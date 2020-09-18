蘋足全場：綠軍再敗傳內訌　簡達︰垃圾謠言

塞爾特人周四於季後賽東岸決賽第二回合，在最多領先17分的優勢下被熱火反超，關鍵時刻表現不穩再讓他們倒輸101:106，總場數落後至0:2。綠軍敗陣後有傳更衣室爆發內訌，前鋒史馬特（Marcus Smart）大鬧隊友，也有其他球員發生爭執，氣氛緊張，但中鋒簡達（Enes Kanter）澄清，稱球隊內訌純屬謠言。

綠軍上仗於領先情況下反輸給熱火，今場似乎未吸取失敗教訓，球隊上半場帶着60:47的領先優勢，換邊後即被鬥志頑強的熱火單節狂轟37分下，遭反超84:77。末節綠軍仍有一個反勝機會，乘着熱火球員手感回落，J布朗（Jaylen Brown）與王牌塔圖（Jayson Tatum）合力領軍反超前94:89，可惜他們再讓機會溜走。除進攻上未能擺脫熱火防守，更讓對方的「大心臟」射手積傑錫（Goran Dragic）投入奠勝三分球，最終告負。

綠軍再次反勝為敗士氣低迷，據指史馬特在更衣室對着隊友叫罵，裏面也傳出其他球員爭吵的聲音，不過簡達事後在社交平台澄清，球隊沒發生內訌：「外面太多垃圾謠言，這班人是我打球以來遇到最好的，沒人能離間我們這個家庭。」兩軍將於周六進行第三回合，綠軍陣中的年輕球員，關鍵時刻的把握能力稍遜熱火一班經驗戰將，若未能及時作出調整再輸一場至0:3，則已幾近無緣總決賽。

文：華弟