世盃外│南美雙雄點兵 美斯尼馬繼續有份

受武漢肺炎疫情影響各地體育活動亦被迫停擺，而國家隊賽事更是停足大半年，直至月初歐國聯開波國家隊賽事才正式回歸。而下月初南美洲區的世界盃外圍賽亦正式開波，兩支南美勁旅阿根廷及巴西亦在周五公佈大軍名單，兩隊的超級球星美斯及尼馬同樣有份入選。

14年亞軍的阿根廷首兩個比賽日對手為厄瓜多爾及玻利維亞，教練史卡朗尼一口氣召入多達30名球員，其中球王美斯領銜，另外保羅戴巴拿、拿達路馬天尼斯，以及艾真度高美斯等於意甲搵食的名將亦有入旗。此外，去季助阿仙奴捧走英足盃的門將達米安馬天尼斯亦獲得首頂國家隊「喼帽」。

而巴西首兩個比賽日對手為玻利維亞及秘魯，堤迪召入大量老面孔，其中前鋒尼馬繼續有份，另外菲臘比古天奴、加比爾捷西斯，以及即將36歲的堤亞高施華亦有入選。新人方面，有皇馬翼鋒洛迪高高斯、維拉中場杜格拉斯雷斯，以及里昂中場般奴古馬雷斯為資歷較淺。

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