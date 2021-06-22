特約報道｜香港第四波疫情或接近尾聲，截至6月7日為止，有超過150萬人完成接種首針，佔本地16歲以上人口的23.7%，至於完成兩針的人數亦已超過110萬人，佔本地16歲以上人口的17.1%，預計即將有更多市民接種疫苗。然而坊間對接種COVID-19疫苗後的副作用眾說紛紜，其實絕大部份市民打針後只會出現輕微副作用，只要小心護理，可減輕症狀，盡快回復日常生活或工作，不必擔心對身體健康有影響。

據數據顯示，18至55歲群組打完第一針復必泰，發燒率是3.7%，第二針升至15.8%；56歲或以上打第一針發燒率是1.4%，第二針則升至10.9%。相對之下，接種科興疫苗的18至59歲人士，發燒率為2.78%，60 歲或以上人士發燒率為3.2%。另外注射部位疼痛、頭痛、疲倦、肌肉痛及作嘔亦為常見的副作用，反應因人而異，大家可詳見下表：

世界衞生組織表示，COVID-19疫苗大多數副作用都是輕微或中度的，典型的副作用包括注射部位疼痛、發燒、發冷、疲勞、頭痛、肌肉疼痛和腹瀉等等，持續時間不超過幾天。打針後有發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛狀況，如想盡快回復日常生活或工作，可服用「撲熱息痛」紓緩症狀。

至於另一個比較常見的注射部位疼痛問題，如想減輕注射部位疼痛和不適，可使用乾淨清涼的濕毛巾敷在該位置，稍微活動一下手臂減輕不適。

若接種疫苗後，遇上以下情況，請盡快聯絡你的醫生，並提醒醫護人員向香港衞生署呈報接種新冠疫苗後的異常事件。

● 接種24小時後注射部位的發紅或觸痛增加

● 身體反應較強烈

● 副作用似乎不會在幾天內消去

● 出現懷疑的異常事件

PM-HK-PAN-21-00053(06/2023)

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