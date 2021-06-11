電視台配音節目《好聲好戲》令配音員受到關注，唔講未必知，香港現在僅TVB有自己的配音組，但係ViuTV日韓劇、電影、動畫都仲會有配音，靠的就是一班自由身工作配音員。我們找來六位從業員：周倚天（阿天）、石梓晴（Sara）、陳成港（班長）、楊婉潼（Yuki）、何凱怡（Candice）和高瀚章（Yumi），讓大家認識這班「靠把聲」的幕後功臣。

訪問一開始，阿天就透露一次難忘的配音經歷，「好多朋友問點配床戲，有一次真係好難忘，我同另一名女同事對戲，翻雲覆雨，很投入，諗住完嗰吓，畫面中男主角『馬上風』，大家都呆咗，結果要NG。」可能你會問，配音不用先看劇本？其實專業配音分秒必爭，開工前配甚麼節目、角色會知道，但配音稿都是開工時才拿到，入房坐下就要立刻開始。一些知名度較低的外語作品，更不會知道劇情，邊配邊看，所以會有男主角在床上猝死的「意外」。

當天六位即場示範配音員工作，阿天和班長兩位男配音員想挑戰新題材，選了男同性戀BL純愛動畫電影《海邊的異邦人》宣傳片做示範。宣傳片本身日文配音，有中文字幕，但配音員要先依角色口形計算字數，再重寫廣東話對白，行內叫「對口稿」。寫好對口稿後，兩位就進入錄音室正式配音，第一次試配已經冇NG，為求表現更好，嘗試第二take二人就收貨。兩位男配音員亦相當專業，「我比你想像中更加鍾意你」、「理由一啲都唔重要，我想同你一齊」，這些對白講起來毫不生澀。阿天配過《排球少年》中的田中龍之介，班長則配過《幪面超人Zero-One》，兩位聲線本身偏低沉，但配起少年BL，聲線卻又能夠柔情萬分。

帶錢入行隨時墮馬 一年一對白

如資源、時間許可，會不會想如綜藝節目的參賽者般，花幾天鑽研劇本才演出？阿天反而覺得「坐低就嚟」是配音樂趣，「情緒會跟住劇情行，本身都唔知會發生乜事，讀劇本配音唔係一個好方法。」記者實試過，用「動新聞」配音的方式，感情太亢奮、聲調高、不夠情深，配音不能一味靠爆，感情要到位，入戲要快，鑽研劇本兼配到喊晒口，並不符合專業要求。

親眼目睹配音員靚聲演出，對配音行業更感興趣，幾位開始分享入行經過，大家異口同聲表示要帶錢入行。配音和演員一樣有漫長的新人期，想入行可先參加坊間的配音訓練班，身兼收音師與配音員的Yumi笑言勞工處的暑期配音班多數呃人，找現役配音員或大型配音公司就有一定保證。

配音很講天份，Sara殘忍地說：「見過有人努力過都做唔到。」完成訓練班後表現不錯的，一般都會有機會嘗試，但其實只是讓你到錄音室揣摩前輩的工作。睇吓睇吓，某天就會突然叫你入房試一、兩句。別以為簡單，Candice認為配音員的基本條件，「對住個咪唔好怯」已不是人人做到，「可能很簡單叫你講句『歡迎光臨』，對住個咪差好遠，好多人頭幾次都會『墮馬』。」「墮馬」就是指導演叫你入房配音，但效果他並不滿意，有機會上馬但跌下來的意思。

上完訓練班，很可能仍是不停摸索，入行滿一年才講到一句對白是基本。Sara指，初入行要靠自己摸索，「好多人會停留喺上訓練班嘅階段，覺得上堂好開心，報完一個班，冇工作機會就報另一個班，行內會叫『職業學徒』，未有工作呢段時間，你要清楚知道自己有乜要改善，咬字差就要練，呢段時間好漫長。」新人期一切都是未知，新配音員要付出很多時間和努力，才能獲取機會。六位配音員都是自由身，收入足夠生活但不穩定，但他們仍願意全情投入，沒有找其他工作幫補。

開fb推廣粵語配音 玩二創短片

說到外界對香港配音員的評價，Yuki指近年大家都撐本地本土，感覺多了人留意香港的配音。不過記者認為一些動漫迷或日韓劇迷，始終覺得配音不如原聲，班長說：「理解fans喜歡原聲，但希望大家尊重我哋嘅職業。其實世界各地都有配音，我相信日本人都唔會覺得香港配音放喺日本動畫好怪，日本都會配歐美電影，大家想想日文配《麥兜故事》就明白喇。做得唔好要批評，但用粵配同原聲比較就唔係好恰當。」

阿天則認為，就算覺得原聲較好，配音也值得支持，因為它是香港文化的一部份，「你諗吓，我哋細個明珠台有粵語配咅，做緊家務都聽到內容，小朋友都聽得明，配音其實係多一個選擇。」明珠台外語電影近年已沒有粵語配音，近日《好聲好戲》得獎者重配《侏羅紀世界》作為首屆畢業作品，算是久違的粵語配西片。阿天一直希望推廣粵語配音，所以和朋友成立了「開廠Dubbing Factory」facebook專頁，除了香港配音員介紹，也會和配音員合作做一些二創配音短片，喜歡聽粵語配音的朋友記得要支持他們！

開廠 Dubbing Factory facebook：dubfac

記者：司徒港燊

攝影：張志孟、伍永健