近日香港再次掀起追看電視的熱潮，現在錯過了任何劇集或節目的首播，也可在網上或手機程式中再收看。但上世紀70年代到千禧年代，大家主要靠一盒盒如筆記簿大小的錄影帶，錄下未能即時收看的電視節目。你對這些黑色外殼、內有兩個滾輪的「盒子」又有沒有記憶？

對年輕人來說，這些盒子是上一代的物件。1997年出世的Michael Li雖然也曾接觸錄影帶，但那已是錄影帶時代的尾聲。「小時候不只錄卡通片，一些特別的節目也會錄下來。」錄影帶記錄的不但只是電視節目，更是童年回憶。機緣巧合下，他在fb專頁「香港民間經典回憶資料庫VCRBase」中，認識了版主文哥和阿林等收集錄影帶的朋友，2015年開始了他收集錄影帶的旅程。

VCRBase 2009年成立，成員收集錄影帶之餘，最喜歡把舊時的電視廣告電子化，他們已有超過二萬條舊廣告片，部份上載至fb或YouTube，以作保存及分享。文哥指一般人說到的電視歷史，只是劇集或各類型節目，「廣告卻沒有被記錄下來。」這是他開設專頁的原因，70後文哥很驚訝阿林和Michael主動參與收集錄影帶，「很難得，這些歷史（舊廣告）需要有人傳承下去。」

90後阿林覺得以前的政府廣告非常震撼，「例如講疏忽照顧兒童，真的有一個獨留在家的兒童看着你，嚇得你不敢直視。」Michael則喜歡舊時的廣告歌，位元堂、陽光檸檬茶等，每首都印象深刻，「陽光檸檬茶廣告2017年有復刻版，但我覺得效果已經不及1987年般詩情畫意。」

發霉浸火酒 透明膠紙駁斷帶

雖然錄影帶的年代早已遠去，但原來仍有不少人保留着錄影帶。「試過收到一個人捐出數百盒錄影帶。」文哥表示，沒想到他們至今已有3,000至4,000盒錄影帶。錄影帶收回來時，部份已不能播放，可能發霉或斷帶。Michael解釋，如錄影帶發霉，可先扭開盒子的螺絲，將兩卷膠帶放進火酒浸泡，慢慢將膠帶鬆開，「如不處理好發霉的位置便去播，有機會弄壞錄影機，甚至會因霉菌扯爛膠帶。」如膠帶已被扯斷，他會將斷裂的地方剪走，然後用透明膠紙重新接駁。他們就是如此慢慢地把舊錄影帶修復。

不同年代的錄影帶各有特點。Michael指，「70年代末到80年代初生產的錄影帶，包裝會用較簡單的紙盒設計。90年代開始，紙盒已經改為膠盒，包裝也有較多款式，1997年甚至有廠商推出回歸版。」另外，有一款錄影帶並不是用來錄影，是用來清潔錄影機！「一般分為乾洗和濕洗。乾洗只是一次性，主要利用摩擦力，洗走磁頭上的污迹。濕洗則會用火酒，播帶時有火酒抹磁頭，磁頭冇咁易發霉。」

記者到訪他們迷你倉，發現更多不同年代、款式的錄影帶。Michael拿起一盤像電影菲林般的膠卷，是俗稱一吋帶的開盤帶（Open Reel），一盒開盤帶的容量約有60分鐘，「無綫、亞視在70至90年代，會用這種錄影帶保存劇集。」首款盒裝錄影帶（U-matic）於1971年正式推出市場，雖然它較開盤帶輕便得多，卻礙於畫質較差，故一般會在新聞攝影或外景拍攝時使用。1972年推出第一部家用錄影機後，錄影帶便正式走進家用市場，同時也展開了兩款家用錄影帶的格式大戰。

SONY大戰JVC VHS主導家用市場

70年代中期，SONY和JVC分別推出了Betamax和VHS格式的家用錄影帶，它們的大小和相應的錄影機都不同。前者的錄影機重達十多磅，「VHS到後期只有數磅重，單手也可以舉起。」Michael指因為VHS的錄影時間較長，加上錄影機較輕便，80年代開始取得主導地位。及後連SONY也改為生產VHS格式的錄影帶，他們收藏的錄影帶大部份也是VHS格式。

收集錄影帶的過程也不是次次順利。他們曾趕不及到某屋苑的垃圾房拾回被人棄置的錄影帶，因而數晚睡不着，文哥說：「那些錄影帶越舊，心痛的程度就越高。」

對大眾而言，錄影帶只用來重溫電視節目，但對他們來說，這些黑色盒子有特別的意義，文哥指錄影帶就像時光機，讓他重溫80、90年代的時光。更重要的是，他們認為錄影帶是記錄香港歷史的重要憑證。Michael形容，「錄影帶就像圖書，每盒帶也盛載着一些時代的紀錄。」對經歷過電視撈飯年代的人來說，錄影帶也許是散落在香港各處的「時代黑盒」。

修帶洗機

fb:香港民間經典回憶資料庫VCRBase

記者：麥景朗

攝影：伍慶泉、鄭明川