特約報道｜蔡小姐最近陰道及肛門處搔癢難耐，但自覺難於啟齒，不願去皮膚科專科求診，其後情況惡化，影響社交生活及睡眠質素，才硬着頭皮去看相熟家庭醫生，經診斷後確定為異位性皮膚炎，獲處方非類固醇膏藥及潤膚膏，最終成功控制病情。

家庭醫生林永和表示，這類個案對社區醫生來說屢見不鮮。由於不少病人都是從小看到大，彼此間建立了互信，可以較開誠布公地交談。「家庭醫生很重視病人的想法、擔憂及期望。除客觀地分析病情，也會嘗試了解病人如何看待自己的病情及治療方案，當發現當中有謬誤，會細心解釋清楚。」

林醫生舉例說，曾有一位十多歲的男生因濕疹久醫不癒，一臉焦慮來求診。該男生從小就有濕疹，病情一直控制不好，有時甚至嚴重到不想上學。後來林醫生跟他傾談，發現他自行購買類固醇來塗在患處。「他買的是之前醫生開給重症用的類固醇藥膏，搽在敏感部位會出現反效果，如皮膚變白及出汗毛。他同時用來搽腳趾，令原本香港腳的病情更嚴重。我建議他用非類固醇藥膏取替，並提醒他不要抓，以免造成皮膚屏障受損。隔了一段時間後，濕疹慢慢好轉，他整個人也沒那麼抑鬱了。」

林醫生提醒，類固醇藥膏依據藥效強弱而分成不同等級，無論使用量及療程時間均有限制，務必要根據醫生指示正確使用。濕疹可分異位性皮膚炎和接觸性皮膚炎兩大類。前者多因先天過敏體質誘發，跟鼻敏感及哮喘有關；後者多受外來物質刺激。但也有外觀上看似是濕疹的個案，原來是皮膚T細胞淋巴瘤。

家庭醫生像偵探 一眼關七找病因

家庭醫生跟皮膚科專科醫生均希望可協助濕疹病人改善病情，在崗位上互相配合，各盡所長。家庭醫生有更多機會跟病人見面，可同時了解病人身體不同的問題，兼顧得較全面，為病人的健康把關。遇有不確定或久醫不癒的情況，便會轉介皮膚科專科醫生，希望可為病人提供最佳的治療。

有時病人因傷風感冒求診，林醫生看到他臉上有一點點紅疹，都會主動問一句：「你的皮膚最近怎麼樣？他可能只打算買藥膏搽就算，結果未能獲得適切的治療。我希望能主動發現，即時處理，避免惡化。」

林醫生表示，以異位性皮膚炎為例，雖然較多受內在因素影響，但也有受致敏原刺激誘發。病人的皮膚天然屏障一般不太理想，未能抵抗外界刺激，所以需要加強潤膚及補濕。

如病人皮膚已出現發炎病徵，就要使用類固醇或非類固醇藥物消炎。類固醇的好處是藥效較強，但副作用較多。非類固醇藥膏副作用較少，但藥效較溫和，所以用藥時要取得平衡。情況較嚴重者，可最初兩三日用類固醇，之後轉非類固醇藥膏，再強化補濕，改善生活環境及習慣，才能有效控制病情。

「現時市面上有一種較新的PDE4酵素抑制劑，具消炎功效。好處是不含類固醇，毋須擔心皮膚變白變薄、細菌感染或影響發育等副作用，特別適用於臉部、腋下、陰部及肛門等對類固醇敏感的部位。」

站在第一線把關 長期守護全家人健康

林醫生補充，在某些較嚴重的情況下，病人或須服用抗組織胺、抗生素或抗病毒感染的藥物。除藥物治療，全家人的支持配合，協助患者改善生活環境及習慣，也很重要。家庭醫生因為跟患者家人相熟，較易動員家人一同協助患者。「致敏原跟家居環境和飲食習慣有關，而情緒壓力會令患處特別痕癢。很多小朋友都不知，越抓只會越癢。所以家長要幫孩子剪指甲，分散他注意力，最重要是訓練他不要抓。另外，他可能有食物過敏，避開致敏原可減少痕癢發作。」

最後，他表示家庭醫生的角色是第一線把關，長期守護病人及其家人的健康，在他們不同人生階段提供適切的治療及支援。即使濕疹很多時候都未能根治，也希望盡力協助病人回復正常生活。

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