5月初，連鎖卡拉OK經營商Neway的關聯公司Neway Music Limited遭呈請清盤，有人嘆卡拉OK已經沒落。香港卡拉OK始祖劉麗萍（Apple）則笑說，30年前已有人問她卡拉OK是否要沒落了。堪稱K場一姐的她見識過卡拉OK最蓬勃的時候；亦與加州紅及Neway打過一場版權戰，見證唱K行業的興衰。但她始終相信，只要有人唱歌，卡拉OK就不會死。

一九八六年，二十三歲的Apple在「黃頁」擔任廣告銷售經理，有一次去師兄公司談生意，看見一部高至胸口的機器，「我問係乜嚟，師兄話『卡拉OK』，我完全沒聽過這個名字。他說是用來唱歌的。」Apple喜歡唱歌，於是開機試唱，一邊唱，盒子的燈一邊閃閃發光，沒有畫面，歌詞亦要看貓紙，唱罷機器還會評分，那次Apple得逾九十分。師兄見她玩得起勁，問她：「有一間日本公司找我做總代理，你有興趣一起做嗎？」

Apple答應，在北角城市花園開了第一間卡拉OK器材專門店，專賣卡拉OK機、喇叭、咪高峯、唱片，那時一套卡拉OK器材賣十幾萬，但由於全城獨市，客似雲來。

人手填色 初代MV用日本畫面配中文詞

但當時只得英文及國語歌，Apple覺得要吸引香港人唱，就要有廣東歌。她想起不少廣東歌是由日文改編而成，於是聯絡日本寶麗金公司，精挑細選了二十八首歌，因為那時使用的LD碟最多只能放二十八首歌。「有《忘不了你》、《風繼續吹》、《痴情意外》、《酒紅色的心》、《誰令你心痴》等等，都是八十年代的粵語流行曲。」

碟內的歌使用日文歌的背景音樂及畫面，Apple再親手配上中文歌詞。是她一邊聽音樂，一邊跟拍子為歌詞填色，她笑說：「如果睇返嗰啲MV，會見到啲色有時會突然快咗，因為全人手拉出來，會有偏差。」首張碟印了三千隻，賣一千三百八十元，但日賣過千隻，火速售罄。

未有卡拉OK之前，大家歌癮發作，就會去piano bar找琴師伴奏。故酒廊是卡拉OK機的目標顧客。開頭piano bar不接受，又不知道機器怎麼用，Apple遂機器連「客服」女生一起租出去，即場教他們點歌唱歌又陪唱。但piano bar嫌麻煩，Apple於是把心一橫，一九八八年在銅鑼灣開了全港第一間全卡拉OK的酒廊「大亨廊」。

月入六十萬 首間K場大亨廊有錢人專享

「點解叫大亨廊？因為嚟唱K的都係比較富裕的人，我哋門口晚晚泊很多靚車，Benz、寶馬、跑車。」大亨廊有最低消費，每人一百三十元，一杯啤酒五十元，一支軒尼斯XO索價三千幾。當年唱K是高消費活動，大亨廊每月營業額逾六十萬。

大亨廊面積超過二千呎，有一個舞台，舞台上有卡拉OK機，客人想唱K要排隊，大家寫紙仔自己要唱甚麼歌，一枱枱輪着上台唱。因為要排隊，常有人打尖，「成日有人同我講：『我一陣趕住走，畀我唱先得唔得？』」大家爭唱歌，最終引致爭執，有次Apple不在，同事找來五十個有黑社會背景的「保安」處理。Apple怕事後遭「保安」索錢，第二天Apple裝出一副無所畏懼的樣子劈頭鬧爆帶頭的「保安」：「你儍㗎？呢度咁細地方，做乜帶五十個人嚟呀？鬧交好小事咋嘛！」

由於酒廊的打架事件日益增多，當時就有傳媒問過Apple：「又打架又剩，你驚唔驚卡拉OK會滅亡呀？」Apple理直氣壯答：「我覺得唔會滅亡，因為只要有人鍾意唱歌，卡拉OK就可以繼續做。」

但打架問題都要解決。有一次Apple到日本跟Big Echo談生意，對方替她在機場附近訂了一間時鐘酒店，那酒店有不同主題的房間，每一間房都有韆鞦、卡拉OK等，Apple叮一聲，「如果香港有一間卡拉OK box，好似佢咁分開一間間房，又有不同主題都幾好喎！」她向生意拍檔提出這個想法，沒想到對方十分有興趣。於是，一九九〇年她就在尖沙嘴幸福中心開了全港第一間房間形式的卡拉OK店Big Echo，足足七千呎，間了三十四間房。

