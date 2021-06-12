輕薄的帆布、橡膠鞋底，腳上恍如無物，直踩地面。一穿一套，行雲流水，悠然自得，有着令人又愛又恨的魅力，它就是白飯魚。你可能會問，白飯魚為甚麼叫做白飯魚？

「過年唔好買鞋，當時的人覺得過年時說『鞋』字不好聽，所以就用簡約詞彙去代表白鞋。」賢發鞋業在沙田街市開業十六年，由五十七歲的老闆娘阿鳳一手打理。「最興旺的時期大約是五六十年代，當時的人不富有，球鞋款式也很少，我們小時候都着布鞋，白飯魚在當時算很珍貴。」初期白飯魚只有綁鞋帶款，後來才漸漸發展出不綁鞋帶。當年不少人都是一鞋走天涯，但時至今天，白飯魚已淪為「草根」和「老土」之流，記者走訪十多間舊式鞋店，只有數間仍有將白飯魚擺在貨架上，大多都是有客人詢問才會到倉庫拿出來。

僅剩國產貨 唔襟着會縮水

與現在的潮牌球鞋比較，白飯魚黯然失色，但在七十年代的香港，幾乎人人都會有一對白飯魚，貪它划算又耐穿，在那個年代，白飯魚才是主流。帆布面膠鞋底，鞋邊是塗得很隨便、出晒界的一圈灰色膠水，將帆布和鞋底黏着。雖然它如此不完美，但現在還有不少捧場客，「學生有時會有需要，例如學划艇要用到有鞋帶的白飯魚；有時踢足球不記得帶球鞋，也會來買一對作頂替，買得最多是一些泥水或油漆工人開工用，可以用完即棄。」

白飯魚的鞋底都有學問，主要分為黑、白和綠色三色，高級一點的蜻蜓牌是藍色鞋底，不過現在已經停產。黑色鞋底不能進入特定球場，如羽毛球場和壁球場等，綠色底不會甩色，彌補了這個缺陷，「以前消防員都指定要綠色底，那時未有配給，他們都會來訂購。」時代更替，綠色鞋底亦已絕迹，現存大多數都是黑色鞋底。

隨着越來越多新款式的球鞋出現，曾經盛極一時的白飯魚逐漸被淘汰，生產白飯魚的工廠亦越來越少，「以前有一款叫回力牌，到現在仍不時有人來找，它鞋底薄一點，卻很耐用。」市面上大部份白飯魚皆為「雙錢牌」， 還有一款「金錢牌」，兩者由鞋款、鞋盒包裝甚至商標都與十分相似，買時不細心看，多半都不會留意，「這兩個商標可能都有註冊，一個叫『雙錢』，一個叫『金錢』。」最意想不到原來香港曾經有本土製造的白飯魚，馮強樹膠製造廠於一九二五年創立，以生產膠鞋為主，不過工廠在一九五〇年停業，「馮強白飯魚」便成香港時代的回憶。時至今日，香港售賣的白飯魚都是中國製，隨着物價人工上漲，耐着程度亦沒有以前好，洗完多數會縮水。

一對白鞋又怎少得了一支白鞋油，「白兔鞋水」可謂當年的白鞋救星，「好像塗改液，又好像白膠漿。一塗就白，很好用，一支可以用很久。」那是讓白鞋重生的一支魔法水，不過同樣已經停產，市面上亦有很多更好的白鞋油，卻不會再有人會特地為廉價的白飯魚「美白」。雖然白飯魚在香港已是街市貨品，但二〇〇六年就有法國商人因為欣賞上海「飛躍牌」白飯魚的輕便和舒適，加上白鞋百搭、易襯又好着，於是將它帶到法國，由設計師重新包裝設計，「飛躍牌」搖身一變成為潮鞋，紅遍歐美。

跑友愛貼薄 感受腳下每一步

經常見到 「雙錢牌」鞋盒上都貼着一些標籤，有助雙腳發展，原來真有其事。二〇〇二年中大研究指出白布鞋雖然避震能力較差，但穿着效果與赤足相似；二〇一六年香港理工大學與哈佛醫學院共同研究指出，穿着仿赤足鞋跑步能令跑姿改變，從而增加小腿及足部的肌肉，跑手的受傷情況亦會減低。

說到白飯魚總覺得老土，連阿伯都不穿，但想不到這「文物」還有年輕人穿，甚至穿去跑山，〇〇後跑山愛好者林以誠說：「用白飯魚跑步的難度相對高一點，尤其是跑山，因為它的保護力較低，所以更要謹慎地踏出每一步。」同時他亦表示，新手應避免穿白飯魚跑山，避免受傷。

林以誠由中學開始穿白飯魚上體育堂，一次偶然在YouTube看到有人穿白飯魚跑山的片段，他就去嘗試，更一試愛上。雖然白飯魚沒有太高保護性，但卻給予他不一樣的跑山體驗，「因為白飯魚很薄，跑山時能更親近大自然，每一塊石、每一支樹枝，我都可以清楚感受到，很希望這對鞋不會隨時間消失 。」

記者：林泳君

攝影：鄭明川、蕭志南、許先煜