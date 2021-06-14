生小孩本來是平常不過的事，但近年社會動盪、樓價高企加上土地問題，大部份夫婦都不敢生育。有人唔敢生仔，但亦有人覺得生得越多越好，誓要組織一個大家庭。香港前精英田徑運動員、德萃教育機構創辦人徐飛，今年只得36歲，卻已經和太太生了七個小朋友，在今時今日的香港，算是異類。

約個多月前在網上看到這個九口家庭的報道，第一個想法是：「唔係啩？點養？」訪問後，發現未必如想像中誇張恐怖。

徐飛和太太李靜雯（Carmen）結婚十四年，二〇〇八年生下大女Vienna後，一胎接一胎。兩夫婦原本計劃只生三個，何解會越生越多？自身只得兩兄弟的徐飛說：「我們很喜歡小朋友，大家庭個氛圍是我們一直都想追求的，特別是生了第三第四個之後，看到他們的凝聚力，幾個小朋友一同玩遊戲時都好開心，令我們有動力將家庭『搞大少少』。」結果就在十三年間生了七胎，年齡分別為十三歲、十歲、七歲、六歲、三歲、歲半和四個月，Carmen每一日的行程都非常緊密，每朝準時六點起床，安排五個仔女返學後，又要陪最小的兩個玩，再回丈夫的學校工作，工作過後又要接放學、帶上興趣班，再檢查功課，一直到晚上十時許才有機會停下來唞唞，Carmen說：「時間過得好快好充實。好似打仗咁，密鑼緊鼓。」為了慰勞太太，每逢星期五晚，待仔女睡覺後，兩夫婦都會外出散步吃糖水，享受拍拖時間。

Carmen由二十一歲開始生第一胎，十三年間有一半時間都在懷孕，肚皮不停撐大縮小再撐大，記者膽粗粗問：「可以看看你的肚皮嗎？會否很多紋？」畢竟這是每個曾經懷孕的女人都避不開的事，Carmen爽快答應，產後四個月，已收身的她肚皮很白滑，一條妊娠紋也沒有，真令人羨慕。

徐飛說身邊朋友見到他們生了那麼多，都覺得很驚嚇，「問會唔會多得滯？點照顧？你太太好辛苦喎，我都認同的。」徐飛兩年前曾接受訪問，當時只得五個仔女的他說已經夠晒數，但事隔兩年，卻又多了兩個，記者不禁問，「會不會下年又來一個，你們抗拒第八個嗎？」徐飛還未開口，Carmen已搶答：「我抗拒呀！七個真的很盡了。我媽都說夠了，不要再生。」徐飛回應：「收到，聽到，知道。」問他其實有沒有時間照顧七個仔女，試過換片未，「以前第一、二個會多一點，現在通常是太太和工人換，她們換得快一點，覺得我『姐手姐腳』呀。」

未曾九口出街 每晚一孩獨佔父母

每次帶子女外出，就像一隊兵，徐飛星期六日通常都會帶四至五個仔女去街市買餸，每次總會成為焦點，「個個都問『全部都係你㗎？』好似唔太相信，目光有點奇怪。」他們雖然聘請了三個工人姐姐，但每次外出或去旅行都不帶工人，兩夫婦一腳踢，最厲害試過帶五個仔女去主題公園，也試過帶最大的四個去澳洲、日本及韓國等地旅行。記者笑問如果出街七人車都唔夠坐，是否要考慮揸小巴，徐飛笑言：「未諗呀，都可能要。疫症爆發，至今都未試過一家九口一起外出呀。」

生七個小朋友，先不說金錢、住屋這些物質，畢竟一天只有二十四小時，孩子越多，每人所分得的陪伴時間就越少，資源亦會被分薄。所以他們想盡辦法彌補每一個仔女，每晚都會安排一個仔女陪睡，來一個pillow time，可以完全獨佔爸媽傾心事，有時又會將子女分成不同小組去玩，盡可能讓他們得到最多的陪伴和關注。

六年前家計會就曾經推出過新廣告，鼓勵生五個，結果被狠批離地。上一代的香港，生十個八個組織大家庭是等閒事，但現今物價高企，生一個都可能嫌多。香港婦聯今年四月就做了一個有關港人生育意願的調查，訪問了1,254名成年香港居民，發現有56%受訪者表示不願生育，有這個想法，主要和經濟壓力、房屋問題及工作繁忙有關。

辦學校慳學費 月使五萬三個姐姐

老套都要講，養一個小朋友要四百萬，一家九口，開支不少，徐飛曾粗略計算，養育七個小朋友的每月開支大約五萬元，因為他是私立學校創辦人，第三第四第五個仔女都就讀旗下學校，省回不少學費，「養那麼多個不能有虎爸虎媽的心態，最大五個仔女每人每個月的興趣班大約二、三千元，而家冇得去旅行又可以慳好多。」另外，原以為他們每天的晚飯一定有很多餸，但原來也不過四餸一湯，全部簡單餸菜，消耗最多的可能只是白米和雞蛋，一餐煮五、六杯米等閒事，五公斤只夠食一星期，一排雞蛋可能眨吓眼就食完，家務也不少，一日都要洗三、四機衫。

房屋土地問題是另一影響生育意願的因素，徐飛一家九口再加三個工人姐姐現時住在獨立屋，又有大花園，空間對他們來說並不是問題。他們又特意將兩間大房劃分成男女房，再每間分拆成小房間，務求令每個仔女都有私人空間。或許大家會說：「咁大間屋梗係唔怕生咁多啦！」徐飛笑言：「我們連同工人，一屋住了十幾人，除開的話，每人平均面積其實和一般家庭差不多而已。」

其實徐飛和太太也是一步一步努力向上爬才換取到今日的舒適環境，「我們只得一兩個仔女時，其實都是住四百呎而已，上下格床，我們覺得都足夠的。但說實話，住屋當然是生育與否的主因，年輕人如果沒有一間屋而作出生育決定，我覺得他們會擔心，拿首期出來的確是困難，這些我們以前都經歷過。」

鼓勵生育 「年輕人是香港希望」

香港出生率持續下降，由二〇一四年的61,290人，下降至二〇一九年的53,168人，二〇二〇年首十一個月的出生數字只得40,369人，更較二〇一九同期下降了17%，更是首次被死亡數字（46,414人）超越。

香港越來越少人生育是事實，徐飛明白大家的憂慮，但覺得始終要諗清諗楚，「這一兩年的巨變的確會令到年輕人有另一個想法，但無論政治環境又好，社會因素又好，我覺得都有一個循環，永遠都是有高有低。年輕人是香港的希望，我覺得生小朋友正好可補充新源，如果沒有新源，這個城市怎麼辦呢？上一輩建立了的一切，是否就這樣完結？」

「多仔公」徐飛還是很鼓勵年輕人要生育，「生小朋友這議題，是否可以將某方面的社會因素暫時放低？想得太多，假如他日想再改變想法時，我怕年紀大，想生都生不到了，始終這是有限期的事。但當然，我都會尊重每一個的想法，只是想勸大家要想清楚。」

記者：黃子配

攝影：林正言、洪輝進

部份圖片由受訪者提供