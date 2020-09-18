NBA│成功蟬聯MVP 安迪度安寶暗示願留公鹿繼續爭冠

NBA周五公佈，公鹿前鋒安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）成功蟬聯常規賽最有價值球員，成為羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、摩西斯馬龍（Moses Malone）、布特（Larry Bird）、魔術手莊遜（Magic Johnson）、佐敦（Michael Jordan）、鄧肯（Tim Duncan）、尼殊（Steve Nash）、勒邦占士（LeBron James）與史堤芬居里（Stephen Curry）之後，另一位能夠連續兩年獲得此一榮譽的球員。

「很明顯，我為獲獎感到非常高興，但我一直都只是向前看，不斷在思考研究，如何可以變得更好？如何可以再次奪獎，並在未來幾年一直贏下去？我怎樣才可以贏得冠軍？我很高興，很感恩，但問題是我如何再次奪獎。」安迪度安寶透過視像會議說。

「字母哥」在今季常規賽為公鹿上陣63場，場均得到29.5分、13.6個籃板球及5.6次助攻，領軍聯盟最佳的56勝17負，以東岸頭號種籽身份打入季後賽，可惜在次圈以場數1:4不敵熱火，無緣奪冠。安迪度安寶於今次選舉，在101張首選票中拿到85票，並以總分962分當選，湖人前鋒勒邦占士得16張首選票，總分753分排第二，火箭後衞夏登（James Harden）以367分排第三，小馬前鋒當錫（Luka Doncic、200分）與快艇前鋒尼納特（Kawhi Leonard、168），則分別排第四及第五位。安迪度安寶更成為佐敦（87/88年球季）與奧拉祖雲（93/94年球季）之後，首位在同一年度囊括MVP與最佳防守球員大獎的球員。

對於會否跟公鹿續約，還是會於明年回復自由身，安迪度安寶表示早前跟班主會面後，感到相當鼓舞。他說：「若果所有人都希望爭取成為冠軍，我看不到為何我在未來15年，不會留在密爾沃基。」這位希臘前鋒未有透露有關會面內容，但早前有報道指，會方有意繼續加強陣容爭標，甚至不惜繳交「奢侈稅」。

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