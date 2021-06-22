27歲的周芷熲（阿Wing）在YouTube創立電視台「呀周電視Chow TV」，節目主持人並非電視台中常見的年輕俊男美女，而是一班銀髮族，「點解有兒童台？因為某啲類型嘅影片適合兒童睇。我想製作一啲適合長者睇嘅節目，令佢哋開心啲。」

老一輩聽到「呀周電視」時，不難聯想到前電視台「亞洲電視」，其實阿Wing改名時沒想太多，純粹以好玩角度出發，「當時亞洲電視剛好結業，那不如我的電視台就叫作『呀周電視』吧，反正我姓周！」阿Wing笑說自己為人比較老土，平時愛玩食字、搞爛gag，正因為她份人老土，在與長者相處時，總能逗得老人家嘻哈大笑。阿Wing自大學起便喜歡做義工，在接觸老人院長者的過程中，她感嘆長者們根本沒事情好做，「好多老人院淨係得部電視機畀佢哋娛樂，仲要播嚟播去都係嗰個電視台。」嫌大台沒有新意的同時，阿Wing眼見年輕一輩平時一機在手，能看YouTube、Netflix、上網煲劇，但對於不懂得上網的老友記來說，他們的世界卻只能電視播乜就睇乜，「點解我哋有咁多選擇，但佢哋冇得揀？」這令阿Wing萌生成立長者電視台的念頭，更希望將來能與老人院合作，在院舍中播放「呀周電視」的節目。

戰前珍貴故事 一過身便消失

不過，對於「老人家到底鍾意睇乜」這問題，二十多歲的阿Wing也難以回答，惟有邊做邊試。上年聖誕期間，疫情嚴峻，阿Wing到尖東拍下聖誕燈飾的盛況，製作成影片《幫你出街》，讓無法外出的長者可在家中欣賞聖誕燈飾；在一個清談節目中，阿Wing邀請了70多歲的退役消防員阿Bee大談與太太相識經過，分享上一代的浪漫；另一個「開箱節目」參考了YouTube常見的「開箱片」做法，由60多歲的長者主持珍珍試用及評價不同牌子的消毒濕紙巾。

採訪日，阿Wing獨自走到城門谷公園尋找長者作訪問對象，製作街訪節目。街訪的主題是長者的拍拖和分手經驗。她背起背包和腳架，一手拿着單反相機，一手握着咪，在問問題的同時盯着相機畫面拍攝，另一邊廂又要留意收音質素，非常狼狽。街訪長者絕非易事，長者要麼不知道如何回答問題，要麼害羞扭擰，阿Wing更試過一開口便被長者拿起傘子追打。阿Wing覺得年輕人與長者間的衝突是來自代溝，她希望「呀周電視」節目的觀眾不限於長者，也可以讓年輕人多了解長者的過去和想法，「老人家嘅故事好珍貴，佢哋經歷過世界大戰前後嘅日子，佢哋一過身，呢啲故事就會消失。」

呀周電視成立約四年，YouTube頻道只有239位訂閱者，影片數量不多，收視亦一般。阿Wing直言背後原因是自己做得不夠好，其次是資源不足。阿Wing大學畢業後沒有做過全職工作，現在一星期五天在社區中心兼職照顧兒童，這亦是她唯一穩定的收入來源，其餘收入則來自零碎的影片製作工作，月入數千至三萬不等。多年來，阿Wing雖然曾經成功申請幾項資助，但資助額主要用作購買拍攝器材，平時的工作她都一腳踢。現時，她還跟朋友夾租了工作室拍片和擺放物資，同時堅持給家用。

30歲前的任性 堅持博長者笑

眼見別人的兒女這些年來事業有成，升職加薪，阿Wing父親坦言相當擔心女兒的生活，「你要有能力照顧自己，先可以幫到人嘛。」母親在憂心之餘，都讚女兒由小到大都有一份幫助別人的心。事實上，阿Wing這種熱愛助人的性格，正正來自她從小對父母的觀察。阿Wing記憶中，她自四、五歲起便留意到父母經常扶長者過馬路、讓座，見到長者開心的表情，她頓覺這樣的行為可以令人快樂，便跟着爸媽做。

阿Wing一家關係親密，即使反對女兒投入做沒錢賺的工作，阿Wing父親在她成立「呀周電視」時，還是老實地借錢給女兒添置相機。直到現在，兩老還會跟女兒一起做義工，開新節目時一起幫忙拍攝，女兒每次剪完片也會問他們意見。了解過女兒的日常後，母親也不得不欣賞女兒的付出，「佢真係對老人家好好，就好似佢以前對婆婆一樣咁好，我都冇辦法。」

阿Wing整個童年都跟婆婆一起生活，那時父母上班，將女兒交由婆婆照顧。後來婆婆住進老人院，當時還是中學生的阿Wing每星期帶她外出飲茶，兩婆孫撐枱腳。回想起來，阿Wing仍後悔婆婆在生之年未有花更多時間陪伴對方，「以前老人院有活動，曾問有冇家屬可以陪婆婆出去玩，點解我當時會話唔得閒呢？直到後來婆婆離世，我反而帶其他老人家出去玩……唉，點解嗰個唔係自己婆婆呢？」阿Wing皺着眉說：「唔可以再有後悔嘅事情發生。」

阿Wing最大目標是希望大家一聽到「呀周電視」便知道是一個讓長者開心的平台，對她而言，每一次令一位長者笑便是堅持下去的最大動力。為了完成夢想，阿Wing希望30歲前可以任性一回，嘗試令「呀周電視」成為能自負盈虧的公司，能成為令父母自豪、又不用操心的女兒。

YouTube：呀周電視 ChowTV

記者：黃曉楓

攝影：果籽攝影組