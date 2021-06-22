特約報道︱澳洲樓市勢頭正盛，有數據指出未來樓價將會再升溫，投資者亦抱以樂觀的態度，加上6月30日印花稅優惠屆滿，不少人打算作最後衝刺入手澳洲物業。當中入場門檻較低的，有聯排別墅與公寓兩大類別，自住或投資應該怎麼選擇？本周末有澳洲聯排別墅與公寓展銷會，除了新盤更有澳洲物業講座，從地區人口結構、配套、租金回報及租金潛力逐一擊破，全面分析聯排別墅與公寓，適合哪一類人士選擇。

聯排別墅性價比高 自住首選

聯排別墅（Townhouse）一般是2至3層建築，會與隔壁共用一面公用牆，庭院則以籬笆隔開。一般來說聯排別墅大多是3房、2浴室和1車位設計，不過近年不少新盤均提供多至4房選擇，適合人口較多，甚至三代同堂的家庭入住。由於聯排別野的價格比獨立屋便宜得多，對於年輕家庭來說較容易負擔，最平不到三百萬港幣就可以入手，性價比相當高。

項目75 Central時尚聯排別墅屋苑，位於墨爾本東南區，以震撼筍價270萬港幣起入手，具有2至4房單位，9成單位更連雙車位出售。樓盤離大型連鎖購物中心Westfield僅9分鐘車程，周邊有公園及自然護理區，可充份體驗澳洲自然風光，是理想的自住之選。其持貨雜費屬市場極低，雜費包括物業管理費(Owner Corporate)、排污費(Water Rate)、市政稅(Council Rate)。大大減低成本之外，加上區內物業空置率僅2%，發展商信心保證提供5厘租金保障計劃，提高買家的回報率。

另一個位於澳洲東南區Oakleigh South的Amara，是熱門地區新盤，4房聯排別墅連車位只需85萬澳元起，僅限量15間於海外發售。該區房屋空置率低於墨爾本中心地區，過去一年樓價中位數上升11.32%。樓盤10分鐘車程直達南半球最大購物中心Chadstone，消閒設施如Oakleigh Recreation Centre和Eaton Mall近在咫尺。而且項目當區匯聚衆多名校，7分鐘車程至名牌高級學府Monash 大學，連接Deakin大學、Oakleigh Grammar以及Oakleigh South Primary School等多間優質學府，家長可以安心讓子女就讀成長。

公寓以租養房 理想投資

相對於聯排別墅，一般來說公寓較靠近市區，單位面積由開放單位到1至2房不等。較適合學生、外地赴任工作的上班族和小家庭。前兩類人士都會採用租賃的形式居多，加上根據澳洲人口普查數據，澳洲家庭人口持續下降，平均家庭人數為2.6人，獨居人口更佔家庭結構近四分一。隨着家庭結構小型化，對於花園等設施的需求較低，相反會要求較實惠、維護成本低的住屋選擇，令公寓相較其他類型房產更容易出租，可以實行「以租養房」，是投資放租的理想選擇。

新盤位於墨爾本醫療重鎮Ivanhoe，更是當地最宜居地區第8位，是醫生首選聚居地，當地平均周薪為$1,709，遠高於墨爾本的平均周薪$1,333，當地租房人士佔據了31%，而且有近兩成專業人士，都是優質租客來源。項目Ivanhoe Gardens坐擁超級名校網，匯集頂尖百年名校Ivanhoe Girls’ Grammar School及Ivanhoe Grammar School，符合專業人士教育子女的需求。

公寓另一個優點就是大多具有完善的會所，如項目就有私人宴會廳、酒窖、瑜伽室、健身單車室、壁球場、模擬高爾夫練習場、Gold Glass戲院、Poker Room、兒童遊樂區、共享辦公室、電動車充電站、桑拿房及24小時禮賓部等等。而且項目更有住戶專屬程式，可找專人處理大小事務，由預約私人健身教練、預約私人宴會廳、代準備晚餐、洗衣、洗車到安排專人帶狗散步、寵物美容等一應俱全，仿如電子私人管家。首期27萬港幣起，所有單位送車位，買家可擁2年5.5厘租金保障計劃。

澳洲樓價正處於強勢反彈階段，更已升穿2017年的高位，瑞銀(UBS)預測，今年升幅將達15%。根據地產數據分析公司CoreLogic數據顯示，澳洲5月份樓價按月上升達2.2%，較4月的1.8%升幅更高。加上6月30日印花稅優惠屆滿，想最後衝刺入手澳洲物業行，就不容錯過精選聯排別墅和公寓筍盤。展會同場更有講座，分析手持200萬港幣要如何入手澳洲物業投資，應該要買聯排別墅定公寓好？由投資專家帶你了解澳洲買樓須知、澳洲樓市及樓價趨勢分析以及最全購買策略，幫您揀得精明，輕鬆當業主放租。

澳洲墨爾本75 Central & Amara展銷會、Ivanhoe Gardens展銷會

日期: 6月26及27日(星期六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙嘴星光行16樓1633室

講座時間:下午1時及下午4時 (每天兩場)

了解更多:

聯排別墅 https://bit.ly/3j5nK5Z

公寓 https://bit.ly/3zNVASO

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