轉會講場│簽完艾簡達拿未夠喉 利物浦4.5億買迪亞高祖達

繼豪擲2,000萬鎊（約2億港元）從拜仁慕尼黑簽入西班牙中場堤亞高艾簡達拿後，英超冠軍利物浦再作出重磅收購，外國傳媒報道，紅軍已同意以4,500萬鎊（約4.5億港元），向狼隊買入葡萄牙前鋒迪亞高祖達。

以報道利物浦內幕消息聞名的The Athletic記者James Pearce透露，紅軍已跟迪亞高祖達簽約5年，基本轉會費為4,100萬鎊，但會按其轉會後出場次數及表現，最高調升至4,500萬鎊。天空體育就指，這位23歲葡萄牙國腳周六就會到利物浦的美活訓練基地接受體測，過關的話就會正式簽約。

迪亞高祖達於17年由馬體會轉投狼隊後大放光芒，在131場賽事合共攻入44球。消息指，利物浦領隊高普非常欣賞他在球場上毫不錫力的踢法，以及能勝任前場多個位置，能夠大大加強排陣靈活性。據悉，紅軍原本希望買入塞內加爾翼鋒伊斯美拿沙亞，但就認為屈福特的4,000萬鎊叫價過高，所以轉斟迪亞高祖達。

另一方面，利物浦將會把荷蘭守將基賀華售予狼隊，基本轉會費為900萬鎊，並設跟其表現掛鈎的450萬鎊附加費。除此之外，狼隊日後如將基賀華轉售，利物浦將可獲分15%轉會費。

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