，棚屋與棚屋之間夾藏着縱橫交錯的水道與橋樑，亦有接駁出大澳內街的橋樑。其實最初的棚屋直接建於水上，需要靠艇仔接駁，出入也以搭船為主，「以前小朋友要上學，早上就划他過去對面自己行去學校，到晚上回來，就會在對面大叫『喂，叫艇仔來接我！』」住在水上，出入要靠划艇，肚餓時怎麼辦？當年可沒有選擇多多的外賣平台，不過就有水上小賣部，販商駛着一艘小艇，沿河道叫賣：「糖水、燒鵝瀨粉，連糖果餅都有。」那是黃文光（四哥），最開心的回憶之一。

趣事當然不只水上外賣，住在棚屋連上廁所，也是一個挑戰，必須小心翼翼。早期棚屋的廁所不講究，不論是衞生情況還是舒適度都很差。最早期直接在屋內開個洞，你就可以一邊感受徐徐涼風，一邊如廁。不過有時風大得把排泄物吹上來，會沾到身上，「我小時候跌過下去，因為洞太大了，全身都是大小二便，當時我媽特地划船到對面海，買一塊香皂給我抹。」雖然現在有了馬桶，但排泄物連同紙巾仍然直接排入海，造成衞生問題。

大澳文化生態綜合資源中心不時會舉辦義工團，幫手清理堆積在棚底的垃圾，包括遊客棄置的水樽、餐具等。這種垃圾長時間堆在棚底，會積存污水，產生臭味和細菌。但義工清垃圾治標不治本，居民爭取興建大渠多年，仍未獲當局落實。

自住不可租賣 修繕要自學

經歷2000年和2013年大火，分別燒毀過百間和數十間棚屋，大澳現存約357戶棚屋住戶，根據大澳文化生態綜合資源中心估計，約四分一人並不是長居大澳。據政府統計處2016年中期人口統計數據，連同區內其他石屋及傳統村屋，約1,900人仍居住在大澳。年輕一代大多在市區工作，多數人離開棚屋後，棚屋沒有再承接，居住權就會丟空，只會任由棚屋逐漸凋零。雖然可惜，但仍無法改變現況。

兩次大火後，政府在區內街道加設滅火工具箱，讓消防員在火災發生時可輕裝進入大澳救火。但大火燒毀的不只是歷史，還有棚屋師傅和居民的心血。興建或修理一間棚屋，沒有圖則，無從學師，更是一門開不了飯的手藝。大澳的棚屋師傅都會謙稱自己不算「師傅」，只是跟住學吓就學識。冼佬仔自小跟爸爸四處維修棚屋，成年後選擇外出打工，「這行業不能餬口，只會餓死自己。」

棚屋的支撐設計都經歷過四代轉變，由圓石柱到長形麻石柱，再用上坤甸木，到現在用水泥保護坤甸木柱，但政府對起棚屋的物料要求始終如一，限制牆身只可以用木材或鐵皮興建。棚屋沿用寮屋政策，只可自住，不可租、不可借和不可轉賣，住戶亦只可招待親戚借住。如果棚屋出現問題，影響環境，更需要自費修繕，或會被政府收為官地。但根據寮屋政策，棚屋土地屬於官地，居民並不擁有土地，所以即使自費修繕棚屋，當政府要求收回土地，他們亦沒有任何拒絕權。

在幾位受訪者眼中，棚屋是一個時代，一個歷史見證。正如冼佬仔師傅所言：「又少一間棚屋真的好可惜，我都希望大澳保留多點，下一代很可能看不到。」

記者：林泳君

攝影：張志孟、洪輝進