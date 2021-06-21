關注野生動植物貿易的團體ADMCF最近發表研究報告，指香港近年成為非法野生動植物貿易的交易樞紐。每當談及動物權益和環境保護議題，內容總是十分嚴肅，如若果融入充滿玩味的數碼藝術，不知道會否令你提起興趣，去了解更多？

Andy Stokes及Anita Lam是數碼藝術創作公司The Collective的創辦人，業務主要是製作及提供立體光雕等數碼互動體驗。由於他們都熱愛動物和關心動保議題，於是成立了非牟利藝術平台A.L.A.N（Artists who Love Animals and Nature），希望與更多志同道合的藝術家合作，喚起大眾的關注。「我們發現很多本地和海外的藝術家都有相同理念，為動物和大自然發聲而創作，那麼不如一起做些事情吧。我們以藝術作為平台，再加上科技作為工具，希望用溫和及舒服的方式與觀眾溝通，令大眾更容易明白我們的主題。」

壁畫散落社區 望簽名推動立法

A.L.A.N最近發起了以阻截非法野生動植物貿易為主題的活動「Break The Chain」，與12位本地藝術家在全港不同地區製作共15幅加入了AR技術的壁畫，包括Taka、Bao、Hughie、Carol & Rebecca、Parents Parents及Omni Art等等。藝術家設計了平面圖後，就會交由The Collective的團隊繪製3D動畫，並把檔案製作成Instagram filter。當整幅實體壁畫完成，我們只要掃描牆上的QR Code，就可以看見各種動物活靈活現地從牆上蹦跳出來，恍如由香港街頭走進動物世界之中。現已完成三幅壁畫，包括位於荷李活道及城皇街交界的犀牛壁畫、黃竹坑香葉道4號怡達工業大廈的地球守護女神壁畫，以及西營盤福壽里Locofama的鯊魚壁畫。想知道接下來有哪位藝術家的作品將會發佈，就要留意A.L.A.N的Instagram了。

籌備如此龐大的項目，其實是因為政府最近正研究把走私野生動植物罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》。Andy和Anita希望通過這15幅AR壁畫，取得10,000個市民簽名以支持法案通過，不過現在仍然需要6,000多個簽名才可以達標。他們估計，因為非法野生動植物貿易沒有直接影響大部份香港人的日常生活，所以難以從芸芸議題中獲得關注。的確，瀕危動植物的產品聽起來跟我們似乎有一點遙遠，現在的我們已不會再使用象牙筷子，也不會服用由穿山甲製成的藥材。不過雖然本地市場沒有太大的需求，但是這些瀕危動植物原來仍然會經過香港販運到其他城市。我們的香港，已不知不覺淪為非法野生動植物貿易的黑點。

每21分鐘 一穿山甲被獵殺

ADMCF於3月發表了研究報告《持續的滅絕交易：香港非法野生動植物貿易》，指香港執法機關於2018年和2019年的1,404宗行動中，共撿獲649公噸野生動植物，估計總值2.07億港元，當中包括約7,000隻活體動物。政府單單在2019年，便已對當中超過2,300隻瀕危動物實施人道毀滅。眾多被販運的瀕危動物中，穿山甲的緝獲量最大。在2018年及2019年，香港撿獲了相等於50,200隻穿山甲的鱗片和加工製成品，相當於每21分鐘就有1隻穿山甲因為市場需求而被獵殺。研究報告分析指，香港的緝獲量持續高企，應歸咎於現行法例阻嚇力不足，被定罪的通常只是負責帶貨的「騾子」，把相關罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》，便可賦予執法機構權力對幕後主腦進行調查或起訴。

種種數據顯示，香港在非法野生動植物貿易上承擔着巨大的國際責任，Andy和Anita除了希望取得足夠的簽名，長遠目標更是希望市民了解相關議題。「我們也希望利用這個項目令下一代知道，香港是一個嚴重非法販運野生動植物的城市。你永遠不知道這群小朋友中，是否有人會成為我們的領導者，我們希望可以做到長遠的改變。當然改變不是一朝一夕的事情。」

記者：黃藹婷

攝影：潘志恆、蕭志南、伍永健