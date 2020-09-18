德甲│地標戰有1入球2助攻 利萊辛尼：我都未回復100%狀態

貴為上季「三冠王」的拜仁慕尼黑，周五在德甲新球季揭幕戰，以8:0大勝到訪的史浩克04。除了基拿比連中三元光芒四射外，有一個入球及兩次助攻的新兵利萊辛尼，在這場「地標戰」的表現亦相當耀眼。不過，這位上季因為膝傷缺席了大半個賽季的德國翼鋒承認，自己還未回復百分百狀態。

「我很高興，終於能在安聯球場跟這班隊友並肩作戰，感覺真好。我們今仗成功把握機會，取得很多入球。」今夏回曼城回流德國加盟拜仁的辛尼說。「我在國家隊已跟大部份隊友合作過，我們都很熟落了，至於那些之前不認識的隊友，我們也相處得很好。我感到很自在，並知道自己可以輕易融入拜仁。」

雖然拜仁已連續八年成為德甲冠軍，上季更同時贏得歐聯及德國盃，但利萊辛尼強調球隊仍然充滿鬥心：「拜仁上季已非常強大，雖然身為三冠王，但我們仍然非常渴求勝利，一開季便有這樣的成績，真的很出色。我還未回復100%狀態，但我仍然希望傾盡全力協助球隊，爭取勝利。」

於史浩克展開職業球員生涯的辛尼更表示，對於母會在近17場聯賽未逢一勝，開季更要慘吞八隻光蛋，感到難過。他說：「球季一開始便遭逢大敗，的確非常難受。我在史浩克過了很長時間，當然會感到有點難過。」

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