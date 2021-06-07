除了MIRROR和ERROR，香港也有一班人堅持做小眾偶像，女團「乙女新夢」成軍三年多，走AKB系的日本女團風格，唱日文歌、找日本班底和唱片公司合作出CD。粗俗啲講句，日本有真「㗎妹」，點解要睇偽「㗎妹」？偏偏日本人都欣賞她們，成員Maho更成功在2,676名參加者中脫穎而出，贏得日本出版社舉辦的「miss iD 2021」偶像比賽，參加者包括香港人熟悉的AV女優上原亞衣，而家知佢哋咩料啦？

乙女新夢2017年成立，四名成員Rika、Ai、Rinka、Maho均二十出頭。訪問時，Maho笑言比賽「真係唔係選美」，強調自己不是以貌取勝。「miss iD」是2013年起由日本講談社舉辦的偶像比賽，目的是找出多樣化新時代女性的榜樣，11歲到40歲都可以參加，不理國籍、婚姻狀況。受疫症影響，大會以視像方式進行面試評審，除了有數輪面試，也會以參賽者的社交網絡表現評分。乙女新夢成員Maho最後拿下了總冠軍，Rinka也取得dancing queen獎項。

Maho的總冠軍評語是「像光一樣，能照亮和引導別人」，也有評審指她「透過社交平台令人學懂，在一個停止的世界裏，永遠不要放棄夢想，不要停下學習」，評審也強調「她不是因為香港人和外國人而取勝，是因為有作為偶像的能力」。

多樣化有創意 新時代女性榜樣

問Maho點打得贏上原亞衣等強敵，她帶點儍氣說：「吓，唔知喎。」你又唔覺得佢hea你，因為評審沒有明確方向，她只是努力做所能做的，也許就是這份直率打動了評審。隨後她也分享了參選時製作的影片，大學修讀多媒體創作，以香港舊相片為主題，拍了一系列的短片，將舊相片帶到現在的地方做比較。最近她還開設了自己的繪畫教室，有才華又有創意，完全符合多樣化新時代女性的榜樣。

在香港的日系偶像女團其實怎樣運作的呢？訪問其間記者跟着她們籌備和舉辦見面會活動。所謂「日系偶像」可說是參考AKB48模式，2005年日本製作人秋元康以「可以面對面的偶像」為理念，成立女團AKB48，初期每日都會在秋葉原的專屬劇場live演出。乙女新夢在疫症爆發前也會定期在香港的live house演出，成員覺得日系偶像和一般偶像分別最大的地方，就是距離較近，粉絲在偶像演出其間也會自創舞蹈和口號配合，稱為「打call」，曾經熱爆網絡的台灣「戰鬥哥」就是以「打call」成名。因為主打零距離，所以衍生如握手會、付費和偶像拍攝即影即有等的周邊活動。

四女各有所長 唱live實力穩定

記者追訪她們的日常行程和練習，成員本身都有自己的工作，可以說是兼職偶像，但她們比不少全職偶像更認真，例如四位成員都接受過正規歌唱訓練，更找來日本人導師指導唱功。成員們各有所長，Ai主力負責歌唱和日文，已考完日本語能力試驗的N1和商務日語能力考試的J2；Rinka是排舞老師，自小學習跳舞，所有演出都是由她排舞；Rika在演藝學院修讀過粵劇，目前也是一名正式粵劇從業員，為表演帶來不同的演繹方式；至於Maho除了多才多藝，更是隊內的mood maker，活動中總是由她引爆全場笑點。

2019年與日本唱片公司推出CD後，也有參加當地的偶像活動，但這兩年因疫症暫停了海外活動。目前一星期練習兩次或以上，每次約四至五小時，記者收工去拍攝都覺得累，何況她們要邊跳邊唱，曾目睹Ai不適，但依舊保持笑容到排練結束才休息。今次疫下乙女新夢的活動在餐廳舉行，沒有舞台演出，將以錄影形式播放。第一次看到她們表演確實眼前一亮，全live開聲跳唱，歌曲難度不低，但冇喘氣聲。活動當日訪問女fans Meru，她為甚麼追了乙女新夢三年？「日本也有一些地下偶像應付不了現場跳唱，但她們有實力，表現真的很穩定。」

在香港做日系偶像不易，乙女新夢成員排舞和化妝都要親自落手落腳，還要兼顧正職，雖然有種業餘感覺，但成員付出的滿滿熱誠，整個團隊台前和幕後對音樂表演都很有追求，音響、舞台效果就算錄影也絕不妥協。這種資源不足的熱血，不是很像日本動畫的橋段嗎？沒有成長和挑戰的偶像又怎算偶像？相信乙女新夢幾位成員仍會繼續從挑戰中迸發偶像魅力。

記者：司徒港燊

攝影：蕭志南、潘志恆、許先煜、伍慶泉