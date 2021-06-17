平時看到的野生雀鳥，不是在天上飛，就是遠遠站在枝頭上，沒有長鏡頭望遠鏡，都不可能仔細觀鳥，但原來有種工作叫「鳥類環誌」，鳥類環誌員可以近距離接觸野生雀鳥，把牠們放在手上觀察及記錄其身體特徵。如何才能成為鳥類環誌員？

記者試做一天的鳥類環誌員，首先要捱得過早起的煎熬。清晨四時就從床上爬起來，五時到達大埔滘自然護理區，會合香港觀鳥會高級研究經理余日東，有二十五年鳥類環誌經驗的他說：「清晨是雀鳥最活躍的時間，人類就要在天亮前、即鳥兒起床前做好鳥類環誌的準備，然後等鳥兒來。」

鳥類環誌，即是為雀鳥戴上腳環，記錄野生雀鳥的資料，例如品種、年齡及身體狀況，資料可以協助統計香港雀鳥的數量，了解候鳥的遷徙路線及保護雀鳥的棲息地，有助保育，例如香港觀鳥會就在禾花雀出沒的塱原種米，為禾花雀提供補給，希望增加牠們的數量。

根據《野生動物保護條例》，普通市民不可接觸野生雀鳥，香港觀鳥會的鳥類環誌員要先向漁農自然護理署申請許可證，才可以進行鳥類研究工作，地點會選在較多雀鳥出沒的米埔濕地（米埔自然保護區），或者大埔滘自然護理區。

天未光入林搭網 太早會誤捕蝙蝠

進行雀鳥環誌工作，首先是設置捕鳥網。香港觀鳥會的成員在進行鳥類環誌前約一小時設置捕鳥網，結束當天工作後再拆除，避免誤捕雀鳥或者其他小動物。余日東解釋：「大埔滘自然護理區是森林，出沒的雀鳥多數是林鳥，例如鵯科和鶥科的雀鳥。」針對體形較細小的林鳥，他們特地從外國訂購質地較柔軟的捕鳥網，手指稍用力便可以扯斷，避免雀鳥落網時受傷。記者幫忙搭網時，動作稍為粗魯一點，馬上聽到疑似斷線的聲音，感覺它比衣服的線頭還要易斷，過程必須小心翼翼，也要避免纏上樹葉，以免聰明的鳥兒看到懸浮樹葉便發現不妥。

「有次我看到一隻小野豬站在鳥網旁邊，然後網上面有一個很大的洞。雖然我看不到是牠弄穿鳥網，但估計是野豬體形太大撞爛了，幸好牠沒事。」余日東笑說，除了野豬，還試過網住蝙蝠，這樣就麻煩得多，「蝙蝠會被網纏得很緊，解牠下來需要耐性，加上蝙蝠有牙，會咬人。所以不能太早開網，夜晚便開網，容易網住夜行的蝙蝠。」

設置好捕鳥網，天也全亮了，森林中有吱吱喳喳的鳥叫聲，大夥兒離開捕鳥網，一小時後再回來檢查，「如果我們經常檢查網，會把雀鳥趕走，但如果檢查得太疏，雀鳥掛在網上太久，對牠也不好。」大家再回捕鳥網時，離遠就聽到鳥兒叫聲，原來網上掛着一隻栗背短腳鵯！余日東把纏在鳥兒腳上的網解開，溫柔地捉着牠雙腳拿起，再掃走卡在羽毛上的網，解鳥過程不到十秒，手法純熟迅速，記者在旁看到雀鳥那雙比牙籤粗不了多少的腳就心驚膽顫，生怕弄傷牠。余日東也說：「最難（的步驟）一定係從網上把雀鳥解下來，這很講究技巧和經驗。」雖然這隻栗背短腳鵯已經有腳環，但鳥類環誌員還是要把資料再次記下，更新牠的年齡和健康狀況。

夏天捕捉到的雀鳥會比冬天多，因為春天出生的幼鳥剛長大，離巢探索附近環境時，容易誤打誤撞飛入網，余日東試過一次捕捉到二十至三十隻雀鳥，除了常見的林鳥，他也遇過稀有的雀鳥，例如貓頭鷹、松雀鷹、鳳頭鷹、啄木鳥等。

孵蛋鳥皮光肉滑 鵯紅耳幼鶥黃口

「鳥類環誌最主要做的，就是把金屬環套上雀鳥的腳上，金屬環上面有一個特定號碼，就像人類的身份證。」戴上腳環後，還要檢查和記錄雀鳥的身體狀況，例如量度翅膀長度、尾巴長度、重量，並觀察及估計雀鳥年紀、脂肪量，若再遇上同一隻雀，就可以比較牠的成長數據及健康情況。

余日東示範如何觀察雀鳥的脂肪，「脂肪是黃色的，肌肉是紅色的。」他吹開雀鳥肚子的毛，羽毛分開兩邊，清楚看到紅彤彤的肚皮，「全身都是肌肉，沒有脂肪。」除了脂肪，吹毛還可以看出雀鳥是否在孵育寶寶，雀鳥要孵蛋時，羽毛會稍為脫落、皮膚光滑，以便用皮膚貼着鳥蛋傳熱。有些品種的雀鳥，雄鳥和雌鳥也要幫忙孵蛋，例如紅耳鵯。

記者沒有觀鳥經驗，當天近距離看到很多雀鳥，嘆為觀止，更驚嘆余日東對雀鳥的知識，他指着手上紅耳鵯那鮮紅色的臉頰說：「如果是今年出生的幼鳥，便沒有耳朵位置的紅色羽毛，或者顏色很淡。」說起黑眉雀鶥，又指着剛捉到的幼鳥，「你看牠嘴角有點黃色，即是剛剛今年出生。《燕詩》裏說『黃口無飽期』，『黃口』意思就是雀鳥幼鳥的時候，嘴邊是黃色的。」

現為全職員工的余日東因喜歡雀鳥，一九九六年加入香港觀鳥會學做鳥類環誌員，希望認識更多雀鳥的知識，但多年來都要早起，不辛苦嗎？「這些年我一直觀鳥、做鳥類環誌工作，因為真的很有興趣，已變成我生命的一部份，所以會繼續做下去。」加上這工作能夠保育雀鳥，令他感到十分有意義，「我寧願天天做鳥類環誌，如果可以整天在森林裏跟雀鳥一起，我就最開心。」

香港有約二十個鳥類環誌員，屬義務工作，沒有入職規定及考牌制度，像學師制，有興趣可到香港觀鳥會報名、面試，之後跟師傅出去幾次，做一些協助的工作如記錄資料，「師傅覺得你適合便替你申請許可證，香港觀鳥會每年會向漁護署申請鳥類環誌的許可證，每張許可證會列明鳥類環誌員的姓名。」

其他罕見雀鳥

余日東25年鳥類環誌生涯，曾遇到不少稀有的雀鳥，例如鷹、貓頭鷹、啄木鳥等，令他大為興奮。受訪者提供

記者：朱琳琳

攝影：許先煜、張志孟