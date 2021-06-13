ViuTV《ERROR自肥企画》早前播出，刷新綜藝節目的高度，加上新穎的「死亡行星」大懲罰、無制限粗口（經處理）放題，引來的除了大量久違電視機的新觀眾，還有娛樂圈「老行尊」的大大力鞭打，指摘「沒有社會責任論、內容低俗、樹立壞榜樣」，通訊事務管理局將節目列為「M成年觀眾」類別。

我們在旺角街頭訪問不同年齡層市民對《自肥》的看法，未收看過的就即場播放節目片段，看看他們的意見。

50後「港人需要這類節目解悶」

•「不可以給小朋友看，未必有人指導他們是否正確。若然小朋友代入情況會以為沒問題。」

•「看得過癮，適合消暑。政治氣氛高壓下，香港人需要這類節目來解悶！」（圖）

80後「低俗與否視乎觀眾品味」

•「低不低俗其實看那個觀眾自己的品味，你本人不低俗，對任何低俗的東西都百毒不侵。」（圖）

•「請再做多點搞笑節目，再去鬼屋、再整蠱、再吃辣我都覺得可以的。喜歡看的，加油！」

90後「不能討好他人改變自己」

•「最想參與的《自肥》遊戲是PS5抽獎。希望他們繼續加油，知道節目被很多人投訴，但這世界有很多人，不能因討好其他人而改變自己，只要忠於自己做節目的本質就足夠。」

00後「克服心理關口值得支持」

•「節目裏的懲罰很瘋狂，但他們全部克服自己的心理關口去做，支持！」

•「我覺得193比姜濤更帥氣。謝謝團隊可以帶給觀眾那麼多歡樂。」（圖）

記者：果籽專題組

攝影：果籽攝影組