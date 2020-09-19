英超│綠木有錯唔指正 蘇B反怪修夫基唔應該召佢入三獅

曼聯本周六終於在新一季英超亮相，主場迎戰水晶宮，領隊蘇斯克查賽前特別提到在休季期間惹是非的兩位魔將哈利馬古尼和格連活特，當中還特別偏袒較年輕的後者，反怪責英格蘭國家隊領隊修夫基不應召他入隊。

英軍今月出戰歐洲國家聯賽，首次召喚格連活特，怎料這位18歲前鋒在作客冰島期間，竟與同是國家隊「初哥」的曼城中場菲爾科頓，召兩名當地少女上他們的酒店交歡，違反當地隔離令，被揭發後也即被修夫基踢出大軍送回國。蘇B周五在英超賽前記招，有點轉移視線質疑修夫基徵召這位小將的決定太倉促，認為經過一整季的體能虛耗，尤其他們8月還要征戰歐霸盃賽事，心智未完全成熟的這位愛將，需要的是精神上的休息。

「我和美臣（格連活特）已交談過，內容只有我倆知道，不打算告訴你們。」這位紅魔領隊表示：「這個孩子度過了一個夢幻般的球季，剛剛辛苦完畢，球會內所有人都很努力幫助他獲得更多出場時間，然而完了季只有兩周時間休息，就要向國家隊報到......老實說，我已經竭盡所能讓他休息，不管是體能或精神上，他都需要休息，可是回到國家隊，他卻上了新聞頭條。」

不過，蘇B深信一切已過去，格連活特也已回復個人正常運作，積極備戰新球季，續為球會賣命。至於馬古尼的情況，蘇B也認為這位紅魔現役隊長不會因捲入希臘襲警的官司而失去信心：「我們知道他還尋求上訴，也會持續下去，因為他認為自己無辜。我知道哈利（馬古尼）擁有堅強的個性，希望他能將公事和私事分開，只要他能專注在足球上......我也不能預測這些事情會否轉化為動力，來回應大眾，但目前為止，他在訓練中保持良好的態度。」

約同一時間，曼聯官網宣佈將小將占士加拿借予已降落英冠的屈福特1年，有指這是另一跡象為簽下該隊的塞內加爾翼鋒伊斯美拿沙亞鋪路。在收購多蒙特翼鋒查頓辛祖失敗居多的情況下，曼聯已找了沙亞作為代替品，其身價傳高達3,000萬鎊。

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