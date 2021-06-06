5月4日，阿晴手機上突然收到幾個朋友傳來訊息：「你檔嘢執咗喇！」追問之下她才知道，原來Neway被呈請清盤，阿晴頓覺晴天霹靂，「以後冇得唱歌了⋯⋯」

阿晴今年45歲，卡拉OK剛引入香港時，十多歲的阿晴已經和朋友去排隊唱K，她試過去酒廊上台唱，「要排隊一枱枱輪住上台唱，所以一到我哋就點串燒歌，可以唱耐啲唔好蝕吖嘛！」後來有K房，她又試過在櫃枱拿LD碟進房唱，唱完出去換第二隻。她甚至買了一部卡拉OK機回家唱，因更喜歡K房的氣氛，所以繼續去K房唱。唱至今天仍在唱。

「最高峯時一星期去唱三四次，一收工就去唱，最初有幾個朋友陪我唱，後來個個都話：『吓？又唱？』最尾得返一個肯同我繼續唱。」阿晴以前是「夜鬼」，一定是放工後才去唱「貓頭鷹」時段，由晚上10時唱到清晨5時Neway關門。生日、聖誕、除夕都在K房過，「數不清有幾多個生日係喺Neway過的。」她笑說：「以前冇地方去，嗰個年代想搵個地方容納到咁多人，除咗燒烤就是唱K。」

版權大戰 陳奕迅廿頁到十首歌

阿晴甚至因為喜歡唱歌飲酒，跑去夜場當侍應，「我比較好動，又鍾意夜生活，所以去做這一行，貪這行夠自由，而且重點是有得唱歌！」夜場侍應的工作主要是把客人帶入房間，然後招呼他們喝酒，雖然另外會有一群陪客的女生為客人斟酒，但如果客人喜歡，也可以指定叫阿晴這些侍應陪唱歌、猜拳，「通常叫我合唱，唱男女合唱歌。」

但這一行品流複雜，阿晴自己試過被喝醉酒的客人摸手摸腳，她亦曾試過見到一些陪客的女生被客人搞，「試過鎖埋廁所搞都有㗎，公司都冇辦法，因為呢啲女仔願意。」後來阿晴沒有再做，轉去日本餐廳當侍應。

唱K 30年，她亦見證了卡拉OK行業的大起大跌。卡拉OK最輝煌時，是邊一首歌紅，就人人都唱同一首歌。阿晴最記得譚詠麟的《講不出再見》大紅大紫時，經過每一間K房都在唱「我最不忍看你，背向我轉面」。

她同時分享，卡拉OK的打交時期，「試過有一次唱唱吓K，部電視突然跌咗落嚟，即刻出門口睇吓發生乜事，原來有朋友因為擦肩的小碰撞而同人打交。」

後來卡拉OK陷入版權戰，阿晴記得初時Neway有很多歌可以唱，後來一些歌手例如陳奕迅的歌，由本來有十多二十頁，變成只剩不足10首歌，「所以到後期啲朋友都唔想唱了，話冇歌可以唱。」

2003年沙士後，Big Echo等卡拉OK結業，阿晴覺得少了選擇，甚至一度被Neway壟斷，「咁多間卡拉OK，Neway的音響最差。因為後期佢壟斷咗，大家逼住一定要去幫襯佢，有時向職員反映支咪唔好用，『係咁㗎喇』，換第二間房都冇用，因為間間都係咁，除非你畀雙倍價錢去CEO唱。」

阿晴覺得，這仍未算是卡拉OK行業的最黑暗時期，至少她還可以唱《海闊天空》、《女人心》，但自2019年世紀疫症爆發，政府多次宣佈關閉卡拉OK場所，歌都冇得唱。我們在party room做訪問，阿晴立即為大家高歌一曲，她說印象中上一次去Neway唱K已經是2020年年尾，即是半年前，「第一次咁耐冇唱，唔好話半年，以前唔唱一個月，對我嚟講都係冇可能的事。」

Neway疫下遭呈請清盤，阿晴笑言曾向現時工作的老闆提出「不如買一部卡拉OK機喺餐廳」。「卡拉OK已經沒落啦，都唔知之後可以有乜取替佢，可能喺電話唱K啦⋯⋯」阿晴說。

記者：黃桂桂

攝影：果籽攝影組