爭舖爭版權 激戰年代獨家試唱搶生意

Big Echo一開張，又掀起一股唱K熱潮，店外日日打蛇餅。Apple記得有一次，她弟弟的朋友想唱K，託她留一間房，事後Apple問他那天是否不用排隊，他卻說：「唔係呀，等咗兩個鐘，但好好㗎喇，平時要等四個鐘！」Apple才知民間疾苦，於是第二年馬上開多三間分店，「有間分店喺漢口道，我哋賣廣告係『而家嚟Big Echo唔使排隊喇！』但其實都係要排。」此後幾乎年年開分店，到了二〇〇三年沙士之前，Big Echo開了十八間分店。

回到九十年代，位於幸福中心四樓的Big Echo開張後，人龍一直由四樓排落二樓，當時二樓是一間叫「翠華」的酒廊，「佢哋見Big Echo生意咁好，便模仿Big Echo，把酒廊改裝成卡拉OK，後來酒廊的股東分家，慢慢演變成後來的加州紅、Neway、Top One。」Big Echo多了一群競爭對手。

初時論規模、論知名度，Big Echo可說是獨佔鰲頭。直至一九九八年蘇永康一首《越吻越傷心》，為整個行業帶來轉捩點。

唱片公司以四十萬元把獨家試唱權賣給加州紅，人流也由Big Echo流向加州紅。Apple回想仍然不忿，「我冇諗過首歌會爆咗出嚟，原來一首歌可以有咁大影響力！後來加州紅食髓知味，就成日去爭首播權。」

為了對抗加州紅，Big Echo聯同Top One、Neway、前衛等組成「大聯盟」，「好似八國聯軍咁，跟加州紅打對台，希望佢可以收手，唔好再搞獨家試唱，點知佢唔單止唔收手，仲將Neway挖埋過去！Neway初加入大聯盟嗰陣乜都唔識，係我哋介紹唱片公司畀佢，又同佢分享資源，點知轉個頭佢就背叛咗我哋！」大聯盟少了Neway，這場仗更難打。二〇〇〇年，Neway以五千萬買下英皇娛樂的所有歌曲版權，容祖兒其後一首《我的驕傲》紅遍半邊天，但Big Echo冇得唱，當時Apple曾向作曲人買下歌曲版權，自己另外找人唱《我的驕傲》，引來侵權疑雲。

「佢哋好乞人憎，我一開新店，就喺隔籬開一間；收到消息我去邊度租舖，他們又會來搶我的舖，搞到租金好貴。」她以沙田富豪店為例，租金由二十多萬搶到去六十萬，按金亦由三個月增加至一年。

「沙田店以Hello Kitty為主題，裝修得好靚。有一次，喺舖頭閉路電視見到Neway以前的老闆拎住圖則走來走去，諗住抄我哋橋，於是我打畀佢：『馬生，乜咁錯蕩呀？』他馬上好慌張，哈哈！」

雖然競爭激烈，直至二〇〇二年，Big Echo生意仍然興隆，本來打算上市，怎料遇上沙士，生意額由本來一個月二千萬下跌至七百萬，連交租也不夠。Apple捱了十個月，蝕了一億多，最終被業主清盤，宣佈破產。

左右樂壇 搞比賽發掘容祖兒谷紅K歌

Apple說卡拉OK最鼎盛時，直接影響香港樂壇。例如容祖兒是在Apple姐舉辦的歌唱比賽中出身。而Apple的得意之作可以說是盧巧音的《好心分手》。事緣Big Echo十二周年上郵輪「獅子星號」慶祝，頒了一個最高點擊率獎給陳奕迅，當晚盧巧音也有上郵輪過夜，她讚陳奕迅個獎靚，Apple姐便答應她：「等我幫你谷行隻歌啦！」於是Big Echo由早至晚不斷播「好心一早放開我，從頭努力也坎坷⋯⋯」唱到這歌街知巷聞，二〇〇二年尾，盧巧音真的得了不少獎。

「卡拉OK跟樂壇唇齒相依，卡拉OK一方面要依賴唱片公司出新歌；另一方面，唱片公司的歌也要人唱才會紅，因為卡拉OK分店多人流多，以前Big Echo每個月的顧客量可以有三十多萬。當時很多唱片公司或音樂人在做音樂時，也會考慮這些商業因素，即是卡拉OK鍾意點樣的歌。而事實上，卡拉OK最興旺時，他們是做多咗比較容易上口的歌。」

Neway關聯公司清盤一事，又再掀起「卡拉OK沒落」的話題，事隔三十年，Apple再被問到這條問題，她的答案依然沒有變，「我依然覺得唔會，問題係要睇呢個行業同香港樂壇點樣再做好啲。」

記者：黃桂桂

攝影：果籽攝影組

部份圖片由受訪者提供