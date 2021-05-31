AI新世代是年輕人的世代，科技急速發展，步伐稍慢都會被時代拋在後面。兩位半途出家的IT青年一改做編程師必須本科讀電腦的觀念，以美國軍訓哲學設計為期四個月的IT微學位課程，七成學生都是文科生，包括讀文學、藝術系甚至哲學系的同學都成功轉行加入IT界。

32歲的劉光曆（Alex）和31歲的劉偉中（Gordon）三年前創辦Tecky Academy（科啟學院有限公司）編程教育學校。Alex是多家科技公司的顧問，有15年程式設計經驗，曾獲多個本地及亞太科技獎；Gordon有逾10年編程經驗，他訓練的逾300位同學已加入軟件工程師行列。

兩人都是半途出家，透過自學入行。Alex本科會計，Gordon本科物理。Gordon說，編程和IT行業沒有資歷架構，沒有證書、沒有考牌制度，搵工只靠履歷表。編程的世界，知識廣、更新速度高，「是不是人人都可以做軟件工程師？理論上是。只要你有一部電腦，可通到互聯網，你就可以自學。」

微學位七成文科生 抽絲剝繭邏輯性強

自學者在學習路上難免會誤打誤撞兜錯路，於是他倆萌生設立「人工智能及程式設計微學位」的想法，目標是短短16周讓一位對IT零認識的同學，畢業後可勝任軟件工程師或其他IT職位。不足四個月就可以？「微學位是全日制，課程緊密，功課量大，行內叫Coding Boot Camp，在極短時間內訓練IT人。」Gordon說，理科同學轉讀IT雖然有優勢，但文商科的轉跑道去做IT，只要肯學，隨時能做得更好，「我們的學生七成都是文科生。」Alex笑說。

當中有讀中文系或英文系的大學生，Gordon說文科和IT有通連之處，「讀linguistic的同學，他們對語言的敏感度很高，他們容易掌握programming language的pattern。因為programming language亦是一種語言，有其規律。」還有讀會計、核數的同學，「這些同學十分細心，凡事抽絲剝繭，亦是做programmer的特質。」至於讀BBA商科的，「他們presentation的技巧很好。有些僱主好驚訝，點解programmer的演說能力咁強。」甚至，連本身讀藝術系fine arts以至哲學系的同學，也報讀IT微學位課程，「哲學系同學的邏輯性好強！」Gordon說。

課程要求極高，16周要完成四個報告。其中一位畢業生Samson表示，那四個月讀得十分辛苦，但因為功課量極大，令他這個本來讀化學的人也很快進入IT思維世界。去年畢業後，疫下僅花了兩個月便找到生物科技公司的IT職位。

Alex說，完成課程的同學具備IT職位的技能，「只要畀足夠時間，他們可以寫出一個類似Twitter或者HKTVmall這類平台。」曾有一組同學的畢業報告是寫小學的面試系統，供校方使用；李嘉誠基金會早前向食肆派錢的電腦作業系統，同學們約花兩星期也寫出。

他們立志培育更多IT人，皆因香港程式員十分短缺。Alex說，按統計，全球只有少於1%人口是程式員，香港更少，只有少於0.5%，「在外國人眼中，IT是一門很勁的職業，即使在中國，過一條深圳河，當地的程式員工資平均1.5萬至2萬人民幣，比普通人高出一截。全世界都在搶IT人，但只有香港，會把IT人叫做IT狗。」大概因為這個不友善的別號，令讀書叻的同學都對IT卻步。

月入2.8萬 跳槽開公司非難事

Alex說，以前IT的工作工時長、人工低、一到裁員就有份，故有「IT狗」之名。但如今IT人做coding、寫apps、製作電子商貿平台、應用大數據AI去處理日常商業營運操作，全球需求龐大，有經驗的IT人跳槽或自設公司，絕非難事。「以前一家人只有一部電腦，現在人人最少有一部手機，每日都用手機去處理生活大小事項，背後都需要IT的支援。」他們的學生，畢業平均月薪2萬，較高薪的起薪2.8萬。

「科啟」理念創新，前年曾獲「薯片叔叔共創社」的「重塑教育挑戰」最佳表現（初創企業組別）獎。該社由前財爺曾俊華創立，主力推動各界重新思考教育的定義、方法和效用。Gordon說，來報讀的學生要經過面試，他們會挑選認真和有意入行的青年，「有些同學是媽媽逼來，我們不會收，課程要求高，冇心讀的人，冇辦法完成課程。」

Coding Boot Camp來自美國軍訓

Boot Camp一詞來自美軍。美國海陸空軍隊訓練中，有一種為期7至12星期的Boot Camp，透過短時間高密度高強度的軍事訓練，把一位普通人鍛煉成體能心態情緒都達標的軍人。其訓練哲學後來應用於其他層面，包括健身中心的體能訓練或收身班，短期綜合訓練肌耐力、柔軟度及爆炸力等。

Coding Boot Camp這類編程教育在美國十分流行，短時間內為機構培育新手編程師。不過也有人認為完成課程只是開始，因為程式世界知識多如繁星，學之不盡，科技轉變太快，編程師須緊跟時代自我更新，否則很易被同行比下去。

採訪：譚 暉

攝影：伍永健