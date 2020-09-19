英超攻略│最佳球員B費領軍「宮」堅 　捧紅魔響頭炮

曼聯周六終於亮相英超，因獲准延賽而缺席首輪賽事的紅魔，坐鎮奧脫福迎戰水晶宮。客軍雖然上周旗開得勝，但防線仍然不整，今周面對上季復賽後展現出強勁攻力的紅魔，料要遭逢今季首敗。信讓一球/球半的曼聯順利開上盤。

上季英超收爐後，曼聯要出戰歐霸盃賽事，因 此新季獲賽會批准首周可掛免戰牌，至第二輪才重返賽場。紅魔從上季正式結束至球季重開這一個月時間，麾下球員可謂處於多事之秋，先有隊長哈利馬古尼在希臘度假時涉襲警被捕，捲入官司糾紛，又有中場大將保羅普巴確診武漢肺炎要隔離，至上周再爆出隊內最具潛質新星格連活特，與曼城中場菲爾科頓在首次為英格蘭效力期間，召女伴上房交歡而被踢出國家隊，及後再被揭發曾出席派對時吸笑氣，要為劣行連連道歉。不過，事件告一段落後，上述三位魔將料也無大礙，今戰預計都可候命，唯一是克服武肺不久的普巴可能先任後備。

雲迪碧克後上力強

要說紅魔新球季最值得期待的事，當然是以 4,000萬鎊簽入荷蘭中場雲迪碧克。這位23歲新星近幾季在阿積士鋒芒畢露，除擁出色的閱讀球賽能力，後上入楔射門更是最大殺着，新季就要看他與普巴，以及剛在周五被票選為曼聯上季最佳球員的波基斯費南迪斯（B費）的配合，能否為紅魔的進攻帶來更強威力。

雲迪碧克能否迅速融入有待觀察，但紅魔本身在上季復賽後，領隊蘇斯克查已經找到暫時最理想的進攻方程式，拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特三大尖刀，加上B費在中場派牌，又在熟悉的奧脫福出擊，入球不成疑問。

水晶宮後防多甩漏

水晶宮上場憑韋費特沙夏的入球，主場1:0小 勝修咸頓，但若非門將古亞達有神勇表現，或許早已失球，皆因上仗一條防線有不少走漏對手的情況； 在加利卡希爾、湯堅斯及雲安荷特等續倦勤下，欠經驗的泰歷米素爾將再擔正，與可趕及傷癒卻弱點 多多的馬馬度沙高扼守中路，肯定難以抵抗紅魔進攻。進攻線方面，不論沙夏、佐敦阿休或新加盟的巴舒亞伊，都不算可靠的射手，當中倒戈的沙夏在 對上11次與紅魔交手都沒建樹，絕不宜高估。

紅魔上兩季主場對水晶宮竟錄得1和1負， 但考慮到球隊今季整體實力再增，相信會回復過去常贏對方的優勢，讓一球/ 球半敲上盤。

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